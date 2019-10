Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czeglédy szerint az ügyész szelektált a bizonyítékok között és a hivatali helyzetével visszaélt. A bíróság első- és másodfokon is azt állapította meg, hogy az ügyész nem követett el bűncselekményt.","shortLead":"Czeglédy szerint az ügyész szelektált a bizonyítékok között és a hivatali helyzetével visszaélt. A bíróság első- és...","id":"20191009_Legfobb_Ugyeszseg_Valotlanul_vadolta_hivatali_visszaelessel_Czegledy_Csaba_az_ugyeszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f00550-bd4f-4ce2-bd15-08eebad57df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Legfobb_Ugyeszseg_Valotlanul_vadolta_hivatali_visszaelessel_Czegledy_Csaba_az_ugyeszt","timestamp":"2019. október. 09. 08:41","title":"Legfőbb Ügyészség: Valótlanul vádolta hivatali visszaéléssel Czeglédy Csaba az ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae36ce4-c445-4ce0-afaa-1d5678028b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged utolsó fideszes polgármestere, Bartha László visszalépett, mert nem akarja rontani az esélyét Botka leváltásának. Négyen maradtak versenyben.","shortLead":"Szeged utolsó fideszes polgármestere, Bartha László visszalépett, mert nem akarja rontani az esélyét Botka...","id":"20191008_Eggyel_kevesebb_kihivoja_van_Botka_Laszlonak_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae36ce4-c445-4ce0-afaa-1d5678028b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ef22cc-efe4-4203-ba23-4a1d09b4fa96","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Eggyel_kevesebb_kihivoja_van_Botka_Laszlonak_Szegeden","timestamp":"2019. október. 08. 17:56","title":"Eggyel kevesebb kihívója van Botka Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395e77a8-a61a-41dd-84e6-80f73dc16b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredeti blog címén nem érhető el az oldal, de a szerzője már jelentkezett.","shortLead":"Az eredeti blog címén nem érhető el az oldal, de a szerzője már jelentkezett.","id":"20191007_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_blog_vadak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=395e77a8-a61a-41dd-84e6-80f73dc16b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e9d1e2-7ae9-4269-a12b-eea5cdaee88f","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_blog_vadak","timestamp":"2019. október. 07. 13:05","title":"Eltűnt, majd új címen indult újra a blog, amelyen szexpartizással vádolták Borkai Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f044afb-e961-4f50-96a0-acc3587f5bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kezdődik a hisztéria?","shortLead":"Kezdődik a hisztéria?","id":"20191008_Bepanikoltak_a_nezok_a_Joker_vetitesen_mikor_egy_ferfi_ijesztoen_kezdett_viselkedni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f044afb-e961-4f50-96a0-acc3587f5bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534d5dc0-4d5a-4a04-af09-5daa706ca50c","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Bepanikoltak_a_nezok_a_Joker_vetitesen_mikor_egy_ferfi_ijesztoen_kezdett_viselkedni","timestamp":"2019. október. 08. 12:18","title":"Bepánikoltak a nézők a Joker vetítésén, mikor egy férfi ijesztően kezdett viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tajvanon tartották az Önvezetés Napját. ","shortLead":"Tajvanon tartották az Önvezetés Napját. ","id":"20191009_100_Tesla_ment_egymas_utan_vakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c405fef-8593-4400-a499-a3083ee95dc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_100_Tesla_ment_egymas_utan_vakon","timestamp":"2019. október. 09. 09:20","title":"Száz Tesla ment libasorban egy autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elütöttek egy úton átkelő nőt kedd reggel. Estére elfogták a férfit, aki az autót vezethette.","shortLead":"Elütöttek egy úton átkelő nőt kedd reggel. Estére elfogták a férfit, aki az autót vezethette.","id":"20191009_Az_otthonaban_fogtak_el_a_halalos_cserbenhagyasos_gazolassal_gyanusitott_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b659fb-e87a-4a48-a637-232d7f3fc91e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Az_otthonaban_fogtak_el_a_halalos_cserbenhagyasos_gazolassal_gyanusitott_ferfit","timestamp":"2019. október. 09. 10:48","title":"Az otthonában fogták el a halálos gázolással gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58718568-faba-49df-8851-3e321723ec21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még mindig Martin Scorsese kritikájáról van szó.","shortLead":"Még mindig Martin Scorsese kritikájáról van szó.","id":"20191009_Robert_Downey_Jr_is_megmondta_a_velemenyet_Marvelfilmekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58718568-faba-49df-8851-3e321723ec21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086d9e05-ac20-4ab1-b762-689235b819b7","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Robert_Downey_Jr_is_megmondta_a_velemenyet_Marvelfilmekrol","timestamp":"2019. október. 09. 11:58","title":"Robert Downey Jr. is megmondta a véleményét a Marvel-filmekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1937b5f-da82-47ea-83f4-30135058f40a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt nagy meglepetés több Los Angeles-i moziban is: megjelent a vetítéseken a Joker főszereplője.","shortLead":"Volt nagy meglepetés több Los Angeles-i moziban is: megjelent a vetítéseken a Joker főszereplője.","id":"20191007_Gyanutlanul_beultek_a_Jokerre_es_egyszer_csak_megjelent_ott_Joaquin_Phoenix_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1937b5f-da82-47ea-83f4-30135058f40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e147f23f-7939-4198-b5df-d03df6dcf918","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Gyanutlanul_beultek_a_Jokerre_es_egyszer_csak_megjelent_ott_Joaquin_Phoenix_video","timestamp":"2019. október. 07. 17:12","title":"Gyanútlanul beültek a Jokerre, és egyszer csak megjelent ott Joaquin Phoenix (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]