Jogosan merül fel a kérdés a laikus szemlélődőben: vajon mennyit ér(t) Jony Ive munkája az Apple-nél? A részvényárfolyam alakulását figyelembe véve könnyen rá lehetne vágni hatásvadász válaszként, hogy nagyjából 9 milliárd dollárt – ugyanis a legelső hírek szerint ekkora veszteséget könyvelhetett el piaci kapitalizációban az Apple Jony Ive távozásának bejelentése után.

Az igazság persze az, hogy pénzben lehetetlen kifejezni a dolgot. Főleg az Apple esetében, ahol ha megpróbáljuk szakmai szemmel megfogalmazni, hogy mit jelent az cég számára maga a design, a válasz nem lehet más, mint hogy gyakorlatilag mindent. Hogy az Apple által – jelentős részben a design laborban – tervezett szoftverek és hardverek együttese milyen hatással volt a technológiai szektor egészére, jól mutatja, hogy a mai napig nehéz olyan designert találni, akinek ne lenne a polcán egy Steve Jobsról szóló könyv, vagy gyakran idézett mottói között egy-egy Steve Jobs-idézet.

Csendes zseni

Bár tulajdonképpen Jobs az, aki személyiségével, arcával alakot adott az Apple mindenre kiterjedő és forradalmi újításokban gondolkodó tervezési döntéseinek, inkább csak Ive visszahúzódó természetének köszönhető, hogy ezen érdemek legtöbbjét Jobsnak tulajdonítja a kívülálló szemlélődő. Ive kissé introvertált személyiségét jól jellemzi, hogy sohasem szerepelt a Jobs által forradalmasított, aztán később több cég által átvett termékbemutató eseményeken (keynote-okon) előadóként.

Azonban kétség nem férhet hozzá: abban, hogy Jobs szinte látnoki képességgel megálmodott termékvíziói valóban életre keltek, döntő szerepet játszott Ive tervezői munkája, az általa irányított csapat tökéletes összehangolása. Jobs a legtöbb interjújában az egyik legfőbb bizalmasaként emlegette őt. Az általa végzett tervezői munka alapjaiban határozza meg azt, ahogyan az okostelefonjainkat és számítógépes eszközeinket ma használjuk. Egy csapatnak sem volt ebben az időben akkora ereje az Apple-nél, mint az Ive által vezetett formatervezőknek.

Első a felhasználó – a kezdetek

Az Apple tervezőcsapata az elsők között fogalmazta meg, hogy egy termék designja egyetemes és mindenre kiterjed, ami az adott termékkel kapcsolatos: megjelenésére, használhatóságára, a termékkel kapcsolatban felmerülő érzésekre egyaránt. A vállalat elsőként vezette be a felhasználóközpontú tervezési szemléletet, ami lehetővé tette a remekbe szabott termékek létrejöttét.

Bár Ive mindig is inkább hardverspecialistának számított, a vezetésével létrejött szoftverek kialakításánál az tette a felületeket jól használhatóvá, hogy a cég produkciós részlege által végzett felhasználói kutatások alapján bizonyos nehéz felhasználói döntéseket tudatosan meghoztak a tervezők a felhasználó helyett. Ez az, ami az Apple termékeit teljesen egyedivé és piacvezetővé tette, ez a tudatosság akkoriban korántsem volt annyira jellemző a termékfejlesztési folyamatokban, mint manapság. Elég, ha a konkurens Microsoft által akkoriban kiadott szoftverek mostanra már-már megmosolyogtató hibáira gondolunk.

Ennek megfelelően elmondható, hogy az Ive által vezetett csapat tette le a mai “designvezérelt cég” (design infused company) alapjait. Mi sem bizonyítja jobban azt, hogy ez mennyire tudatosan felépített csapat volt, mint ha megnézzük azt, hogy milyen karriert futott be egy-egy a csapatból kilépő tag. Elég csak a sajtóban az iPod atyjaként is emlegetett Tony Fadellt és az általa alapított – azóta a Google által felvásárolt – Nestet megemlíteni.

Nem teljes az elszakadás – az Apple Jony Ive nélkül

Az utóbbi időkben, főleg Jobs halála után, felerősödtek olyan hangok, mely szerint az Apple által kiadott termékek veszítettek magas minőségükből, termékfejlesztési szempontból is született jópár sokak által kritizált, megkérdőjelezhető döntés. Ezek felsorolásától jelen esetben tartózkodnék, mert bár ezek a kritikus hangok nem voltak alaptalanok, azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a cég termékeit a kezdetektől egyfajta hisztéria lengte körül, hasonló vélemények bár lehet, hogy megsokasodtak, de mindig is jelen voltak az Apple körül. Az évek óta hangoztatott kérdések száma, miszerint: “Képes-e még az Apple innoválni?”, “Képes lesz-e a cég egy következő nagy dobásra?” most egy további kérdéssel egészültek ki: “Képes lesz-e erre a cég Jony Ive nélkül?”

A hírek több helyen kiemelik, hogy Ive nem távolodik majd el az Apple-től. Az általa végzett munka továbbra is érezteti majd a hatását, mivel az új cég (LoveFrom), aminek társalapítója, továbbra is az Apple fő partnere lesz. Ezzel együtt ne legyenek kétségeink afelől, hogy egy ilyen pozícióban lévő ember távozása bizonyosan jelentős változásokat fog hozni az Apple termékeiben. Még akkor is, ha az utóbbi pár évben Ive állítólag már tudatosan próbált eltávolodni a cégen belüli terméktervezéstől.

Nem pótolható, de nem is biztos hogy pótolni kell

A legelső nyilatkozatokban azt lehetett hallani, hogy az Apple valószínűleg nem fogja mással betölteni az Ive távozásával megüresedő “Chief Design Officer” pozíciót. Ez valószínűleg az iránta érzett tiszteletből fakadó szimbolikus lépés. De a lépés megítélésében nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a több elemző által is megemlített tényt sem, miszerint a legnagyobb technológiai újítások a közeljövőben a szoftverek területén várhatók – elég csak a mesterséges intelligenciára vagy a magyarul elég furán hangzó “dolgok internetére” (Internet of Things, IoT) gondolunk –, akár azon hardverek kihagyásával is, amelyek tervezése Ive szakterületének tekinthető.

Izgalmas (szoftveres) idők jöhetnek

A legtöbb pozitív hang a távozással kapcsolatban éppen a megszólalók abbéli reményét fejezi ki, miszerint a folyamat még jót is tehet a cég szoftvereinek, egyfajta új életet lehelve a szoftveres tervezési folyamatokba. Ami, tegyük hozzá, nem is ártana a cégnek, ha továbbra is szeretné megőrizni a jelenleg is elfoglalt helyét a technológiai szektorban. Azt se feledjük el, hogy a területen, ahol Ive dolgozik, általánosságban elmondható, hogy jót tesz bizonyos szintű fluktuáció, főleg ilyen hosszú idő után.

A váltás valószínűleg hasznára válik majd Ive-nak is, aki azt nevezte meg távozása fő okaként, hogy szeretne nyomot hagyni a technológiai iparágon kívül is. Ezt tulajdonképpen már el is kezdte az általa megálmodott Apple Park megtervezésével – ami egyben a cégnél végzett utolsó nagy projektje volt.

