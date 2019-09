Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbe613b1-4353-4696-b246-01b0715460e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Székesfehérváron két olyan nagyforgalmú csomópont is van, ahol jellemzően hosszasan feltorlódik a forgalom, pedig elég egyszerűen lehetne rajta valamennyit segíteni. ","shortLead":"Székesfehérváron két olyan nagyforgalmú csomópont is van, ahol jellemzően hosszasan feltorlódik a forgalom, pedig elég...","id":"20190905_Megprobaljak_a_cipzarelvvel_csokkentetni_a_dugot_az_egyik_legzsufoltabb_korfogalomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbe613b1-4353-4696-b246-01b0715460e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94cece5b-608f-45bb-a763-adc1eb6c27c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Megprobaljak_a_cipzarelvvel_csokkentetni_a_dugot_az_egyik_legzsufoltabb_korfogalomban","timestamp":"2019. szeptember. 05. 18:35","title":"Nekifutnak a cipzár elvnek a legzsúfoltabb körforgalmakban, hátha csökken a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b73e50-d4d2-4a39-8440-3494fc0047c5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Miért nem törölte az ismerősei közül az exét?”","shortLead":"„Miért nem törölte az ismerősei közül az exét?”","id":"20190905_Ilyen_hatassal_van_a_Facebook_a_parkapcsolatunkra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07b73e50-d4d2-4a39-8440-3494fc0047c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9198c872-2e08-4e9e-be24-ec461cfb2b40","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190905_Ilyen_hatassal_van_a_Facebook_a_parkapcsolatunkra","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:15","title":"Ilyen hatással van a Facebook a párkapcsolatunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1467eddf-7fe7-4c63-b3b0-ef6adc7b19d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rézből és egyéb anyagokból készült tömbökkel verte át a hitelezőket.","shortLead":"Rézből és egyéb anyagokból készült tömbökkel verte át a hitelezőket.","id":"20190904_hamis_aranytomb_hitelezok_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1467eddf-7fe7-4c63-b3b0-ef6adc7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de47a80e-5328-4237-9904-f4fb7fa8e83b","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_hamis_aranytomb_hitelezok_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:37","title":"Öt év börtönt kapott a zálogházas aranyhamisító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A járvány kihat az egész világra, Magyarország nincs a nyertesek között.","shortLead":"A járvány kihat az egész világra, Magyarország nincs a nyertesek között.","id":"20190906_Majdnem_duplajara_nott_a_serteshus_ara_Kinaban_a_pestis_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c6b870-3adb-47c3-a951-7b0819398d96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Majdnem_duplajara_nott_a_serteshus_ara_Kinaban_a_pestis_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:40","title":"Már majdnem duplájára nőtt a sertéshús ára Kínában a pestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jókora kenderültetvény is bekerült a Vuelta élő közvetítésébe.","shortLead":"Egy jókora kenderültetvény is bekerült a Vuelta élő közvetítésébe.","id":"20190904_kender_marihuana_helikopter_kozvetites_vuelta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3faabb6-4244-454b-8303-4cb53c541467","keywords":null,"link":"/elet/20190904_kender_marihuana_helikopter_kozvetites_vuelta","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:30","title":"Nem jó ötlet a teraszon termeszteni a kendert, amikor a tévé élőben közvetít helikopterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő zavartan viselkedett.","shortLead":"A nő zavartan viselkedett.","id":"20190905_Rendori_intezkedes_kozben_ugrott_ki_egy_no_a_negyedikrol_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5094061a-4c1e-46a0-9392-44df84c041f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Rendori_intezkedes_kozben_ugrott_ki_egy_no_a_negyedikrol_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:45","title":"Rendőri intézkedés közben ugrott ki egy nő a negyedikről Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyengén felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. ","shortLead":"Gyengén felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. ","id":"20190905_idojaras_nyar_vege_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09083805-6f84-478e-98fd-ed89034da14a","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_idojaras_nyar_vege_csutortok","timestamp":"2019. szeptember. 05. 05:14","title":"Kellemes nyár végi időt hoz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842ea88e-5323-47bd-82c4-010630d4ac23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit tudósok szerint az elöntött otthonunk miatt pánikbetegek lehetünk.","shortLead":"A brit tudósok szerint az elöntött otthonunk miatt pánikbetegek lehetünk.","id":"20190905_katasztrofa_mentalis_betegseg_brit_tudosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=842ea88e-5323-47bd-82c4-010630d4ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e1d16b-64b4-42ed-b8fa-00f8e18a4624","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_katasztrofa_mentalis_betegseg_brit_tudosok","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:23","title":"Gyakran küzdenek mentális betegséggel a természeti katasztrófát átélt áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]