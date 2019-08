Újfent ingyenessé tett két, máshol továbbra is fizetős programot a pc-sek egyik nagy kedvence, az Epic Games. A kiadó sokadjára tesz így, és szintén nem először osztogat más platformon amúgy továbbra is több ezer forintba kerülő alkotásokat.

A most ingyenes játékok egyike a Mutant Year Zero: Road to Eden címet viseli, amely továbbra is 6-7 forint környékén szerezhető be. Egy taktikai, amúgy felülnézetes, de igen jó grafikájú játékkal van dolgunk, melyben a lopakodásra is nagy hangsúlyt kell fektetni.

Az Epic mindig két programmal jelentkezik, így most sincs másképp: a Mutant mellett a 16-bites klasszikus, a Hyper Light Drifter tölthető még fizetés nélkül, amely sok helyen szintén 7 ezer forint körüli összegért vásárolható meg.

Akárhogy is nézzük, ez több mint tízezer forintnyi ajándék, amit vétek lenne nem elfogadni. Főleg, hogy semmi különöset nem kell hozzá tenni: ha van már fiókja, ide kattintva szerezheti be saját példányait, ha pedig nincs, ide kattintva azonnal regisztrálhat magának. Ez szintén nem kerül pénzbe.

