[{"available":true,"c_guid":"24b90824-854e-417b-bcf9-324a111d52a3","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Nagyapjának a második világháborús frontról írt leveleit osztotta meg a nyilvánossággal könyvében egy német szerző. Alice Frontzek művében nem egy vérszomjas fasiszta vadállat, hanem egy, a katonai szolgálatot kötelességének tekintő és a családja iránt aggódó férfi képe rajzolódik ki. ","shortLead":"Nagyapjának a második világháborús frontról írt leveleit osztotta meg a nyilvánossággal könyvében egy német szerző...","id":"20191023_Kulonos_fenytoresbe_kerulnek_a_szerelmes_levelek_ha_egy_naci_kuldi_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24b90824-854e-417b-bcf9-324a111d52a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3e22bc-166e-48fb-916a-bb110a006f3d","keywords":null,"link":"/360/20191023_Kulonos_fenytoresbe_kerulnek_a_szerelmes_levelek_ha_egy_naci_kuldi_oket","timestamp":"2019. október. 23. 17:00","title":"Különös fénytörésbe kerülnek a szerelmes levelek, ha egy náci küldi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b48c363-ec3d-41e3-a8be-5ee311740ade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Nem_volt_telthaz_Orban_beszede_alatt_a_Zeneakademian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b48c363-ec3d-41e3-a8be-5ee311740ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42744c6d-9877-4be8-8ad4-d557def31e56","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Nem_volt_telthaz_Orban_beszede_alatt_a_Zeneakademian","timestamp":"2019. október. 23. 20:08","title":"Nem volt teltház Orbán beszéde alatt a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezer év helyett 200 másodperc alatt végzett el a processzor egy számítást. A Google kutatóinak eredményét az IBM mérnökei valamivel szerényebb eredménynek látják.","shortLead":"Tízezer év helyett 200 másodperc alatt végzett el a processzor egy számítást. A Google kutatóinak eredményét az IBM...","id":"20191023_A_Google_allitja_elerte_a_kvantumfelsobbrenduseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ea01a3-93b5-4171-9734-bc4b7287acc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_A_Google_allitja_elerte_a_kvantumfelsobbrenduseget","timestamp":"2019. október. 23. 13:30","title":"A Google állítja: elérte a kvantumfölényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyermekbénulást okozó poliovírus egy újabb típusát sikerült kiirtani a Föld színéről, ami fontos mérföldkövet jelent a veszélyes kórokozó elleni végső harcban – közölte csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO).","shortLead":"A gyermekbénulást okozó poliovírus egy újabb típusát sikerült kiirtani a Föld színéről, ami fontos mérföldkövet jelent...","id":"20191024_gyermekbenulas_poliovirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d47aee8-6ebd-456d-92bc-c7f278c38085","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_gyermekbenulas_poliovirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who","timestamp":"2019. október. 24. 19:03","title":"Komoly áttörést ért el a WHO, eltűnhet a gyermekbénulást okozó vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hongkongban azért indult a hónapok óta tartó tüntetéssorozat, mert attól félnek, hogy a kiadatási törvény szigorításával nem csak bűnözőket, hanem politikai aktivistákat is kiadhatnának Kínának. A gyilkos, akinek az ügye miatt szigorítani akartak volna a törvényen, most elhagyhatta a börtönt.","shortLead":"Hongkongban azért indult a hónapok óta tartó tüntetéssorozat, mert attól félnek, hogy a kiadatási törvény...","id":"20191023_Kiszabadult_a_ferfi_akinek_a_gyilkossaga_elinditotta_a_hongkongi_tunteteseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75174999-db9a-419b-ac9e-70d40b6822aa","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Kiszabadult_a_ferfi_akinek_a_gyilkossaga_elinditotta_a_hongkongi_tunteteseket","timestamp":"2019. október. 23. 09:20","title":"Kiszabadult a férfi, akinek a gyilkossága elindította a hongkongi tüntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Borkait kizárták a Magyar Olimpiai Bizottságból, videón az Auróra elleni szélsőjobbos vonulás, és kocsit vezető patkányok agyát vizsgálták amerikai kutatók. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Borkait kizárták a Magyar Olimpiai Bizottságból, videón az Auróra elleni szélsőjobbos vonulás, és kocsit vezető...","id":"20191024_Radar_360_meglepte_az_ukranokat_Orban_es_kiderult_kik_utaztak_a_halalkamionon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626d901e-8ae8-470c-b6c5-af841fbd7ca9","keywords":null,"link":"/360/20191024_Radar_360_meglepte_az_ukranokat_Orban_es_kiderult_kik_utaztak_a_halalkamionon","timestamp":"2019. október. 24. 17:30","title":"Radar 360: meglepte az ukránokat Orbán és kiderült, kik utaztak a halálkamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb7c796-12ab-4bd4-b3ef-ee2059e0436f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Traumatizált kamaszok 1939 és 1945 közötti felnőtté válásáról, a mával való hasonlóságról készített kortárs darabot Kedves Én! címmel a KV Társulattal a számos műfajban mozgó fiatal rendező, Szenteczki Zita. Interjú.","shortLead":"Traumatizált kamaszok 1939 és 1945 közötti felnőtté válásáról, a mával való hasonlóságról készített kortárs darabot...","id":"201922__szenteczki_zita_rendezo__demonizalasrol_olvasatokrol__hatartalan_erzesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eb7c796-12ab-4bd4-b3ef-ee2059e0436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d157d1-1003-45be-b9a8-7caa38b9296b","keywords":null,"link":"/360/201922__szenteczki_zita_rendezo__demonizalasrol_olvasatokrol__hatartalan_erzesek","timestamp":"2019. október. 23. 15:00","title":"\"Amíg átléphetem a határokat, nem gondolok arra, hogy máshol éljek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c4647d-b688-4ccf-a13d-c37c33756edc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különböző alapítványokon és társaságokon keresztül szépítgeti birodalmát az egykori kulturális államtitkár. Most úgy tűnik Thália oltárán áldoznak majd, az eddigiek alapján várhatóan az állam segítségét is igénybe véve.","shortLead":"Különböző alapítványokon és társaságokon keresztül szépítgeti birodalmát az egykori kulturális államtitkár. Most...","id":"201943_levendula_szinpad_teatrum_is_lesz_l_simoneknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7c4647d-b688-4ccf-a13d-c37c33756edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f924634f-df7c-4a75-9f13-14337f75ec34","keywords":null,"link":"/360/201943_levendula_szinpad_teatrum_is_lesz_l_simoneknal","timestamp":"2019. október. 24. 10:30","title":"Színház is lesz L. Simonék kastélyában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]