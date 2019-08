Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"562ded32-a0aa-4217-94ae-3c5ee2c2399c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz piac legnépszerűbb új autójából érkezett most egy dinamikus haladásra hangolt új változat.","shortLead":"Az orosz piac legnépszerűbb új autójából érkezett most egy dinamikus haladásra hangolt új változat.","id":"20190827_sportos_uj_ladat_lepleztek_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=562ded32-a0aa-4217-94ae-3c5ee2c2399c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e823ff-9bdd-40d8-8aef-819e05c1b773","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_sportos_uj_ladat_lepleztek_le","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:21","title":"Sportos új Ladát lepleztek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisebbik cumisüvegét kitámasztotta, amíg elment cigizni, a nagyobbikat többször is megverte. ","shortLead":"A kisebbik cumisüvegét kitámasztotta, amíg elment cigizni, a nagyobbikat többször is megverte. ","id":"20190827_Mindket_fiat_elhanyagolta_a_tatabanyai_no_elitelte_a_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed95f73-b78f-44c0-88b0-e4c19b4f73c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Mindket_fiat_elhanyagolta_a_tatabanyai_no_elitelte_a_birosag","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:03","title":"Mindkét fiát elhanyagolta a tatabányai nő, elítélte a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két országrész között akár 14-18 fokos hőmérséklet-különbség is lehet. ","shortLead":"A két országrész között akár 14-18 fokos hőmérséklet-különbség is lehet. ","id":"20190828_Szereti_a_kanikulat_Kedden_nagyon_nem_lesz_mindegy_az_orszag_melyik_reszeben_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1c2c17-21f3-45dd-bbb1-a05feee8f8ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Szereti_a_kanikulat_Kedden_nagyon_nem_lesz_mindegy_az_orszag_melyik_reszeben_el","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:13","title":"Szereti a kánikulát? Kedden nagyon nem lesz mindegy, az ország melyik részében él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f89360-04df-4045-852d-07833c660260","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért egyik ügyfelének beadványa alapján hozott ilyen tartalmú határozatot a Független Rendészeti Panasztestület.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért egyik ügyfelének beadványa alapján hozott ilyen tartalmú határozatot a Független...","id":"20190827_emberi_meltosag_serelme_rendorseg_tasz_konnygaz_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f89360-04df-4045-852d-07833c660260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84df614-f09d-43d3-aa08-9229ee3a75fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_emberi_meltosag_serelme_rendorseg_tasz_konnygaz_tuntetes","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:12","title":"Emberi méltóságot sértettek a rendőrök, amikor felszólítás nélkül fújtak könnygázt tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4812f35-8515-4ebb-a520-165172d06e35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn megnyíltak a World of Warcraft Classic szerverei, és a játékosok végre beléphettek a Blizzard fantáziavilágába. Az érdeklődés a program első verziójához hasonló.","shortLead":"Hétfőn megnyíltak a World of Warcraft Classic szerverei, és a játékosok végre beléphettek a Blizzard fantáziavilágába...","id":"20190827_world_of_warcraft_classic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4812f35-8515-4ebb-a520-165172d06e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b37bd6e-d14d-4e1e-889c-f0edbb30c562","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_world_of_warcraft_classic","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:03","title":"Annyian léptek be a Blizzard régi/új sikerjátékába, hogy a felhasználóknak sorba kellett állniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy helyi lap ír erről, amely szerint potenciális vevők is vannak már a leányvállalatra.","shortLead":"Egy helyi lap ír erről, amely szerint potenciális vevők is vannak már a leányvállalatra.","id":"20190827_otp_szlovakia_leanyvallalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efe7b9c-850f-4c16-b655-9dc452d1913d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_otp_szlovakia_leanyvallalat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:40","title":"Kivonul az OTP Bank Szlovákiából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"További 21 motorvonatról írtak alá megállapodást, de még az is lehet, hogy Fehéroroszországban gyártják le őket.","shortLead":"További 21 motorvonatról írtak alá megállapodást, de még az is lehet, hogy Fehéroroszországban gyártják le őket.","id":"20190827_Ujabb_emeletes_vonatok_gyartasa_indulhat_el_csak_az_nem_biztos_hogy_hol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f78bd9-7152-47d4-b673-a97181f60e74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Ujabb_emeletes_vonatok_gyartasa_indulhat_el_csak_az_nem_biztos_hogy_hol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:24","title":"Újabb emeletes vonatokat gyártat a MÁV, csak azt nem tudni, hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 41 éves magyar férfit Ausztriában hónapok óta körözték. ","shortLead":"A 41 éves magyar férfit Ausztriában hónapok óta körözték. ","id":"20190827_Kispesten_bujkalt_egy_idos_osztrak_nemes_gyilkosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d3978d-e229-431e-9e85-c9853f7cf9f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Kispesten_bujkalt_egy_idos_osztrak_nemes_gyilkosa","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:01","title":"Kispesten bujkált egy idős osztrák nemes gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]