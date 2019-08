Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3836c65c-9734-43dd-b996-0497aad02e2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élő zongorakísérettel, természetesen.","shortLead":"Élő zongorakísérettel, természetesen.","id":"20190823_Gyorgy_herceg_balettozni_fog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3836c65c-9734-43dd-b996-0497aad02e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bae800f-cfcb-470f-973c-bd88cf246d5a","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Gyorgy_herceg_balettozni_fog","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:19","title":"György herceg balettozni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a62d327-5323-4317-979b-9e41de7da871","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Van, amikor a beteg makacsságára van szükség, hogy a mellrákot korai stádiumban felfedezzék. Magenheim Rita azért állt nyilvánossá elé a saját betegségével, hogy többek között a szűréshez való hozzáálláson is változtasson.","shortLead":"Van, amikor a beteg makacsságára van szükség, hogy a mellrákot korai stádiumban felfedezzék. Magenheim Rita azért állt...","id":"20190822_Elobbutobb_mindenki_talalkozik_a_rakkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a62d327-5323-4317-979b-9e41de7da871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66f7606-ae0c-432e-b990-c8a88df158f3","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Elobbutobb_mindenki_talalkozik_a_rakkal","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:45","title":"Előbb-utóbb mindenki találkozik a rákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba48968-ebf8-400f-9ed0-926c8bf1f983","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen limitált példányszámban gyártott mikroautó egyik példánya most közel 20 millió forint ellenében cserélt gazdát. ","shortLead":"Az igen limitált példányszámban gyártott mikroautó egyik példánya most közel 20 millió forint ellenében cserélt gazdát. ","id":"20190823_egy_apro_szigeten_keszult_a_vilag_legkisebb_szemelyautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dba48968-ebf8-400f-9ed0-926c8bf1f983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c19ac1-099f-4a99-b5b2-3deba9a2cd81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_egy_apro_szigeten_keszult_a_vilag_legkisebb_szemelyautoja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:41","title":"Egy apró szigeten készült a világ legkisebb személyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tud mit tenni a brazil elnök, csak a civil szervezeteket hibáztatni.","shortLead":"Nem tud mit tenni a brazil elnök, csak a civil szervezeteket hibáztatni.","id":"20190822_Bolsonaro_Brazilianak_nincs_penze_az_erdotuzek_ellen_harcolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ade978c-0e53-4e37-9e70-fc206ecacdc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Bolsonaro_Brazilianak_nincs_penze_az_erdotuzek_ellen_harcolni","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:38","title":"Bolsonaro: Brazíliának nincs pénze az erdőtüzek ellen harcolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Strand Fesztiválon lépett fel, ahol hatalmasat esett koncert közben, erről megénekeltette a közönséget. A végén pedig tett egy erősen gúnyos megjegyzést a Petőfi Rádióra.","shortLead":"A rapper a Strand Fesztiválon lépett fel, ahol hatalmasat esett koncert közben, erről megénekeltette a közönséget...","id":"20190823_Majka_a_szinpadrol_szolt_be_durvan_a_Petofi_Radionak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9231dbb-29f0-4778-b56c-05675933e25f","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Majka_a_szinpadrol_szolt_be_durvan_a_Petofi_Radionak","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:44","title":"Majka a színpadról szólt be durván a Petőfi Rádiónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbe20bd-c47e-43a0-9955-cf3c99d4b162","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt mondta az egyik angol rendőr, hogy 26 év alatt még nem látott ilyet.","shortLead":"Azt mondta az egyik angol rendőr, hogy 26 év alatt még nem látott ilyet.","id":"20190822_uvegszalas_auto_anglia_m25","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dbe20bd-c47e-43a0-9955-cf3c99d4b162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e723bbb-9d4e-4600-868e-21ab9276847f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_uvegszalas_auto_anglia_m25","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:31","title":"Azt hitték valami közúti szörnyet kaptak el a rendőrök, de minden papírja rendben volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aa2be9-f2e5-4c8e-9666-6663ddcdc428","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kőzetdarabról még 2018. november 26-án készítettek felvételt.","shortLead":"A kőzetdarabról még 2018. november 26-án készítettek felvételt.","id":"20190823_marsi_ko_rolling_stones","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22aa2be9-f2e5-4c8e-9666-6663ddcdc428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c2ccac-6a39-4008-bec1-90ab894d1b65","keywords":null,"link":"/elet/20190823_marsi_ko_rolling_stones","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:35","title":"Marsi követ neveztek el a Rolling Stones-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0594705d-44e5-4c91-928d-b9822b9e3586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Környéki Törvényszék elnöke előbb listát csináltatott a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) nevű bírói érdekvédelmi szervezet tagjairól.","shortLead":"A Budapest Környéki Törvényszék elnöke előbb listát csináltatott a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) nevű bírói...","id":"20190822_Fegyelmi_jogkorevel_elt_Hando_Tunde_a_birosagi_listazas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0594705d-44e5-4c91-928d-b9822b9e3586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba34c7f-dd02-4030-905c-3a2b926290d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Fegyelmi_jogkorevel_elt_Hando_Tunde_a_birosagi_listazas_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:44","title":"Fegyelmi jogkörével élt Handó Tünde a bírósági listázás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]