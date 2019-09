A tudományban nem ritka, hogy egy nagy felfedezést vagy új találmányt csupán véletlennek köszönhetünk. Így jártak most a Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai is, akiknek teljesen véletlenül sikerült megalkotniuk a világ legsötétebb (legfeketébb) anyagát. A mérnökök szerint az általuk létrehozott anyag tízszer sötétebb, mint eddig bármelyik, és képes elnyelni a ráeső fény

több mint 99,96 százalékát.

Az általuk létrehozott "sötétség" függőlegesen elhelyezett szén nanocsövekből áll, amelyeket klórral maratott alumíniumhártyán helyeztek el.

A mérnökök eredetileg azt próbálgatták, hogyan tudnák a nanocsöveket úgy elrendezni az elektromos vezető anyagokon (például az alumíniumon), hogy javítsák annak elektromos és hőelvezető képességét. A végeredményként kapott anyag színe azonban meglepte a csapatot, és csak azután derült ki, hogy milyen kevés fényt ver vissza.

Jelenleg a New Yorkban látható The Redemption of Vanity című kiállításon lehet látni. Az anyagba egy 2 millió dollár értékű, 16,78 karátos sárga gyémántot csomagoltak, ami helyett csak egy ürességet láthatnak a látogatók.

© R. Capanna, A. Berlato, and A. Pinato

A felfedezésnek azonban gyakorlati haszna is van: Brian Wardle, az MIT tudósa szerint az űrteleszkópoknál lehet majd nagy hasznát venni, hogy a megfigyeléshez felesleges vakító fényt tompítsák vele. Ennek köszönhetően talán könnyebb lesz észrevenni az exobolygókat.

