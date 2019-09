Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3956b09-0888-4c5f-b911-82952bd0d775","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy, a játékosok világában is szokatlan laptopképernyő első példányait hozta el a berlini IFA 2019 szakkiállításra az Asus.","shortLead":"Egy, a játékosok világában is szokatlan laptopképernyő első példányait hozta el a berlini IFA 2019 szakkiállításra...","id":"20190904_asus_rog_300_hz_laptop_kepernyo_notebook_ifa_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3956b09-0888-4c5f-b911-82952bd0d775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5de64ff-82ca-4627-9ab1-631c6346f0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_asus_rog_300_hz_laptop_kepernyo_notebook_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:03","title":"Ütős új notebook: 300 Hz-es képernyővel érkezik az Asus új laptopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e264ce-a5f1-479b-b201-247f964f79a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Holnaptól a Samsung újabb telefonja támogatja az új generációs (5G-s) mobilhálózatot: bejelentették a csúcsmodelleknél valamivel olcsóbb A-sorozat új modelljét.","shortLead":"Holnaptól a Samsung újabb telefonja támogatja az új generációs (5G-s) mobilhálózatot: bejelentették a csúcsmodelleknél...","id":"20190903_samsung_galaxy_a90_5g_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59e264ce-a5f1-479b-b201-247f964f79a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd92093a-e1c8-462b-857b-b36c4cd1725b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_samsung_galaxy_a90_5g_specifikacio","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:03","title":"Hivatalos a Samsung új telefonja: tízezrekkel olcsóbb, de van benne erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit távolodunk a történelmi mélyponttól.","shortLead":"Egy kicsit távolodunk a történelmi mélyponttól.","id":"20190904_Erosodik_a_forint_mar_329_az_euroarfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5213cc09-76c0-44e0-a524-bf2f33c34a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_Erosodik_a_forint_mar_329_az_euroarfolyam","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:36","title":"Erősödik a forint, egyre távolabb vagyunk a 330-as eurótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6bd3c4-26c5-4085-8b2f-02e86cca2d63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Volkswagen Golf méretkategóriájában versenyző cseh modell csúcsváltozata.","shortLead":"Megérkezett a Volkswagen Golf méretkategóriájában versenyző cseh modell csúcsváltozata.","id":"20190904_szemrevalo_es_sportos_itt_az_uj_skoda_scala_monte_carlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6bd3c4-26c5-4085-8b2f-02e86cca2d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f270260b-05d1-449f-935e-634a72348ebe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_szemrevalo_es_sportos_itt_az_uj_skoda_scala_monte_carlo","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:41","title":"Szemrevalóan sportos: itt az új Skoda Scala Monte Carlo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec0b46c-b91b-4294-894a-8258962522f6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nyár közepén mutatta be legújabb, legerősebb mobilját az Asus. Az erőforrásigényes játékokhoz is használható ROG Phone II, amelyre kínai vásárlók tömegei csaptak le, hamarosan Európában is megvásárolható lesz.","shortLead":"Nyár közepén mutatta be legújabb, legerősebb mobilját az Asus. Az erőforrásigényes játékokhoz is használható ROG Phone...","id":"20190904_asus_rog_phone_2_specifikacio_ar_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec0b46c-b91b-4294-894a-8258962522f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7933446d-3086-4130-bcd7-251448e1a2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_asus_rog_phone_2_specifikacio_ar_vasarlas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:03","title":"Hozzánk is jön az androidos telefon, amelyből 3 nap alatt adtak el 2 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e58bac-1bc9-4392-a4a3-f536f2d9bba3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"LaShawn Daniels Grammy-díjat is nyert a Destiny's Child egy számával. ","shortLead":"LaShawn Daniels Grammy-díjat is nyert a Destiny's Child egy számával. ","id":"20190905_lashawn_daniels_big_shiz_halal_autobaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e58bac-1bc9-4392-a4a3-f536f2d9bba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b93c04-32d6-496e-a816-e5695f01d5fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190905_lashawn_daniels_big_shiz_halal_autobaleset","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:49","title":"Autóbalesetben halt meg több világhírű R&B-sláger szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b8c758-3804-4ecc-8538-82517c49c20f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új csalásforma hódít az Egyesült Királyságban. A jelenség során a tolvajok a megszerzett személyes adatokkal rendelést adnak le, de a címre kivitt eszköz végül mégsem a vevő kezében köt ki.","shortLead":"Új csalásforma hódít az Egyesült Királyságban. A jelenség során a tolvajok a megszerzett személyes adatokkal rendelést...","id":"20190904_csalas_futar_online_rendeles_mobiltelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69b8c758-3804-4ecc-8538-82517c49c20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7aece7-4e1d-42a9-a52e-fdfbf497d9fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_csalas_futar_online_rendeles_mobiltelefon","timestamp":"2019. szeptember. 04. 08:03","title":"Új csalás terjed: egy csengetéssel kezdődik, aztán viszik a drága holmikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hagyományosan legmelegebb júliusnál idén a június és az augusztus is forróbb volt. ","shortLead":"A hagyományosan legmelegebb júliusnál idén a június és az augusztus is forróbb volt. ","id":"20190904_orszagos_meteorologiai_szolgalat_idojaras_nyar_hoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922e7e14-c8ac-4c1a-85a1-acd27d9a7d09","keywords":null,"link":"/elet/20190904_orszagos_meteorologiai_szolgalat_idojaras_nyar_hoseg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:35","title":"1901 óta ez volt a második legmelegebb nyarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]