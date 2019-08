Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06bf5e95-e9f6-4e7a-9f90-4b1227f2062f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Simán vesztett a magyar csapat az Eb harmadik csoportmeccsén.","shortLead":"Simán vesztett a magyar csapat az Eb harmadik csoportmeccsén.","id":"20190826_roplabda_magyar_valogatott_azerbajdzsan_europa_bajnoksag_vereseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06bf5e95-e9f6-4e7a-9f90-4b1227f2062f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c234d7-d48f-4075-8348-e45fcbf6b521","keywords":null,"link":"/sport/20190826_roplabda_magyar_valogatott_azerbajdzsan_europa_bajnoksag_vereseg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 22:06","title":"Kikapott a magyar röplabda-válogatott Azerbajdzsántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76bfe2d-57da-4f69-bc76-7b2e8e4b88ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp hogy piacra került a Samsung idei második csúcstelefonja, az iFixit csapata máris a darabjaira szedte. Arra voltak kíváncsiak, mennyire könnyen javítható az újdonság.","shortLead":"Épp hogy piacra került a Samsung idei második csúcstelefonja, az iFixit csapata máris a darabjaira szedte. Arra voltak...","id":"20190826_ifixit_samsung_galaxy_note10_plusz_5g_teardown_gyenge_javithatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c76bfe2d-57da-4f69-bc76-7b2e8e4b88ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da8a363-152d-40af-b8c9-624d87a9fc19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_ifixit_samsung_galaxy_note10_plusz_5g_teardown_gyenge_javithatosag","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:03","title":"Szétszedték a Samsung Note10+-t, és kiderült, pontosan mi van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A karambolnak öt sérültje is van. ","shortLead":"A karambolnak öt sérültje is van. ","id":"20190826_m7_autopalya_katonai_konvoj_baleset_halalos_aldozat_katona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee429dc-8314-4954-af9b-8b27975ef75a","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_m7_autopalya_katonai_konvoj_baleset_halalos_aldozat_katona","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:56","title":"Meghalt egy katona a konvojbalesetben az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a14078-2fdb-4402-bbb4-bcc5af15d64b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyolc autós kapott szabálytalan vagy túlterhelt szerelvény miatt bírságot. ","shortLead":"Nyolc autós kapott szabálytalan vagy túlterhelt szerelvény miatt bírságot. ","id":"20190827_Ezeket_a_kulfoldi_trelereseket_alig_par_ora_alatt_gyujtotte_be_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a14078-2fdb-4402-bbb4-bcc5af15d64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f901f5-35d5-482d-9f34-cf9885bff785","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_Ezeket_a_kulfoldi_trelereseket_alig_par_ora_alatt_gyujtotte_be_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:27","title":"Ezeket a külföldi trélereseket alig pár óra alatt gyűjtötte be a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942d2ab3-7205-43b4-833b-a8027ed157d3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Kübekháza mindössze egy pályázatot nyert ebben a ciklusban, mégis van helyi piacuk, igaz töredékéből, mint amennyit uniós forrásokból költöttek a kormányközeli települések. Boldogulnak a Magyar Falu Program nélkül is, ha muszáj. Mivel a faluban sokan nem tudnak nyaralni, minden hétvégén buli van. Kicsi falu, kicsi strand, a mezítláb kötelező.","shortLead":"Kübekháza mindössze egy pályázatot nyert ebben a ciklusban, mégis van helyi piacuk, igaz töredékéből, mint amennyit...","id":"20190825_Polgarmester_mezitlab_Csinaljunk_egy_helyet_ahol_lehet_szabadon_levegot_venni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=942d2ab3-7205-43b4-833b-a8027ed157d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a5f273-6c09-476f-9513-2aec3ddc3994","keywords":null,"link":"/kkv/20190825_Polgarmester_mezitlab_Csinaljunk_egy_helyet_ahol_lehet_szabadon_levegot_venni","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:00","title":"A mezítlábas polgármester: Csináljunk egy helyet, ahol lehet szabadon levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az éles eszéről híres amerikai elnök többször is felvetette, vajon a nukleáris fegyverek alkalmasak lennének-e az USA partjai felé tartó hurrikánok megállítására.","shortLead":"Az éles eszéről híres amerikai elnök többször is felvetette, vajon a nukleáris fegyverek alkalmasak lennének-e az USA...","id":"20190826_donald_trump_hurrikan_atombomba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f89ad0-417e-42f6-9a24-09c575882a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_donald_trump_hurrikan_atombomba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:03","title":"Trump szerint atombombát kell dobni a hurrikánokra, úgy (valószínűleg) megállíthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorúbb büntetéseket szeretnének.","shortLead":"Szigorúbb büntetéseket szeretnének.","id":"20190825_A_megkinzott_allatokert_tuntettek_orszagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05910590-add4-4149-8830-65bcd16c2ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_A_megkinzott_allatokert_tuntettek_orszagszerte","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:45","title":"A megkínzott állatokért tüntettek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ad1955-f752-4387-9393-3d09935c560c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A légzuhatag nem csak félelmetesen néz ki, de veszélyes is. ","shortLead":"A légzuhatag nem csak félelmetesen néz ki, de veszélyes is. ","id":"20190826_Felelmetes_legkori_jelenseget_fotoztak_Balassagyarmaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8ad1955-f752-4387-9393-3d09935c560c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8f5012-b559-44b0-88b8-5e37191f2cf1","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Felelmetes_legkori_jelenseget_fotoztak_Balassagyarmaton","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:21","title":"Félelmetes légköri jelenséget fotóztak Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]