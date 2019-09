Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"174ed6f7-5679-4e82-bb20-4a089e400d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznosak a GPS nyomkövetők, csak épp van velük egy kis gond: több mint félmillióban lehet olyan sérülékenység, amely lehetővé teszi, hogy akár rosszindulatú illetéktelenek is hozzáférjenek a védeni kívánt gyerek, idős ember stb. valós helyzetéhez. ","shortLead":"Hasznosak a GPS nyomkövetők, csak épp van velük egy kis gond: több mint félmillióban lehet olyan sérülékenység, amely...","id":"20190918_biztonsagi_res_kinai_gyartmanyu_gps_nyomkovetokben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=174ed6f7-5679-4e82-bb20-4a089e400d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23ca9a4-b076-49de-8bcc-cc86a20e95a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_biztonsagi_res_kinai_gyartmanyu_gps_nyomkovetokben","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:33","title":"Ha ilyen nyomkövetőt használ, akkor inkább felejtse el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335ec7da-b282-4ce6-a86f-1e44834221a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fehér hollónak számít, ha az iFixit csapat javíthatóságot vizsgáló szétszedési tesztjében maximális (azaz 10-ből 10) pontot kap egy eszköz. A jelenlegi leginkább környezetbarát telefonnak sikerült ezt elérnie.","shortLead":"Fehér hollónak számít, ha az iFixit csapat javíthatóságot vizsgáló szétszedési tesztjében maximális (azaz 10-ből 10...","id":"20190918_ifixit_teardown_fairphone3_a_legkonnyebben_javithato_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=335ec7da-b282-4ce6-a86f-1e44834221a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d1c5a-7069-4da8-8810-3425db3d13bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_ifixit_teardown_fairphone3_a_legkonnyebben_javithato_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:33","title":"Ilyen telefont sem látni minden nap: ez a világ legkönnyebben javítható mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról küldött képet, hogy szerdán már fel is bontották az átadott parkoló egy részét. Utánajártunk a dolognak, és kiderült, a most átadott \"innovatív parkolóból\" még a fák és a lámpák is hiányoznak.\r

\r

","shortLead":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról...","id":"20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efed320c-6fe7-4c4e-8489-1bbe5a870617","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:45","title":"Kiderült, Boldog István fideszes képviselő egy félkész parkolót adott át a gyerekek gyűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb érv a magyar kormánynak, hogy távol maradjon az uniós források elcsalását megakadályozni hivatott szervezettől. ","shortLead":"Újabb érv a magyar kormánynak, hogy távol maradjon az uniós források elcsalását megakadályozni hivatott szervezettől. ","id":"20190919_laura_codruta_kovesi_romania_europai_fougyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a5ad85-ea5e-4bb5-915b-65296c6d2ec7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_laura_codruta_kovesi_romania_europai_fougyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:02","title":"A román kormány mumusa lehet az Európai Főügyészség első vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d22f81-6d4c-4ad8-bce2-9bcbd1d200c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katona nemrég még őrmesteri rangban szolgált egy Kijev környéki katonai egység rádiósaként.","shortLead":"A katona nemrég még őrmesteri rangban szolgált egy Kijev környéki katonai egység rádiósaként.","id":"20190918_Kijev_egyik_hidjan_lovoldozott_es_a_hid_felrobbantasaval_fenyegetozott_egy_volt_katona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15d22f81-6d4c-4ad8-bce2-9bcbd1d200c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9955de-a454-4ac2-ac6c-65e3f1cdcad2","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Kijev_egyik_hidjan_lovoldozott_es_a_hid_felrobbantasaval_fenyegetozott_egy_volt_katona","timestamp":"2019. szeptember. 18. 21:43","title":"Kijev egyik hídján lövöldözött és a híd felrobbantásával fenyegetőzött egy volt katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a magas euróárfolyam miatt tanácsolta, hogy érdemes itthon nyaralni, mégis többször és több napot töltöttek az emberek külföldön a kora nyári időszakban, mint tavaly.\r

","shortLead":"A pénzügyminiszter a magas euróárfolyam miatt tanácsolta, hogy érdemes itthon nyaralni, mégis többször és több napot...","id":"20190919_varga_mihaly_euro_arfolyam_kulfoldi_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cdbbf3-15d0-4336-910b-041b8d567e22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_varga_mihaly_euro_arfolyam_kulfoldi_utazas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:51","title":"Nem hallgattak a magyarok Varga Mihályra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70406022-68c6-41b7-82d4-4ab4f08b25e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Előbb elgázolták a volt jegybankelnököt, majd felgyújtották a fia autóját, most pedig a családjának háza égett porig. Mindez három hét alatt zajlott le Ukrajnában. ","shortLead":"Előbb elgázolták a volt jegybankelnököt, majd felgyújtották a fia autóját, most pedig a családjának háza égett porig...","id":"20190917_gyujtogatas_volt_jegybankelnok_haz_ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70406022-68c6-41b7-82d4-4ab4f08b25e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce9ad60-7b9d-4ad3-941f-f352e133dfcf","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_gyujtogatas_volt_jegybankelnok_haz_ukrajna","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:43","title":"Felgyújtották a volt ukrán jegybankelnök családjának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356d5df9-3186-4f6d-aeb7-924fa76406d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy furgonból bömböltették a zenét a Margit körúton, miközben a főpolgármester-jelölt a kultúrtao eltörlésének következményeiről próbált beszélni.","shortLead":"Egy furgonból bömböltették a zenét a Margit körúton, miközben a főpolgármester-jelölt a kultúrtao eltörlésének...","id":"20190918_karacsony_gergely_hekkeles_sajtotajekoztato_kulturtao_atrium_fidelitas_cirkusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=356d5df9-3186-4f6d-aeb7-924fa76406d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f471aa7-2434-4369-9388-4e6f2e1189ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_karacsony_gergely_hekkeles_sajtotajekoztato_kulturtao_atrium_fidelitas_cirkusz","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:13","title":"Cirkuszi indulóval hekkelték meg Karácsony sajtótájékoztatóját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]