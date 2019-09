A játékipar képviselői is kezdik felismerni a klímaváltozás elleni küzdelem fontosságát, és szerencsére tesznek is érte, hogy a folyamat ne gyorsuljon, sőt inkább lassuljon. Most a Sony döntött úgy, hogy új konzolja, a sok játékos által várt PlayStation 5 zöldebb lesz a mostani konzolváltozatoknál.

A japán gyártó nyilvánosságra hozta, hog a PS5-ben lesz egy opció, amely aktiválása után készenléti állapotban sokkal kevesebb energiát fogyaszt majd a konzol. A PlayStatiönt úgynevezett alvó módba is helyezheti a játékos, ha nem akarja teljesen kikapcsolni. A gép ilyenkor is tud csatlakozni az internethez, így például a sok gigabájtos frissítések letöltése ugyanúgy folytatódhat.

Természetesen a stand-by üzemmód ugyanúgy energiát fogyaszt, hiszen a konzolt ekkor is áramforrásra kell csatlakoztatni. A most elérhető, négyes PlayStation 8,5 wattos fogyasztásához hasonló várható a PS5-ben is, ám aki aktiválja a Sony által most megígért opciót, akkor az energiaigény 0,5 wattra zuhan. A vállalat tájékoztatásában erről ugyan nincsen szó, de mivel egy opcionális funkcióról beszélnek, ráadásul jóval kisebb fogyasztást igérve, ezért valószínűsíthetjük, hogy az energiatakarékos alvás korlátozott funkcionalitást kínál majd a sima alvó módhoz képest.

[Várja már a PlayStation 5-öt? Óriási meglepetésre készülhet a Sony]

A jelentősen kisebb energiafogyasztás egyetlen felhasználónál persze nem sokat jelent, de a Sony nem is egy emberrel tervez: úgy számolnak, hogy ha egymillió játékos él majd az alapbeállítás helyett az energiatakarékos alvó mód mellett, akkor ezer (amerikai) háztartás energiafogyasztását spórolhatják össze.

A japán gyártót és legnagyobb konkurensét, a Microsoftot számos bírálat érte amiatt, hogy konzoljaik alvó üzemmódban is rengeteg áramot fogyasztanak. A két vállalat modernebb termékeiben, a PlayStation 4-nél és az Xbox One-nál is tovább csökkentette ennek értékét, de a jelek szerint a jövőben még jobb eredményre törekednek – a Sony legalábbis biztosan. Már csak azért is, mert a japán gyártó csatlakozott az ENSZ Playing For The Planet nevű programjához, mely célul tűzte ki, hogy a videojátékosokat is bevonja a bolygó megóvásáért zajló folyamatokba.

A PlayStation 5 hivatalos lelepzésének idejét továbbra sem ismerni, de a legutolsó hírek szerint valamikor februárban mutathatják be. A konzolról már kiderült néhány dolog, ezekről ebben a cikkünkben írtunk.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.