[{"available":true,"c_guid":"295b345d-f003-4141-a560-7fd7fbfe72ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 120 éves épületet a tengerpart eróziója miatt fenyegeti a megsemmisülés veszélye.","shortLead":"A 120 éves épületet a tengerpart eróziója miatt fenyegeti a megsemmisülés veszélye.","id":"20191022_vilagitotorony_dania_koltoztetes_erozio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=295b345d-f003-4141-a560-7fd7fbfe72ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052a6ae5-5cb2-40e2-88b8-a38742b920bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_vilagitotorony_dania_koltoztetes_erozio","timestamp":"2019. október. 22. 14:01","title":"Arrébb tesznek egy világítótornyot Dániában, mert félő, hogy összedől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23ff87a-3bdb-48dc-90fc-c4f70688e5a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszaadta a megbízást Reuven Rivlin államelnöknek, aki bejelentette, hogy Beni Ganzot, a centrista Kék-fehér párt elnökét kéri fel az új kabinet megalakítására – jelentette a helyi média hétfő este.","shortLead":"Visszaadta a megbízást Reuven Rivlin államelnöknek, aki bejelentette, hogy Beni Ganzot, a centrista Kék-fehér párt...","id":"20191021_benjamin_netanjahu_izrael_kormanyalakitas_kneszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23ff87a-3bdb-48dc-90fc-c4f70688e5a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbc9f90-d661-4de0-b3cb-afd86fa1f516","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_benjamin_netanjahu_izrael_kormanyalakitas_kneszet","timestamp":"2019. október. 21. 20:23","title":"Képtelen volt kormányt alakítani Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A győri közbeszerzések több, mint harmadát olyan emberekhez köthető cégek nyerték el, akiknek a neve felbukkant a Borkai-ügyben.","shortLead":"A győri közbeszerzések több, mint harmadát olyan emberekhez köthető cégek nyerték el, akiknek a neve felbukkant...","id":"20191023_18_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyertek_el_a_Borkaibotranyban_emlegetett_vallalkozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8398fa80-625d-4dfb-ad6f-89d6a5676375","keywords":null,"link":"/kkv/20191023_18_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyertek_el_a_Borkaibotranyban_emlegetett_vallalkozok","timestamp":"2019. október. 23. 09:05","title":"18 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek el a Borkai-botrányban emlegetett vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csongrád megyében 30 fokhoz közelített a hőmérséklet. ","shortLead":"Csongrád megyében 30 fokhoz közelített a hőmérséklet. ","id":"20191022_Ujabb_melegrekord_dolt_meg_julius_veget_idezte_a_mai_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82049061-00f2-4afc-a04d-41a5a9cd873e","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Ujabb_melegrekord_dolt_meg_julius_veget_idezte_a_mai_idojaras","timestamp":"2019. október. 22. 17:25","title":"Újabb melegrekord dőlt meg, július végét idézte a mai időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felhúzták magukat a járdán hagyott eszközökön.","shortLead":"Felhúzták magukat a járdán hagyott eszközökön.","id":"20191022_praga_csehorszag_elektromos_roller_lime","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f8dad2-1bfe-421e-95bd-6922a8200439","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_praga_csehorszag_elektromos_roller_lime","timestamp":"2019. október. 22. 13:10","title":"Prága is beintett az elektromos rollereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee566879-fdcf-47b9-9518-7db4bfbc49e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Holtan találták kedden az erdélyi Bihar-hegységben azt a magyarországi túrázót, akit immár ötödik napja kerestek a romániai hatóságok.","shortLead":"Holtan találták kedden az erdélyi Bihar-hegységben azt a magyarországi túrázót, akit immár ötödik napja kerestek...","id":"20191022_Holtan_talaltak_az_ot_napja_eltunt_magyar_turazot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee566879-fdcf-47b9-9518-7db4bfbc49e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a85e027-d4bf-4f68-8274-27f3045f1f21","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Holtan_talaltak_az_ot_napja_eltunt_magyar_turazot","timestamp":"2019. október. 22. 20:20","title":"Holtan találták az öt napja eltűnt magyar túrázót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyéb kondíciók is maradtak.","shortLead":"Egyéb kondíciók is maradtak.","id":"20191022_mnb_kamatdontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03148e5-3c8e-4d21-95cf-c1f356ac2fd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_mnb_kamatdontes","timestamp":"2019. október. 22. 14:11","title":"Most sem változtatott az alapkamaton az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231932d0-e26e-442c-a3aa-2ff2743d8c90","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az ítélőtábla szerint megtévesztőek voltak a kormánypárt plakátjai, mert másolták a Modern Városok Program dizájnelemeit. Az Alkotmánybíróság ezt máshogy gondolta.","shortLead":"Az ítélőtábla szerint megtévesztőek voltak a kormánypárt plakátjai, mert másolták a Modern Városok Program...","id":"20191022_Alaptorvenyellenes_volt_hogy_leszedettek_az_erdi_Fidesz_plakatjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=231932d0-e26e-442c-a3aa-2ff2743d8c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e77f09-1205-46d7-806b-c6f270113273","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Alaptorvenyellenes_volt_hogy_leszedettek_az_erdi_Fidesz_plakatjait","timestamp":"2019. október. 22. 21:00","title":"Alaptörvény-ellenes volt, hogy leszedették az érdi Fidesz plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]