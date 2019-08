Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d91f9112-99bd-4361-8e82-85327aae344f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szécsény önkormányzata közleményben közölte, hogy a testület fideszes önkormányzati képviselői egységesen kiléptek a Fideszből – számolt be a városi belviszály legújabb fejleményéről a 24.hu.","shortLead":"Szécsény önkormányzata közleményben közölte, hogy a testület fideszes önkormányzati képviselői egységesen kiléptek...","id":"20190809_Szecsenyben_a_belviszaly_miatt_teljesen_lenullazodott_a_Fideszfrakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d91f9112-99bd-4361-8e82-85327aae344f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bac3c54-4f34-4ae8-881b-f8ceb6b26c64","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Szecsenyben_a_belviszaly_miatt_teljesen_lenullazodott_a_Fideszfrakcio","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:30","title":"Szécsényben a belviszály miatt teljesen lenullázódott a Fidesz-frakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem tudni, mi okozta a tüzet.","shortLead":"Nem tudni, mi okozta a tüzet.","id":"20190810_Eg_a_kiralyszentistvani_hulladeklerako","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c983588-6cb9-44d5-a781-8be47728164b","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Eg_a_kiralyszentistvani_hulladeklerako","timestamp":"2019. augusztus. 10. 17:10","title":"Ég a királyszentistváni hulladéklerakó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyobb gyerekeiről is csak ritkán mutat képeket. ","shortLead":"A nagyobb gyerekeiről is csak ritkán mutat képeket. ","id":"20190810_Ricky_Martin_kislanya_Instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7efdb9-ad20-41a7-b553-16aeb98c75e7","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Ricky_Martin_kislanya_Instagram","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:41","title":"Ricky Martin megmutatta 8 hónapos kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kilenc településről mentek tűzoltók oltani.","shortLead":"Kilenc településről mentek tűzoltók oltani.","id":"20190810_Ezer_negyzetmeteren_eg_a_szemet_Kiralyszentistvanon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ef400f-91e3-459d-af98-dc3de30dd4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Ezer_negyzetmeteren_eg_a_szemet_Kiralyszentistvanon","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:36","title":"Ezer négyzetméteren ég a szemét Királyszentistvánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e9aa86-5e86-40fa-94c5-6d7902802f48","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Minden ötödik uniós lakos – zömmel vidéken élők – másodrendű polgárrá vált amiatt, hogy jelentősen elmarad a tervektől a széles sávú internet kiépítése. A magyarországi helyzet nem rossz, de azért hagy kívánnivalót maga után.","shortLead":"Minden ötödik uniós lakos – zömmel vidéken élők – másodrendű polgárrá vált amiatt, hogy jelentősen elmarad a tervektől...","id":"201926__akadozo_szeles_sav__hatranyos_videk__vakfoltok__ketsebesseges_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2e9aa86-5e86-40fa-94c5-6d7902802f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fb8722-4471-4805-b0e3-23c3b55f6db7","keywords":null,"link":"/tudomany/201926__akadozo_szeles_sav__hatranyos_videk__vakfoltok__ketsebesseges_europa","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:00","title":"Rosszul jár, aki nem tud magának gyors internetet beszereltetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494b48b3-8acb-422a-887d-6cbbf9be4573","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két generátor rosszalkodott, egy fél ország bánta.","shortLead":"Két generátor rosszalkodott, egy fél ország bánta.","id":"20190809_Vege_a_brit_aramszunetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=494b48b3-8acb-422a-887d-6cbbf9be4573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a877a88-dfb8-4e7a-a1a4-39a862ff67c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Vege_a_brit_aramszunetnek","timestamp":"2019. augusztus. 09. 20:02","title":"Vége a brit áramszünetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49173ad3-1061-4fb3-b62d-28b19fe5e262","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Veszélyes anyag nem került a levegőbe, csak a bűz volt nagyon kellemetlen több településen. A Gyermelyi szerint kizárt, hogy az ő trágyájuk szaga miatt bűzlött volna Budapest.","shortLead":"Veszélyes anyag nem került a levegőbe, csak a bűz volt nagyon kellemetlen több településen. A Gyermelyi szerint kizárt...","id":"20190809_tragya_buz_budapest_budaors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49173ad3-1061-4fb3-b62d-28b19fe5e262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3249e33c-8958-49c8-981a-e59ff9fd8e89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_tragya_buz_budapest_budaors","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:35","title":"Hatósági vizsgálat indult a Budapestet is ellepő, furcsán terjedő, orrfacsaró bűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fb5e18-3202-421b-ad52-a8d01e4199a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik reklámtábla alatt egy 20 éves Malév-hirdetés volt. Az ereklye a közlekedési múzeumba kerül.","shortLead":"Az egyik reklámtábla alatt egy 20 éves Malév-hirdetés volt. Az ereklye a közlekedési múzeumba kerül.","id":"20190811_Kisebb_kincsre_bukkantak_a_ferihegyi_munkalatok_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62fb5e18-3202-421b-ad52-a8d01e4199a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c9fee2-6cf3-4ae7-80a7-57c58a5899df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Kisebb_kincsre_bukkantak_a_ferihegyi_munkalatok_kozben","timestamp":"2019. augusztus. 11. 10:44","title":"Kisebb kincsre bukkantak a ferihegyi munkálatok közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]