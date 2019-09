Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb8c8fd6-57bf-4090-934c-502476acf9ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kissé mintha meglepődött volna. ","shortLead":"Kissé mintha meglepődött volna. ","id":"20190923_Jason_Bateman_Emmy_dij_mem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb8c8fd6-57bf-4090-934c-502476acf9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec0c4ce-841d-4db6-bf72-54466ca31814","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Jason_Bateman_Emmy_dij_mem","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:32","title":"Senki nem volt még olyan szomorú egy Emmy-díjtól, mint Jason Bateman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög a kampány, Sára Botond is jól tudja.","shortLead":"Dübörög a kampány, Sára Botond is jól tudja.","id":"20190923_jozsefvaros_idosek_nyugdijasok_8000_forint_sara_botond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfef47f-76e0-4476-8494-915b136d9512","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_jozsefvaros_idosek_nyugdijasok_8000_forint_sara_botond","timestamp":"2019. szeptember. 23. 18:38","title":"Józsefváros emeli a tétet: ott 8000 forintot fizetnek az időseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét egy zavarba ejtő megnyilatkozás az amerikai elnöktől.","shortLead":"Ismét egy zavarba ejtő megnyilatkozás az amerikai elnöktől.","id":"20190924_Donald_Trump_mar_reagalt_Greta_Thunberg_tegnapi_beszedere_az_ENSZben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c996707-78a0-49c3-ad32-8a72aba2672b","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Donald_Trump_mar_reagalt_Greta_Thunberg_tegnapi_beszedere_az_ENSZben","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:06","title":"Donald Trump egész gyorsan reagált Greta Thunberg beszédére az ENSZ-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6ee8a5-8f29-4c8d-baf3-002149a1de68","c_author":"Manuel Muniz, Marietje Schaake","category":"360","description":"Íme, egy három pontból álló javaslat, amelynek megvalósításától függ Európa jövője, írja Manuel Muniz nemzetközi jogász és Marietje Schaake volt EP-képviselő. Vélemény.","shortLead":"Íme, egy három pontból álló javaslat, amelynek megvalósításától függ Európa jövője, írja Manuel Muniz nemzetközi jogász...","id":"201938_hol_azeuropai_sziliciumvolgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb6ee8a5-8f29-4c8d-baf3-002149a1de68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0975b815-d600-409b-98c1-184387cbd318","keywords":null,"link":"/360/201938_hol_azeuropai_sziliciumvolgy","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:40","title":"Manuel Muniz - Marietje Schaake: Hol az európai Szilícium-völgy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben, és az összes állami kiadást tekintve.","shortLead":"2017-ben, és az összes állami kiadást tekintve.","id":"20190923_sport_rekreacio_tamogatas_magyarorszag_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49f954e-07e0-4484-b495-ca32abcb45e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_sport_rekreacio_tamogatas_magyarorszag_eu","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:15","title":"Magyarország költött a legnagyobb arányban sportra az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190923_Brody_Janos_Eszembe_sem_jutott_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb7e77e-1b95-4b33-b908-26a682aee28c","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Brody_Janos_Eszembe_sem_jutott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:14","title":"Bródy János: Eszembe sem jutott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikük egyszer már lebukott Horvátországban, de amikor elengedték, hazajött, és ott folytatta, ahol abbahagyta.","shortLead":"Az egyikük egyszer már lebukott Horvátországban, de amikor elengedték, hazajött, és ott folytatta, ahol abbahagyta.","id":"20190923_Embercsempeszet_miatt_emeltek_vadat_egy_hatfos_bandaval_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbddd3a2-c49c-4b63-90a7-47e0a4134bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Embercsempeszet_miatt_emeltek_vadat_egy_hatfos_bandaval_szemben","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:37","title":"Embercsempészet miatt emeltek vádat egy hatfős bandával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az öt-hatméteres zuhanás után már fel tud ülni, és az első lépéseket is megtette.","shortLead":"Az öt-hatméteres zuhanás után már fel tud ülni, és az első lépéseket is megtette.","id":"20190923_Meg_kellett_muteni_a_gerincet_a_bosnyak_cirkuszban_lezuhant_magyar_artistanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbb388a-f382-4e1e-a1f2-9570f26b954c","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Meg_kellett_muteni_a_gerincet_a_bosnyak_cirkuszban_lezuhant_magyar_artistanak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:24","title":"Meg kellett műteni a gerincét a bosnyák cirkuszban lezuhant magyar artistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]