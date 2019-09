Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3e6d369-6c47-4768-8437-0b8eadb41f88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mérések csaknem két és fél évszázaddal ezelőtti csehországi kezdete óta nem volt olyan meleg a nyár Prágában, mint idén, amikor a napi átlaghőmérséklet elérte a 22,9 Celsius-fokot.","shortLead":"A mérések csaknem két és fél évszázaddal ezelőtti csehországi kezdete óta nem volt olyan meleg a nyár Prágában, mint...","id":"20190906_praga_nyar_hoseg_rekord_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3e6d369-6c47-4768-8437-0b8eadb41f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f1c29d-1e13-46af-a3dd-e41807ea2434","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_praga_nyar_hoseg_rekord_meteorologia","timestamp":"2019. szeptember. 06. 22:12","title":"Rekordot döntött a nyári forróság Prágában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39d011a-27cf-4d91-b731-2cd8910cd9a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak a kongresszus döntésére várnak.","shortLead":"Már csak a kongresszus döntésére várnak.","id":"20190906_szabad_europa_radio_magyar_adas_visszateres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d39d011a-27cf-4d91-b731-2cd8910cd9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d8cbed-b3dc-4d59-8825-1fa16ca7ca2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_szabad_europa_radio_magyar_adas_visszateres","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:34","title":"A Szabad Európa Rádió magyar adása kész a visszatérésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5080e7a-da3c-41a2-9871-ffafbe7047a2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is kijár a pofon – mondta öt évvel ezelőtt Kecel polgármestere, Haszilló Ferenc. Orbán is megkapta tőle a magáét. Akkor a Fidesz távozásra szólította fel, végül – mint most kiderült – mégsem zárták ki, a Fidesz jelöltjeként indul újra, hogy vezesse a Bács-Kiskun megyei várost.","shortLead":"A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is kijár a pofon – mondta öt évvel ezelőtt Kecel...","id":"20190906_kecel_haszillo_zsidozo_rasszista_halalbuntetes_fidesz_kizaras_polgarmester_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5080e7a-da3c-41a2-9871-ffafbe7047a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08682fcf-15c1-4089-9d05-f0d00a21af67","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_kecel_haszillo_zsidozo_rasszista_halalbuntetes_fidesz_kizaras_polgarmester_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:30","title":"Mégsem zárták ki a zsidózó-cigányozó polgármestert a Fideszből, a párt most is őt indítja Kecelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f9a018-416c-426c-935f-cb8d268c066e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig két évtized alatt a dél-koreai márka eljutott odáig, hogy egy autójuk belső terét látva azt gondolnánk, valami luxusjármű kabinterét látjuk.","shortLead":"Alig két évtized alatt a dél-koreai márka eljutott odáig, hogy egy autójuk belső terét látva azt gondolnánk, valami...","id":"20190906_Ez_a_belsoter_nem_egy_Bentleye_hanem_egy_Kiae","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f9a018-416c-426c-935f-cb8d268c066e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1317e5ac-0f15-4c9a-ad7a-f7c3905e5216","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Ez_a_belsoter_nem_egy_Bentleye_hanem_egy_Kiae","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:55","title":"Ez a belsőtér nem egy Bentley-é, hanem egy Kia-é","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Giuseppe Conte olasz kormányfő ismételt miniszterelnöki megbízatásához - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár szombat délelőtt.","shortLead":"Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Giuseppe Conte olasz kormányfő ismételt miniszterelnöki megbízatásához...","id":"20190907_Salvini_utan_Contenak_is_uzent_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee69459-806d-4a1f-acf5-a41910501553","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Salvini_utan_Contenak_is_uzent_Orban","timestamp":"2019. szeptember. 07. 09:22","title":"Salvini után Conténak is üzent Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0091d94-042d-4e41-bb00-029246ab75ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jo Johnson nemcsak államtitkári posztjáról, hanem képviselői mandátumáról is lemondott.","shortLead":"Jo Johnson nemcsak államtitkári posztjáról, hanem képviselői mandátumáról is lemondott.","id":"20190905_boris_johnson_jo_johnson_allamtitkar_brit_kormany_kilepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0091d94-042d-4e41-bb00-029246ab75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59829f3f-a062-4f17-b8d4-7957ffcd6bac","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_boris_johnson_jo_johnson_allamtitkar_brit_kormany_kilepes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:17","title":"Kilépett a brit kormányból Boris Johnson öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82a5da4-4382-42f2-b00a-5fe37f3144e8","c_author":"Vértessy Péter","category":"kultura","description":"A külföldnek szóló náci német propagandára válaszul, a brit külpolitikai érdekek kiszolgálására a BBC keretein belül indították be az idegen nyelvű adásokat, köztük a magyart. ","shortLead":"A külföldnek szóló náci német propagandára válaszul, a brit külpolitikai érdekek kiszolgálására a BBC keretein belül...","id":"201936__bbc_magyar_adas__80_ev__radiohullamok__hangtavolsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a82a5da4-4382-42f2-b00a-5fe37f3144e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e878ab-00ad-486d-953e-a97ad605fe33","keywords":null,"link":"/kultura/201936__bbc_magyar_adas__80_ev__radiohullamok__hangtavolsag","timestamp":"2019. szeptember. 07. 10:00","title":"A BBC az elején még udvarias volt a magyar kormánnyal, de aztán változott a hangnem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39097dd-a9dc-41c8-af3a-bfb434e88d2e","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A környezetbarát közlekedés egyre inkább előtérbe kerül, ezzel párhuzamosan pedig egyre növekszik az elektromos autók száma is. Körülnéztünk, hogy hol milyen megoldásokkal segítik az új technológia terjedését, illetve mivel támogatják a városok „kizöldülését”. ","shortLead":"A környezetbarát közlekedés egyre inkább előtérbe kerül, ezzel párhuzamosan pedig egyre növekszik az elektromos autók...","id":"fordmagyarorszag_20190906_Ezek_a_vilag_elektromosautofovarosai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39097dd-a9dc-41c8-af3a-bfb434e88d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed63c07-03fc-44dc-a3c8-f8be0a90596e","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190906_Ezek_a_vilag_elektromosautofovarosai","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:30","title":"Ezek a világ elektromosautó-fővárosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"}]