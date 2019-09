Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bef5dd3-a8af-4d24-855c-cbe35dbec513","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby. A kilencállomásos turné novemberben indul.","shortLead":"Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby...","id":"20190923_Minden_idok_egyik_legjobb_magyar_lemezevel_turnezik_a_Quimby","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bef5dd3-a8af-4d24-855c-cbe35dbec513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea55f737-71cf-43dc-82c6-0640a6323b2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Minden_idok_egyik_legjobb_magyar_lemezevel_turnezik_a_Quimby","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:06","title":"Minden idők egyik legjobb magyar lemezével fog koncertezni a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c79992-9017-451b-bc0b-5bf281c737ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajtóhírek szerint egy munkás gázvezetékbe fúrt, az okozta a detonációt.","shortLead":"Sajtóhírek szerint egy munkás gázvezetékbe fúrt, az okozta a detonációt.","id":"20190923_Robbanas_volt_egy_osztrak_szupermarketben_9_serult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c79992-9017-451b-bc0b-5bf281c737ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1c21f1-3385-41df-9a79-9cccddd11eb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Robbanas_volt_egy_osztrak_szupermarketben_9_serult","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:49","title":"Robbanás volt egy osztrák szupermarketben, 9 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c23781-9e8d-4f84-ae9f-02ec81309482","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy török képzőművész magas sarkú cipőkkel borította be két isztambuli ház oldalát. Így állít emléket azoknak a nőknek, akiket 2018-ban a saját férjük gyilkolt meg.","shortLead":"Egy török képzőművész magas sarkú cipőkkel borította be két isztambuli ház oldalát. Így állít emléket azoknak a nőknek...","id":"20190923_440_par_cipot_akasztottak_egy_isztambuli_epulet_falara_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c23781-9e8d-4f84-ae9f-02ec81309482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea6dd35-5218-4929-ac79-c45aa12e2c77","keywords":null,"link":"/elet/20190923_440_par_cipot_akasztottak_egy_isztambuli_epulet_falara_","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:04","title":"440 pár cipőt akasztottak az isztambuli házfalakra – ennyi nőt ölt meg a férje tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak ígért mobilinternetében. A szolgáltató szerint csak hálózatukat és ügyfeleik érdekeit védik.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak...","id":"20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73033c-50de-4719-8ec5-1a8b67d0f5e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:38","title":"Telekom: csak az ügyfeleinket védtük a korlátlan net időnkénti lassításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Mihez kezd egy egyházi vezető a kormányfő szavaival, ha az általa vázolt keresztény szabadság fogalmát kell értelmeznie? Mereven hátat fordít a politikának és a teológia területén marad? Kész a dolgot közéleti szempontból is elemezni? Nem válaszol, mert nincs véleménye vagy nem szeretné közzétenni azt? Próbára tettük őket.","shortLead":"Mihez kezd egy egyházi vezető a kormányfő szavaival, ha az általa vázolt keresztény szabadság fogalmát kell...","id":"20190923_Orban_Viktor_kereszteny_szabadsag_egyhazak_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba38a6f-42d7-4663-9916-c84c76d5ba59","keywords":null,"link":"/360/20190923_Orban_Viktor_kereszteny_szabadsag_egyhazak_","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:00","title":"Orbán Viktor keresztény szabadsága alaposan feladta a leckét az egyházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183d173-648f-471f-8d8b-1b4f52167436","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit utazási iroda leányvállalata reagált a társaság csődje után.","shortLead":"A brit utazási iroda leányvállalata reagált a társaság csődje után.","id":"20190923_A_Neckermann_egeszseges_ceg_folytatja_a_mukodest_a_Thomas_Cook_csodje_utan_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c183d173-648f-471f-8d8b-1b4f52167436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b690537a-dac4-443c-969f-a1dcf2e7367e","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_A_Neckermann_egeszseges_ceg_folytatja_a_mukodest_a_Thomas_Cook_csodje_utan_is","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:33","title":"A Neckermann „egészséges cég”, folytatja a működést a Thomas Cook csődje után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett.","shortLead":"Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett.","id":"20190924_1_es_villamos_meghosszabbitasa_465_millio_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77071d3f-19c5-4d02-936c-db4292a9cbd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_1_es_villamos_meghosszabbitasa_465_millio_forint","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:01","title":"Nem tudni, pontosan miért, de 465 millióval többe került az 1-es villamos meghosszabbítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Deutsch Tamás félmillió forintot fizetett valamilyen peres ügy következményeképp Dobrev Klárának. A DK-s politikus a pénzt Iványi Gábor egyházának adományozza.","shortLead":"Deutsch Tamás félmillió forintot fizetett valamilyen peres ügy következményeképp Dobrev Klárának. A DK-s politikus...","id":"20190922_Dobrev_Klara_Deutsch_fizetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e2266e-cca5-4f9b-8395-6a8d81fa86f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Dobrev_Klara_Deutsch_fizetett","timestamp":"2019. szeptember. 22. 18:32","title":"Dobrev Klára: Deutsch fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]