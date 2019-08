Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"063b2458-b612-4787-88b1-d2a2f0fde4b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugati megyékben vörös riadó, a többi területen se lesz kellemes a kánikula.","shortLead":"A nyugati megyékben vörös riadó, a többi területen se lesz kellemes a kánikula.","id":"20190809_Figyelmeztetes_dogmeleg_lesz_hetfon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=063b2458-b612-4787-88b1-d2a2f0fde4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cba743-977c-4ec2-80ec-60404a14ed44","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Figyelmeztetes_dogmeleg_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:20","title":"Figyelmeztetés: dögmeleg lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8448f535-2d25-44cb-85c8-9d416daac1c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hamarosan elkezdődik Németországban az egyik utolsó II. világháborús náci büntetőper. Egy 92 éves volt SS-őrt állítanak fiatalkorúak bírósága elé, mivel csak 17-18 éves volt a háború végén. A vád szerint több mint ötezer ember meggyilkolásában vett részt.","shortLead":"Hamarosan elkezdődik Németországban az egyik utolsó II. világháborús náci büntetőper. Egy 92 éves volt SS-őrt állítanak...","id":"20190808_Fiatalkoruak_birosaga_ele_allitanak_egy_92_eves_ferfit_II_vilaghaborus_naci_gyilkossagok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8448f535-2d25-44cb-85c8-9d416daac1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db291a9-1379-4171-8345-971df3d1170d","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Fiatalkoruak_birosaga_ele_allitanak_egy_92_eves_ferfit_II_vilaghaborus_naci_gyilkossagok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:07","title":"Fiatalkorúak bírósága elé állítanak egy 92 éves férfit II. világháborús náci gyilkosságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39c2fef-199a-4cd0-9ed2-475da4f964bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lássuk, mit hoz a fesztivál negyedik napja!","shortLead":"Lássuk, mit hoz a fesztivál negyedik napja!","id":"20190810_Sziget_fesztival_szombat_programajanlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39c2fef-199a-4cd0-9ed2-475da4f964bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b808e6-f41a-4e6a-b174-3247df3b979d","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Sziget_fesztival_szombat_programajanlo","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:25","title":"Tombolás vagy lazítás? Szombaton mindkettőt lehet a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c6dbdc-a9be-4e7f-92df-5160e0adfea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gondozókat sokkolta az eset.","shortLead":"A gondozókat sokkolta az eset.","id":"20190809_Lipcsei_allatkert_oroszlan_ujszulott_kolykok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c6dbdc-a9be-4e7f-92df-5160e0adfea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40131c23-360d-4599-9537-d717b8ab260d","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Lipcsei_allatkert_oroszlan_ujszulott_kolykok","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:52","title":"Megette újszülött kölykeit a lipcsei állatkert oroszlánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsan tanultak a szerdán elkövetett hibákból a kirgiz biztonsági erők: miután első alkalommal nem tudták letartóztatni Almazbek Atambajev ex-államfőt, csütörtökön egy páncélossal törték be a korrupcióval vádolt ex-államfő erőddé átalakított házának kapuját.","shortLead":"Gyorsan tanultak a szerdán elkövetett hibákból a kirgiz biztonsági erők: miután első alkalommal nem tudták...","id":"20190808_A_masodik_ostrommal_sikerult_orizetbe_venni_a_kirgiz_exelnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdce2fb-8ff4-434e-8771-fdd82ca23ab9","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_A_masodik_ostrommal_sikerult_orizetbe_venni_a_kirgiz_exelnokot","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:21","title":"A második ostrommal sikerült őrizetbe venni a kirgiz ex-elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e7aabe-b89e-4ffc-b442-84a3afafc24c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akár 20 évvel is eltolhatja a menopauza kezdetét egy úttörő brit beavatkozás, amely elsősorban a súlyos egészségi problémákkal küzdő nőknek jelenthet segítséget.","shortLead":"Akár 20 évvel is eltolhatja a menopauza kezdetét egy úttörő brit beavatkozás, amely elsősorban a súlyos egészségi...","id":"20190810_menopauza_kezdetenek_kitolasa_profam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4e7aabe-b89e-4ffc-b442-84a3afafc24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728fd176-17e5-4a6a-84dc-37eb6a125346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_menopauza_kezdetenek_kitolasa_profam","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:03","title":"Az orvosok kitalálták, hogyan lehet 20 évvel elhalasztani a menopauza kezdetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen úgy vélik, hogy a Viking speciális orrkiképzése is hozzájárult a május 29-i Hableány-balesethez.","shortLead":"Többen úgy vélik, hogy a Viking speciális orrkiképzése is hozzájárult a május 29-i Hableány-balesethez.","id":"20190810_szallodahajo_viking_sigyn_orrkikepzes_hableany_setahajo_tragedia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ee1d59-9936-4542-89d8-138f8b23b140","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_szallodahajo_viking_sigyn_orrkikepzes_hableany_setahajo_tragedia","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:44","title":"Hableány-katasztrófa: kitiltatnák a Viking hajóit a magyar vizekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 119 forint, a termelők szerint ez is kevés.","shortLead":"Már 119 forint, a termelők szerint ez is kevés.","id":"20190809_Husz_forinttal_emelte_a_dinnye_arat_a_Lidl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6267e17b-d305-4ab2-87b3-748fd47e56eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Husz_forinttal_emelte_a_dinnye_arat_a_Lidl","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:10","title":"Húsz forinttal emelte a dinnye árát a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]