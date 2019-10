Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lagymatagnak indult, a végére azonban elképesztően mocskossá vált az önkormányzati választásokat megelőző kampány, amelyet a már megszokott kamujelöltek és migránsokkal riogatás mellett szexvideók, bolti lopásról, parkolóőr megharapásáról szóló hírek is tarkítottak. Vasárnap eldől, ez mire lesz elég a két oldalnak.","shortLead":"Lagymatagnak indult, a végére azonban elképesztően mocskossá vált az önkormányzati választásokat megelőző kampány...","id":"20191011_csataterek_veghajra_kampany_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89c8c23-c581-4acd-a781-79153f75592a","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_csataterek_veghajra_kampany_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 11. 06:30","title":"Véghajrá a csatatereken: feléledt a győri ellenzék, Tarlósnak is bele kell húznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a612c2e3-7524-4629-9735-93206a93d138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás előtt négy nappal derült ki, hogy Vári Attila egy verekedési ügyben elhangzott tanúvallomása miatt feltett kérdést feljelentésként értkelt a legfőbb ügyész és továbbította a rendőrség felé.","shortLead":"Az önkormányzati választás előtt négy nappal derült ki, hogy Vári Attila egy verekedési ügyben elhangzott tanúvallomása...","id":"20191010_Polt_Peter_hamis_tanuzas_miatt_kezdett_eljarast_a_pecsi_fideszes_polgarmesterjelolt_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a612c2e3-7524-4629-9735-93206a93d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3a149b-3744-4e70-8940-eece8f9df8b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Polt_Peter_hamis_tanuzas_miatt_kezdett_eljarast_a_pecsi_fideszes_polgarmesterjelolt_ugyeben","timestamp":"2019. október. 10. 16:15","title":"Polt Péter hamis tanúzás miatt kezdeményezett eljárást Vári Attila pécsi fideszes polgármesterjelölt ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7308cb21-3e76-4952-be0d-800620f82798","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Munkába állt a Hold közelében az indiai Csandrajáan–2 szonda, amely meg is küldte első felvételeit égi kísérőnk felszínéről.","shortLead":"Munkába állt a Hold közelében az indiai Csandrajáan–2 szonda, amely meg is küldte első felvételeit égi kísérőnk...","id":"20191011_hold_urszonda_chandrayaan_2_felszin_felvetel_csandrajaan_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7308cb21-3e76-4952-be0d-800620f82798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8dc7d2-c6e7-403b-be5f-f7b6b72adf39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_hold_urszonda_chandrayaan_2_felszin_felvetel_csandrajaan_2","timestamp":"2019. október. 11. 11:03","title":"Ilyen remek felvételek nem jöttek még a Hold a felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857a7659-4de1-41ed-bca5-1aad66a4179f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz szakvezető szerint a horvátok vitán felül jobb csapat, ezért 3-0-ra ki lehet tőlük kapni, de nem így.","shortLead":"Az olasz szakvezető szerint a horvátok vitán felül jobb csapat, ezért 3-0-ra ki lehet tőlük kapni, de nem így.","id":"20191011_marco_rossi_magyarorszag_horvatorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=857a7659-4de1-41ed-bca5-1aad66a4179f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dd9671-4998-410a-8ef0-6134131c1b09","keywords":null,"link":"/sport/20191011_marco_rossi_magyarorszag_horvatorszag","timestamp":"2019. október. 11. 05:30","title":"Rossi: Ez volt a legrosszabb meccsünk, amióta én vagyok a kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az újonnan felálló etikai bizottság fog foglalkozni Borkai Zsolt olimpiai bajnok orgiás-szexvideós ügyével, írta meg a szervezet a hvg.hu-nak. 