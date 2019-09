Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két repülőt is elirányítottak a dubaji reptérről, mert drónt észleltek a közelben.","shortLead":"Két repülőt is elirányítottak a dubaji reptérről, mert drónt észleltek a közelben.","id":"20190922_A_szaudi_olajfinomitok_elleni_tamadas_utan_par_nappal_dron_keltett_zavart_a_dubaji_legikozlekedesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e11ddf0-535c-4756-93ed-89ea1d4cb1dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_A_szaudi_olajfinomitok_elleni_tamadas_utan_par_nappal_dron_keltett_zavart_a_dubaji_legikozlekedesben","timestamp":"2019. szeptember. 22. 21:25","title":"A szaúdi olajfinomítók elleni támadás után pár nappal drón keltett zavart a dubaji légiközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fc6c29-70f0-4240-94bc-49ed1bdc0867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy motorcsónakról üvöltött a zene.","shortLead":"Egy motorcsónakról üvöltött a zene.","id":"20190922_Igy_reagalta_le_Karacsony_a_harsogo_cirkuszi_indulot__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70fc6c29-70f0-4240-94bc-49ed1bdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8630cbc-db81-41f4-8b2f-e8fd60d60b93","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Igy_reagalta_le_Karacsony_a_harsogo_cirkuszi_indulot__video","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:05","title":"Így reagálta le Karácsony a harsogó cirkuszi indulót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Sándor Anna","category":"elet","description":"Negyedszázada költözött össze Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe és Joey, és mi még mindig nem tudunk elszakadni mindattól, ami összeköti őket. Ezt talán már lehet halhatatlanságnak nevezni.","shortLead":"Negyedszázada költözött össze Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe és Joey, és mi még mindig nem tudunk elszakadni...","id":"20190921_Huszonot_eve_nem_tudjuk_megunni_a_Jobaratokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ec812d-ecb8-49fe-b356-c8f8c11895f2","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Huszonot_eve_nem_tudjuk_megunni_a_Jobaratokat","timestamp":"2019. szeptember. 21. 19:30","title":"Huszonöt éve nem tudjuk megunni a Jóbarátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem sokon múlt, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke EU-pénzekkel való visszaélés miatt legyen vádlott, de Andrej Babis, mint eddig mindent, ezt is megúszta. De mit tud a Magyarországon is üzletelő cseh kormányfő, amivel több lett egy átlagos közép-európai csúcsoligarchánál?","shortLead":"Nem sokon múlt, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke EU-pénzekkel való visszaélés miatt legyen vádlott, de Andrej...","id":"20190921_andrej_babis_csehorszag_nyomozas_golyafeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e41b1e-c046-442c-a72e-fab850c03b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_andrej_babis_csehorszag_nyomozas_golyafeszek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 07:00","title":"Ilyen közel még nem állt a szégyenhez EU-tagállamot vezető miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartottak Budapesten, az V., VI. és VII. kerületi szórakozóhelyeken, illetve a környékükön - közölte a rendőrség vasárnap a honlapján.","shortLead":"Komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartottak Budapesten, az V., VI. és VII. kerületi szórakozóhelyeken, illetve...","id":"20190922_Nagy_razzia_volt_a_bulinegyedben_a_rendorseg_11_embert_allitott_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15991896-ad45-4bc9-92b6-a372aa4c87d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Nagy_razzia_volt_a_bulinegyedben_a_rendorseg_11_embert_allitott_elo","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:40","title":"Nagy razzia volt a bulinegyedben, a rendőrség 11 embert állított elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16da7e8d-37dd-4da1-9929-dbedc9b1eca6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szeptember 17-én járt volna le a Best FM indítására adott határidő. A korábban Vajnával is üzletelő tulajdonos az utolsó pillanatban engedte ki az éterbe az új rádiót, s mentette meg a frekvenciaengedélyét.","shortLead":"Szeptember 17-én járt volna le a Best FM indítására adott határidő. A korábban Vajnával is üzletelő tulajdonos...","id":"201938_best_radio_kie_azuj_frekvencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16da7e8d-37dd-4da1-9929-dbedc9b1eca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958e296b-a416-4764-a77c-43c0bcc96b68","keywords":null,"link":"/360/201938_best_radio_kie_azuj_frekvencia","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:40","title":"Az utolsó pillanatban indult el az új budapesti rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rájár a rúd a Microsoftra a mostani frissítések kapcsán. Sok a gond a Windows 10 frissítéseivel, és az amúgy valóban remek víruskergetőt, a Windows Defendert is megbolondította egy frissítés.","shortLead":"Rájár a rúd a Microsoftra a mostani frissítések kapcsán. Sok a gond a Windows 10 frissítéseivel, és az amúgy valóban...","id":"20190921_microsoft_windows_defender_frissites_viruskereses_nem_mukodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d4fdc6-1036-40df-93d0-b6e674e2c876","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_microsoft_windows_defender_frissites_viruskereses_nem_mukodik","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:03","title":"Ha frissítette a Windowst mostanában, vigyázzon: elrontotta a víruskeresőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af0c764-b245-41cb-a3b3-046d6ae089e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanzániában történt a tragédia.","shortLead":"Tanzániában történt a tragédia.","id":"20190921_Megfulladt_a_ferfi_aki_a_viz_alatt_akarta_megkerni_baratnoje_kezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1af0c764-b245-41cb-a3b3-046d6ae089e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad01f88-fd74-4d8e-9744-351fc12bb754","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Megfulladt_a_ferfi_aki_a_viz_alatt_akarta_megkerni_baratnoje_kezet","timestamp":"2019. szeptember. 21. 20:29","title":"Megfulladt a férfi, aki a víz alatt akarta megkérni barátnője kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]