[{"available":true,"c_guid":"80d650a7-5858-4dd5-8db8-130e97e3f074","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztés során nem várt problémák merültek fel, így a tehetős vásárlóknak tovább kell várakozniuk. ","shortLead":"A fejlesztés során nem várt problémák merültek fel, így a tehetős vásárlóknak tovább kell várakozniuk. ","id":"20190810_2_eve_debutalt_es_2_evet_kesik_a_mercedes_utcai_F1_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80d650a7-5858-4dd5-8db8-130e97e3f074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db64c5ea-fa5f-492e-bd7a-f0dae25fb841","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_2_eve_debutalt_es_2_evet_kesik_a_mercedes_utcai_F1_autoja","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:21","title":"2 éve debütált és 2 évet késik a Mercedes utcai F1 hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c074ce5b-6f6a-4a0e-b895-0dbb45261e82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag, nedvestrágyáznak Zsámbékon, és a szél a főváros felé hozza a kellemetlen szagot. Update: Zsámbék tagad, a polgármester szerint máshonnan jön a szag.\r

\r

","shortLead":"Állítólag, nedvestrágyáznak Zsámbékon, és a szél a főváros felé hozza a kellemetlen szagot. Update: Zsámbék tagad...","id":"20190808_Zsambek_miatt_buzlik_egesz_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c074ce5b-6f6a-4a0e-b895-0dbb45261e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e64de53-e62f-4e48-a2d0-fca6961430e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Zsambek_miatt_buzlik_egesz_Budapest","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:48","title":"Bűzlik egész Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2da579b-74f3-4e41-80b4-dcfbd669b1eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zsolnay-negyed közlése szerint pár napig tényleg meleg volt az épületben, de ez még nem ártott a festményeknek. ","shortLead":"A Zsolnay-negyed közlése szerint pár napig tényleg meleg volt az épületben, de ez még nem ártott a festményeknek. ","id":"20190810_Mobilklimaval_vedik_a_Munkacsyfestmenyeket_a_pecsi_kiallitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2da579b-74f3-4e41-80b4-dcfbd669b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a33232-096b-473c-926f-a668f586e515","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Mobilklimaval_vedik_a_Munkacsyfestmenyeket_a_pecsi_kiallitason","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:42","title":"Mobil klímával védik a Munkácsy-festményeket a pécsi kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39c2fef-199a-4cd0-9ed2-475da4f964bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lássuk, mit hoz a fesztivál negyedik napja!","shortLead":"Lássuk, mit hoz a fesztivál negyedik napja!","id":"20190810_Sziget_fesztival_szombat_programajanlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39c2fef-199a-4cd0-9ed2-475da4f964bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b808e6-f41a-4e6a-b174-3247df3b979d","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Sziget_fesztival_szombat_programajanlo","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:25","title":"Tombolás vagy lazítás? Szombaton mindkettőt lehet a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07209c34-09cb-44cf-81fb-8c82cee9774d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éppen a piaci árusítás kérdéseiről vitatkoztak a képviselők Kenya egyik regionális parlamentjében, amikor az egyik képviselő felkiáltott: elnök úr, valamelyikünk légszennyezést követett el, s tudom is, hogy ki volt. A szag végül olyan erős lett, hogy rövid időre felfüggesztették a tanácskozást is.","shortLead":"Éppen a piaci árusítás kérdéseiről vitatkoztak a képviselők Kenya egyik regionális parlamentjében, amikor az egyik...","id":"20190809_Kiados_szellentes_miatt_szakadt_felbe_Kenyaban_egy_parlamenti_ules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07209c34-09cb-44cf-81fb-8c82cee9774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29747a65-1df5-41a6-a883-65f735da2a56","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Kiados_szellentes_miatt_szakadt_felbe_Kenyaban_egy_parlamenti_ules","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:10","title":"Kiadós szellentés miatt szakadt félbe Kenyában egy parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beszédesek a tavalyi mérlegadatok.","shortLead":"Beszédesek a tavalyi mérlegadatok.","id":"20190809_Vajna_Timea_egy_vallalkozasa_bezart_egy_masik_90_millios_minuszban_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f2f533-44d5-4f85-b9da-16327f7d391b","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Vajna_Timea_egy_vallalkozasa_bezart_egy_masik_90_millios_minuszban_van","timestamp":"2019. augusztus. 09. 12:40","title":"Vajna Tímea egy vállalkozása bezárt, egy másik 90 milliós mínuszban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be4d3c9-e572-4900-bda4-6dd1f5a0088a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hiába fedezték fel a selyemmajmok egy új faját a brazil erdőkben, hamarosan eltűnhet a Földről az állat.","shortLead":"Hiába fedezték fel a selyemmajmok egy új faját a brazil erdőkben, hamarosan eltűnhet a Földről az állat.","id":"20190809_brazilia_selyemmajom_erdoirtas_veszelyeztetett_allatfaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4be4d3c9-e572-4900-bda4-6dd1f5a0088a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0116a4d2-7579-4453-b68b-fa3304c2d907","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_brazilia_selyemmajom_erdoirtas_veszelyeztetett_allatfaj","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:33","title":"Új fajt fedeztek fel Brazíliában, de az ember miatt hamarosan kihalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f3713f-7e8c-47b2-b0e7-10c1e315c32f","c_author":"Csányi Nikolett - Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A színpadok és a kikapcsolódást segítő helyszíneken túl egy, a fesztiválozókra vigyázó központ is található a Szigeten. Innen nem csak a nagyszínpadot, lényegében mindent látni – beleértve a beléptetés folyamatát is. A monitorokkal és rádióval felszerelt szobában még egy meteorológus is ül. Videó.","shortLead":"A színpadok és a kikapcsolódást segítő helyszíneken túl egy, a fesztiválozókra vigyázó központ is található a Szigeten...","id":"20190809_sziget_fesztival_2019_operativ_kozpont_benis_daniel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f3713f-7e8c-47b2-b0e7-10c1e315c32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e45b72a-afd0-4e59-bfdd-a12805f47828","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_sziget_fesztival_2019_operativ_kozpont_benis_daniel","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:03","title":"Akik mindent látnak a Szigeten – a fesztivál operatív irányítóközpontjában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]