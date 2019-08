Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb 85 olyan alkalmazásra hívta fel a Google figyelmét a Trend Micro, amiket csak reklámok terjesztése miatt készítettek. Volt olyan, amit 5 percig egyáltalán nem, vagy csak nehezen lehetett bezárni.","shortLead":"Újabb 85 olyan alkalmazásra hívta fel a Google figyelmét a Trend Micro, amiket csak reklámok terjesztése miatt...","id":"20190822_google_play_zavaro_reklam_androidos_alkalmazas_adware_trend_micro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33445cd5-d1ee-4e9f-b457-98b33220d295","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_google_play_zavaro_reklam_androidos_alkalmazas_adware_trend_micro","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:03","title":"85 androidos alkalmazás, amit senkinek nem kellett volna letöltenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4bbc6d-fa1c-4bc3-9539-51d939ca13ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sorozatgyártásra kész változatra még várnunk kell, addig is azonban itt egy kedvcsináló videó az iNEXT-ről.","shortLead":"A sorozatgyártásra kész változatra még várnunk kell, addig is azonban itt egy kedvcsináló videó az iNEXT-ről.","id":"20190823_videon_mutatja_meg_a_bmw_a_600_kilometeres_hatotavu_villanyautojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd4bbc6d-fa1c-4bc3-9539-51d939ca13ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae15a6d-20c0-443d-8655-f8e80c172894","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_videon_mutatja_meg_a_bmw_a_600_kilometeres_hatotavu_villanyautojat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:21","title":"Videón mutatja meg a BMW a 600 kilométeres hatótávú új villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeknek elvileg már a János-kórházba kell mennie ortopédiára, de erről nem nagyon tájékoztatják őket. ","shortLead":"A betegeknek elvileg már a János-kórházba kell mennie ortopédiára, de erről nem nagyon tájékoztatják őket. ","id":"20190823_Orvoshiany_miatt_megszunt_az_ortopedia_a_Kutvolgyiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06de65ec-79a0-400e-ae38-6ae1146d2c00","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Orvoshiany_miatt_megszunt_az_ortopedia_a_Kutvolgyiben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:23","title":"Orvoshiány miatt megszűnt az ortopédia a Kútvölgyiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amit most vesz meg a Mészáros-birodalom korábbi vezetője. A szerződésekre a tényfeltáró központ birtokába jutott adatokból derült fény.","shortLead":"Amit most vesz meg a Mészáros-birodalom korábbi vezetője. A szerződésekre a tényfeltáró központ birtokába jutott...","id":"20190822_ugyeszseg_titkosszolgalat_t_systems","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed83e14-20f1-4725-ab5b-2a076548c899","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_ugyeszseg_titkosszolgalat_t_systems","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:50","title":"Direkt36: Az ügyészségnek és a titkosszolgálatoknak is beszállított a T-Systems","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, 10. generációs processzorcsaláddal bővíti kínálatát az Intel. A chipgyártó Comet Lake néven érkező lapkái a gyártástechnológia terén is eltérnek.","shortLead":"Új, 10. generációs processzorcsaláddal bővíti kínálatát az Intel. A chipgyártó Comet Lake néven érkező lapkái...","id":"20190823_intel_comet_lake_processzor_10_es_generacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fddba7-8966-45e9-b230-99672d76f0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_intel_comet_lake_processzor_10_es_generacio","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:03","title":"Bőséges a választék: új processzorokat dob piacra az Intel, itt a Comet Lake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a138b6be-2307-47ec-b43d-be7e620285fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt, nyolcan megsérültek. ","shortLead":"Egy ember meghalt, nyolcan megsérültek. ","id":"20190822_Korhazi_epulet_gyulladt_ki_Parizs_elovarosaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a138b6be-2307-47ec-b43d-be7e620285fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3726f06b-dc18-4ed9-9a2e-0016f17a8b5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Korhazi_epulet_gyulladt_ki_Parizs_elovarosaban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:21","title":"Kórházi épület gyulladt ki Párizs elővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d954cf03-215c-4ec4-b7f0-132dd4f39adf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elég, hogy az RTL Klub új időpontban adja szeptembertől a sorozat részeit, még a távozó Berényi Miklós figuráját is erőszakos jelenetekkel írták ki a Barátok köztből.","shortLead":"Nem elég, hogy az RTL Klub új időpontban adja szeptembertől a sorozat részeit, még a távozó Berényi Miklós figuráját is...","id":"20190823_Kegyetlen_bucsura_keszulhetnek_a_Baratok_kozt_rajongoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d954cf03-215c-4ec4-b7f0-132dd4f39adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24e4005-82a1-4da5-838f-61430aaba117","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Kegyetlen_bucsura_keszulhetnek_a_Baratok_kozt_rajongoi","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:46","title":"Kegyetlen búcsúra készülhetnek a Barátok közt rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A \"Szikla\" iszonyat sok pénzt keresett filmjeivel, az eddig listavezető George Clooneyt is megelőzte.","shortLead":"A \"Szikla\" iszonyat sok pénzt keresett filmjeivel, az eddig listavezető George Clooneyt is megelőzte.","id":"20190822_Itt_vannak_a_legjobban_fizetett_szineszek_Dwayne_Johnson_megint_kilott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48900cdf-8155-4512-8e68-feee9b594cf9","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Itt_vannak_a_legjobban_fizetett_szineszek_Dwayne_Johnson_megint_kilott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 05:31","title":"Itt vannak a legjobban fizetett színészek, Dwayne Johnson megint kilőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]