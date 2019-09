Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","shortLead":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","id":"20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43d0f5-9e0b-4bed-850f-daeb5f683b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:45","title":"Videó első kézből: így oltották a tűzoltók a kigyulladt XIII. kerületi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee451d0-b831-471f-ac4e-b86caa11592c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét esetben elmaradt az elsőbbségadás.","shortLead":"Mindkét esetben elmaradt az elsőbbségadás.","id":"20190912_Egy_nap_alatt_ket_gyalogost_is_zebran_utottek_el_Debrecenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ee451d0-b831-471f-ac4e-b86caa11592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a99423-e957-493f-ae4d-6173d68b4897","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Egy_nap_alatt_ket_gyalogost_is_zebran_utottek_el_Debrecenben","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:39","title":"Egy nap alatt két gyalogost is a zebrán ütöttek el Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több mint ezernégyszázan kísérik el a magyar válogatottat Splitbe.","shortLead":"Több mint ezernégyszázan kísérik el a magyar válogatottat Splitbe.","id":"20190913_eb_selejtezo_magyar_valogatott_horvat_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb2c72e-6988-4392-a7cf-19691a2fd112","keywords":null,"link":"/sport/20190913_eb_selejtezo_magyar_valogatott_horvat_valogatott","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:10","title":"Egy nap alatt elkapkodták a vendégjegyeket a válogatott Horvátország elleni meccsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55a2494-d0ce-4620-84fa-ea650cc68a88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négyen jelentkeztek az árverésre, de csak hárman licitálhatnak majd.","shortLead":"Négyen jelentkeztek az árverésre, de csak hárman licitálhatnak majd.","id":"20190913_mobilszolgaltato_licit_5G_frekvenciaarveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e55a2494-d0ce-4620-84fa-ea650cc68a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f16b92-8dea-4f6c-8576-5a81f0ebe63c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_mobilszolgaltato_licit_5G_frekvenciaarveres","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:36","title":"Három hazai mobilszolgáltató licitálhat az 5G frekvenciaárverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","shortLead":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","id":"20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05342f5d-6100-4a69-9f80-827c0966089a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:21","title":"Hármas karambol történt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 77. évében, csütörtökön elhunyt Marton László Kossuth-díjas rendező – közölte az MTI-vel a család pénteken.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 77. évében, csütörtökön elhunyt Marton László Kossuth-díjas rendező –...","id":"20190913_Meghalt_Marton_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737e33a9-1ffc-4962-b286-5bca1a100af4","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Meghalt_Marton_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:22","title":"Meghalt Marton László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c789a-9bff-40ec-956b-7014c6f11254","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legjobb ajánlatot négy körben választották ki, végül a Market Építő Zrt. lett a befutó.","shortLead":"A legjobb ajánlatot négy körben választották ki, végül a Market Építő Zrt. lett a befutó.","id":"20190912_Garancsiek_epithetik_a_Mol_szekhazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c789a-9bff-40ec-956b-7014c6f11254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a855e1f-d503-4da5-bf4f-cb952284db70","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190912_Garancsiek_epithetik_a_Mol_szekhazat","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:01","title":"Garancsiék építhetik a Mol-székházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e2ffa7-56a0-4143-b56d-327f78063d4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány szándéka, hogy valamennyi elbocsátott munkavállaló mielőbb biztos álláshoz jusson.","shortLead":"A kormány szándéka, hogy valamennyi elbocsátott munkavállaló mielőbb biztos álláshoz jusson.","id":"20190911_Segitenek_munkat_talalni_az_Electrolux_dolgozoinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8e2ffa7-56a0-4143-b56d-327f78063d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d080e5d-731e-4d18-8113-cd2f1fd601d1","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Segitenek_munkat_talalni_az_Electrolux_dolgozoinak","timestamp":"2019. szeptember. 11. 20:15","title":"A kormányülésen is foglalkoztak az Electrolux ügyével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]