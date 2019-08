Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Gyurcsány Tamás átvette Dobrev Klárától a két Altus-cég vezetését. Az Altus Zrt.-t felszámolják, az Altus Portfólió Kft. feladata pénzügyi befektetések kezelése lesz.","shortLead":"Gyurcsány Tamás átvette Dobrev Klárától a két Altus-cég vezetését. Az Altus Zrt.-t felszámolják, az Altus Portfólió...","id":"20190814_Gyurcsany_fia_megkapta_a_csaladi_cegek_vezeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34db9154-36be-4929-8292-dd74a4122de1","keywords":null,"link":"/kkv/20190814_Gyurcsany_fia_megkapta_a_csaladi_cegek_vezeteset","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:35","title":"Gyurcsány fia megkapta a családi cégek vezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c592c359-594d-4781-be8a-3d46d01e9337","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világot beterítő mikroműanyagok nem mind ugyanolyanok, de mindenhol megtalálhatók. ","shortLead":"A világot beterítő mikroműanyagok nem mind ugyanolyanok, de mindenhol megtalálhatók. ","id":"20190814_Sarki_jegtablakba_lefurva_is_talaltak_mikromuanyagokat_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c592c359-594d-4781-be8a-3d46d01e9337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c01c4b-6a27-49c6-bd3d-170d36284569","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_Sarki_jegtablakba_lefurva_is_talaltak_mikromuanyagokat_kutatok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 21:03","title":"Sarki jégtáblákba lefúrva is találtak mikroműanyagokat kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db0c5a7-fea2-4261-8406-1b65ab9fac97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan vékony \"okos\" filmréteget fejlesztettek ki kínai és amerikai tudósok, amely fényesen világít, és színét is változtatja a sötétben, ha megvilágítják. A találmányt a közúti közlekedésben az útjelzéseknél lehet felhasználni, de reklámcélra sem utolsó.","shortLead":"Olyan vékony \"okos\" filmréteget fejlesztettek ki kínai és amerikai tudósok, amely fényesen világít, és színét is...","id":"20190813_szinvalto_filmreteg_kozlekedesi_tablak_hirdetotablak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9db0c5a7-fea2-4261-8406-1b65ab9fac97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58047c46-2527-419e-8f71-7a55fe0314cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_szinvalto_filmreteg_kozlekedesi_tablak_hirdetotablak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:03","title":"A tudósok megcsinálták a vékony és okos réteget, ami csodát tehet az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 50 éves mohácsi férfi a gyanúsított. ","shortLead":"Egy 50 éves mohácsi férfi a gyanúsított. ","id":"20190814_Megoltek_egy_76_eves_not_Mohacson_Pecsett_fogtak_el_a_gyanusitottat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8ee863-845f-46d8-9fb6-519c8ecb0bf3","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Megoltek_egy_76_eves_not_Mohacson_Pecsett_fogtak_el_a_gyanusitottat","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:59","title":"Megöltek egy 76 éves nőt Mohácson, Pécsett fogták el a gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1779156-ddcd-45c5-85d0-1190fc695ee6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonságot is hoz az Androidba épülő EMUI új főverziója, amelyről már azt is tudni, hogy a Huawei mely telefonjai kapják meg.","shortLead":"Több újdonságot is hoz az Androidba épülő EMUI új főverziója, amelyről már azt is tudni, hogy a Huawei mely telefonjai...","id":"20190814_huawei_emui_10_frissites_kompatibilis_telefonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1779156-ddcd-45c5-85d0-1190fc695ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1840e00f-fbce-474e-acc4-736a854968f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_huawei_emui_10_frissites_kompatibilis_telefonok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:03","title":"Ezek a telefonok biztosan megkapják a Huawei új felületét, az EMUI 10-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, az Osztrák Szabadságpárt a szerencsejátékbizniszben is rendesen összesározta magát. ","shortLead":"Úgy tűnik, az Osztrák Szabadságpárt a szerencsejátékbizniszben is rendesen összesározta magát. ","id":"20190813_Most_egy_ujabb_korrupcios_ugyben_volt_hazkutatas_Strachenal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaff4523-0990-4eca-97dd-0e6370991c6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Most_egy_ujabb_korrupcios_ugyben_volt_hazkutatas_Strachenal","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:51","title":"Most egy újabb korrupciós ügyben volt házkutatás Strachénál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c42a5b-e06c-4f73-bf6b-0441c1efec3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi szereplőket is felvonultató konferencián olyan géptípust mutatott be az Airbus, amely szó szerint egy hatalmas vasmadárnak tűnik. A dizájn persze jó okkal lett ilyen.","shortLead":"Egy nemzetközi szereplőket is felvonultató konferencián olyan géptípust mutatott be az Airbus, amely szó szerint...","id":"20190813_airbus_birds_of_prey_koncepcio_repulogepgyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c42a5b-e06c-4f73-bf6b-0441c1efec3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3908d9-9415-40ed-9163-e7e4a3655146","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_airbus_birds_of_prey_koncepcio_repulogepgyartas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:03","title":"Ilyennel repülünk majd a jövőben? Madárszerű gépet villantott az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f326a2-482b-47da-aaf6-04783dfc1d16","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Lehet-e életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni egy 16 éves elkövetőt? ","shortLead":"Lehet-e életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni egy 16 éves elkövetőt? ","id":"20190812_Kinek_jar_a_kegyelem_a_gyilkosnak_vagy_az_aldozatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f326a2-482b-47da-aaf6-04783dfc1d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edc924d-ad30-4cd4-ae89-1c123dd5dde9","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Kinek_jar_a_kegyelem_a_gyilkosnak_vagy_az_aldozatnak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:00","title":"Kinek jár a kegyelem: a gyilkosnak vagy az áldozatnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]