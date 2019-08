Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050","c_author":"Tálas Andrea","category":"gazdasag","description":"A múlt héten kormányra került Boris Johnsonnak semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai Unióból. Még tárgyalna Brüsszellel, de olyan feltételekkel, amelyeket az EU borítékolhatóan elutasít, ahogy eddig is.","shortLead":"A múlt héten kormányra került Boris Johnsonnak semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai...","id":"201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1da945a-df8b-49b9-8908-2b18a1699280","keywords":null,"link":"/gazdasag/201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","timestamp":"2019. augusztus. 04. 17:30","title":"A Brexittel szét is eshet az Egyesült Királyság, de a konzervatívok többsége ezt se bánná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6f2a25-4aed-4350-964f-82c83a2ab691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyugati parton elindított lövedékek előbb átrepültek az ország felett, mielőtt a Japán-tengerbe zuhantak.","shortLead":"A nyugati parton elindított lövedékek előbb átrepültek az ország felett, mielőtt a Japán-tengerbe zuhantak.","id":"20190806_eszak_korea_raketakiserlet_phenjan_washington_japan_tenger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae6f2a25-4aed-4350-964f-82c83a2ab691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314cda0b-ab1e-476b-abf1-83d9975aa09a","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_eszak_korea_raketakiserlet_phenjan_washington_japan_tenger","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:17","title":"Észak-Korea megint rakétákat lőtt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nap, újabb androidos kártevő. A legutóbb felfedezett zsarolóvírus-család online fórumokon, illetve SMS-eken keresztül fertőz.","shortLead":"Újabb nap, újabb androidos kártevő. A legutóbb felfedezett zsarolóvírus-család online fórumokon, illetve SMS-eken...","id":"20190805_androidos_zsarolovirus_filecoderc_eset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce08779-4c6b-4f10-9d00-0d4c4e2c2018","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_androidos_zsarolovirus_filecoderc_eset","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:03","title":"Most vigyázzon az SMS-ekkel, ha androidos telefonja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Két év alatt jelentős csökkenés ment végbe a személyi kölcsön kamatok piacán. Egy 3 millió forint összegű hitel teljes visszafizetése ma 440 ezer forinttal alacsonyabb, mint 2017-ben. Minden bizonnyal jelentős mértékben ennek is köszönhető, hogy 2019 első felében közel kétszer annyi személyi kölcsönt vett fel a magyar lakosság, mint 2017 ugyanezen időszakában. ","shortLead":"Két év alatt jelentős csökkenés ment végbe a személyi kölcsön kamatok piacán. Egy 3 millió forint összegű hitel teljes...","id":"20190805_Nagyot_esett_ket_ev_alatt_a_szemelyi_kolcsonok_kamata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066d98a7-cc1b-4247-8c3b-7ebccc1ba703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Nagyot_esett_ket_ev_alatt_a_szemelyi_kolcsonok_kamata","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:20","title":"Nagyot esett két év alatt a személyi kölcsönök kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92173142-1bf1-406f-9544-062b24c1b510","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új központ artistaképző iskolának, cirkuszművészeti múzeumnak, kutatótárnak és könyvtárnak és artistaszállásoknak is helyet ad majd.","shortLead":"Az új központ artistaképző iskolának, cirkuszművészeti múzeumnak, kutatótárnak és könyvtárnak és artistaszállásoknak is...","id":"20190805_Europai_csucsintezmenyt_csinalna_a_kormany_az_uj_Nagycirkuszbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92173142-1bf1-406f-9544-062b24c1b510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50435e68-5d4e-4bc0-80a0-33906f33262d","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Europai_csucsintezmenyt_csinalna_a_kormany_az_uj_Nagycirkuszbol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:55","title":"Európai csúcsintézményt csinálna a kormány az új Nagycirkuszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675c68dd-a12f-4a77-ad6f-16d75c0e3510","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robbanás történt hétfőre virradóan Kairóban, miután több autó összeütközött, tizenhatan életüket vesztették, huszonegyen megsérültek - közölte az egészségügyi és a belügyminisztérium.","shortLead":"Robbanás történt hétfőre virradóan Kairóban, miután több autó összeütközött, tizenhatan életüket vesztették...","id":"20190805_Robbanas_tortent_Kairoban_miutan_tobb_auto_osszeutkozott_sokan_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=675c68dd-a12f-4a77-ad6f-16d75c0e3510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40119bff-0963-4e3e-afef-7eb511310961","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_Robbanas_tortent_Kairoban_miutan_tobb_auto_osszeutkozott_sokan_meghaltak","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:03","title":"Robbanás történt Kairóban, miután több autó összeütközött, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újratölthető kulacsot kell vennie mindenkinek, aki vizet akar tölteni. Minden más egyszer használatos műanyagot is száműznek. ","shortLead":"Újratölthető kulacsot kell vennie mindenkinek, aki vizet akar tölteni. Minden más egyszer használatos műanyagot is...","id":"20190805_Leszamolnak_a_muanyag_palackokkal_a_San_Franciscoi_repteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158016ce-4290-4394-bf3d-4c36324cbf48","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Leszamolnak_a_muanyag_palackokkal_a_San_Franciscoi_repteren","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:29","title":"Leszámolnak a műanyag palackokkal a San Franciscó-i reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán férfi segített neki, ő is lebukott. ","shortLead":"Egy ukrán férfi segített neki, ő is lebukott. ","id":"20190804_Hamis_szlovak_papirokkal_bukott_le_egy_tadzsik_ferfi_Ferihegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263e320c-1a39-42d8-bbdc-7ef89768a0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Hamis_szlovak_papirokkal_bukott_le_egy_tadzsik_ferfi_Ferihegyen","timestamp":"2019. augusztus. 04. 14:21","title":"Hamis szlovák papírokkal bukott le egy tadzsik férfi Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]