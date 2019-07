Hosszú évek várakozása után június elején végre Magyarországon is elérhetővé vált az Apple kényelmes mobilfizetési szolgáltatása, az Apple Pay. Elsőként az OTP ügyfelei örülhettek neki, július 3-án pedig másik két banknál, az Ersténél és a Gránitnál is elérhetővé vált a szolgáltatás. Az OTP viszont most olyat lépett, aminek köszönhetően mindenki számára elérhető vált a szolgáltatás Magyarországon.

© OTP

A cég közlése szerint az Apple Pay mostantól a Simple alkalmazásban igényelt Simple kártyával is használható, így gyakorlatilag bármelyik bank által kibocsátott kártyával elérhető lett a mobilfizetési szolgáltatás.

Ahhoz, hogy valaki használhassa az Apple Payt, le kell töltenie az OTP Simple alkalmazását, majd azon belül kell igényelni a Simple kártyát. Ha ez kész, már csak hozzá kell adni azt az Apple Wallethez, így azonnal elérhetővé válik a cupertinói cég szolgáltatása.

Hasonló megoldással operált a bank még 2017 szeptemberében, amikor lehetővé tette, hogy a Simple által nyújtott mobilfizetési szolgáltatást a nem OTP-s ügyfelek is használhassák.

A bank közlése szerint az Apple Pay használatához

legalább 3.10.1 verziójú Simple alkalmazás kell, hogy a mobilon legyen

az okostelefonnak iOS 12.1 vagy magasabb verziószámú operációs rendszert kell futtatnia,

NFC képes iPhone-ra vagy Apple Watch-ra van szükség, emellett pedig

kétfaktoros azonosítással megerősített, egyenleggel feltöltött Simple kártya kell.

