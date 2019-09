Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9123a9c-4555-427e-9372-12662f0aa671","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többször is jelölték Grammy-díjra.","shortLead":"Többször is jelölték Grammy-díjra.","id":"20190929_Elhunyt_Jose_Jose_a_mexiko_dalherceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9123a9c-4555-427e-9372-12662f0aa671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b27263a-e162-4d8a-9346-56c23d139a83","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Elhunyt_Jose_Jose_a_mexiko_dalherceg","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:23","title":"Elhunyt José José, a mexikó dalherceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését viszont nemcsak magától az intézménytől veszik el, hanem részben a kultúráért felelős szaktárcától is.","shortLead":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését...","id":"20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039c276-9ce7-4b63-aa7b-74b9532a97f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:44","title":"Két miniszternek is alárendelték Baán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencvárosi Korzó szerint például a zöld-fehér csapat 2-1-re nyert Zágrábban.","shortLead":"A Ferencvárosi Korzó szerint például a zöld-fehér csapat 2-1-re nyert Zágrábban.","id":"20190930_Negybol_egy_Ferencvaroseredmenyt_sem_sikerul_jol_eltalalnia_a_kerulet_lapjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517dbcdb-9d36-4827-8680-d3780e7f0329","keywords":null,"link":"/sport/20190930_Negybol_egy_Ferencvaroseredmenyt_sem_sikerul_jol_eltalalnia_a_kerulet_lapjanak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:41","title":"Négyből egy Fradi-eredményt sem sikerült eltalálnia a ferencvárosi lapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világon a bankok az idén eddig csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be, méghozzá gyakorlatilag az összes leépítés az európai bankokat érinti.","shortLead":"A világon a bankok az idén eddig csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be, méghozzá gyakorlatilag az összes...","id":"20190929_Nem_megy_jol_a_vilag_bankjainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a80f80-d606-41bd-9785-292869e0e7b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Nem_megy_jol_a_vilag_bankjainak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:35","title":"Nem megy jól a világ bankjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869ff3f0-971d-4fd2-898d-93726074b249","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik barátja végzett vele.","shortLead":"Az egyik barátja végzett vele.","id":"20190930_Meggyilkoltak_a_szaudi_kiraly_szemelyi_testoret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869ff3f0-971d-4fd2-898d-93726074b249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd84b18-d793-46cd-b0f1-cbff13a0cabb","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_Meggyilkoltak_a_szaudi_kiraly_szemelyi_testoret","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:55","title":"Meggyilkolták a szaúdi király személyi testőrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét.","shortLead":"A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét.","id":"20190930_Hatmillio_dollarral_szallnak_be_befektetok_egy_magyar_startupba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbbb7d0-7497-43e9-968e-41eb7299b11b","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Hatmillio_dollarral_szallnak_be_befektetok_egy_magyar_startupba","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:01","title":"Hatmillió dollárral szállnak be befektetők egy magyar startupba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilótának sikerült katapultálnia.","shortLead":"A pilótának sikerült katapultálnia.","id":"20190929_Lezuhant_egy_MiG29es_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a617ad-ca13-40f5-8ba9-17db995c0694","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Lezuhant_egy_MiG29es_Szlovakiaban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 07:28","title":"Lezuhant egy MiG-29-es Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi egy ügyvéd segítségével próbált meg két idős nőt kiforgatni az örökségéből, ami külföldi bankszámlákon volt. Az ügyészség vádat emelt az ügyben.","shortLead":"Egy férfi egy ügyvéd segítségével próbált meg két idős nőt kiforgatni az örökségéből, ami külföldi bankszámlákon volt...","id":"20190930_Egy_640_millios_orokseget_probalt_megszerezni_egy_ferfi_es_egy_ugyved_ket_idos_notol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93c1cd1-ded5-4365-97c8-b1b1cb5b4a95","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Egy_640_millios_orokseget_probalt_megszerezni_egy_ferfi_es_egy_ugyved_ket_idos_notol","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:31","title":"Egy 640 milliós örökséget próbáltak lenyúlni két idős magyar nőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]