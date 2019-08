Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4af9b855-a480-453b-b193-ef666bca82ba","c_author":"Lovasi András","category":"kultura","description":"A legutóbbi HVG-ben munkatársunk visszatért a Kiscsillag zenekar tusványosi fellépésére, fölidézve Tamás Gáspár Miklós ezzel kapcsolatos kritikáját is, kifogásolva – többek közt – Lovasi szélsőliberálisozós szóhasználatát. Ezúttal a zenész reagálását közöljük. ","shortLead":"A legutóbbi HVG-ben munkatársunk visszatért a Kiscsillag zenekar tusványosi fellépésére, fölidézve Tamás Gáspár Miklós...","id":"20190812_Lovasi_Andras_Valasz_Hont_Andrasnak_es_TGMnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af9b855-a480-453b-b193-ef666bca82ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d43a002-ebb6-4edf-98fe-a49543280285","keywords":null,"link":"/kultura/20190812_Lovasi_Andras_Valasz_Hont_Andrasnak_es_TGMnek","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:33","title":"Lovasi András: Válasz Hont Andrásnak (és TGM-nek)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e311006b-23f5-4dba-bba9-461509eb4d3c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"\"Tucatnyi kabala, melyeknek balszerencsét távol tartó erőt tulajdonítottak\" – árulta el a leletekről Massimo Osanna, a pompeji régészeti park igazgatója.","shortLead":"\"Tucatnyi kabala, melyeknek balszerencsét távol tartó erőt tulajdonítottak\" – árulta el a leletekről Massimo Osanna...","id":"20190813_Okori_varazslo_kincsestarara_bukkantak_Pompejiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e311006b-23f5-4dba-bba9-461509eb4d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3e2f06-240b-4e61-ac9f-ca2b2404ff36","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Okori_varazslo_kincsestarara_bukkantak_Pompejiben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:16","title":"Ókori varázsló kincsestárára bukkantak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d06460a-4da5-48ea-baf6-1caed5a6c545","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Képzeljük el, hogy egy Forma–1-es futam alatt minden adatot, a gumik és az aszfalt hőmérsékletétől, a várható időjáráson és a sebességen át, az autók aerodinamikai adataiig folyamatosan, élőben tudunk online követni. Bár ez egyelőre elképzelhetetlennek tűnik, van már olyan sportág, ahol megvalósult: ez a Sail GP, amelynek a legutóbbi fordulójára való felkészülést az Oracle-nek köszönhetően a helyszínről követhettük végig. ","shortLead":"Képzeljük el, hogy egy Forma–1-es futam alatt minden adatot, a gumik és az aszfalt hőmérsékletétől, a várható...","id":"20190813_oracle_sailgp_cloud_felho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d06460a-4da5-48ea-baf6-1caed5a6c545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b366c583-bf2d-4132-819a-11fdd0677466","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_oracle_sailgp_cloud_felho","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:15","title":"Minden megváltozhat, amit eddig a sportközvetítésekről gondoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e62d5a-49dc-4a83-ba4b-fc4c9a7ae89f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Rolls-Royce Cullinan Billionaire változat.","shortLead":"Ez a Rolls-Royce Cullinan Billionaire változat.","id":"20190812_Sikerult_egy_kis_atalakitassal_megduplazni_a_RollsRoyce_Cullinan_110_millios_arat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e62d5a-49dc-4a83-ba4b-fc4c9a7ae89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15522489-763b-402e-befd-c10874cce937","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Sikerult_egy_kis_atalakitassal_megduplazni_a_RollsRoyce_Cullinan_110_millios_arat","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:21","title":"Sikerült egy kis átalakítással megduplázni a Rolls-Royce Cullinan 110 milliós árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú már távozott az iskolájából, de újabb rendőrségi eljárást indítottak ellene. A szülők szerint abnormális, ami Ákos ellen zajlik.","shortLead":"A fiú már távozott az iskolájából, de újabb rendőrségi eljárást indítottak ellene. A szülők szerint abnormális, ami...","id":"20190813_Ket_eve_uldozi_az_igazgatono_bosszuja_a_fiut_aki_hitleres_videokkal_gunyolodott_tanarain","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3f88b1-f858-4cac-a17f-fbe438c4cf5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Ket_eve_uldozi_az_igazgatono_bosszuja_a_fiut_aki_hitleres_videokkal_gunyolodott_tanarain","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:41","title":"Két éve üldözi az igazgatónő bosszúja a fiút, aki hitleres videókkal gúnyolódott tanárain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513beefb-89d3-42af-80b2-2f8f5600414f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Superorganism nyolctagú formáció tagjai biztosan a legkúlabb emberek voltak a gimiben. Most velük éltük kicsit újra a kamaszkorunkat. ","shortLead":"A Superorganism nyolctagú formáció tagjai biztosan a legkúlabb emberek voltak a gimiben. Most velük éltük kicsit újra...","id":"20190813_Minden_ami_jo_volt_a_90es_evek_vegen_azt_megkaptuk_a_Szigeten_45_percben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=513beefb-89d3-42af-80b2-2f8f5600414f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4efb067-f0f3-4fea-b91f-86c976da62f7","keywords":null,"link":"/kultura/20190813_Minden_ami_jo_volt_a_90es_evek_vegen_azt_megkaptuk_a_Szigeten_45_percben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:12","title":"Minden, ami jó volt a 90-es évek végén, azt megkaptuk a Szigeten 45 percben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037af8e4-2cb1-45f7-889f-5c2312f33df9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tizenhét kiló kábítószert találtak az autójukban. Árlistájuk is volt. ","shortLead":"Tizenhét kiló kábítószert találtak az autójukban. Árlistájuk is volt. ","id":"20190813_Nem_kispalyaztak_a_Szigeten_drogot_arulo_hollandok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037af8e4-2cb1-45f7-889f-5c2312f33df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90b971-bcaf-4813-86cf-8342417af248","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Nem_kispalyaztak_a_Szigeten_drogot_arulo_hollandok","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:03","title":"Nem kispályáztak a Szigeten drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b295d5f-9f12-4a30-9b07-8f11a8252bfa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyakorolniuk kell, hogy megtanulják rendesen használni a hosszú lábaikat. ","shortLead":"Gyakorolniuk kell, hogy megtanulják rendesen használni a hosszú lábaikat. ","id":"20190812_Videon_ahogy_a_bebiflamingokat_gyakorlatoztatjak_egy_amerikai_allatkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b295d5f-9f12-4a30-9b07-8f11a8252bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f08025f-22c7-450e-8cc7-75f19b038896","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Videon_ahogy_a_bebiflamingokat_gyakorlatoztatjak_egy_amerikai_allatkertben","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:57","title":"Videón, ahogy a bébiflamingókat gyakorlatoztatják egy amerikai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]