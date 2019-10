Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a Microsoft a processzorkövetelményeket tartalmazó listát, a novemberben érkező nagy Windows 10-frissítésnek megfelelően.","shortLead":"Frissítette a Microsoft a processzorkövetelményeket tartalmazó listát, a novemberben érkező nagy Windows...","id":"20191023_windows10_novemberi_frissites_tamogatott_processzorok_listaja_hardverkovetelmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f789d-49df-4f4e-9196-c3188519ef30","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_windows10_novemberi_frissites_tamogatott_processzorok_listaja_hardverkovetelmeny","timestamp":"2019. október. 23. 08:03","title":"Milyen processzor van a gépében? Nem fogad el bármit a Windows 10 novemberi frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a \"sátáni erők célja\" '56 óta nem változott.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a \"sátáni erők célja\" '56 óta nem változott.","id":"20191023_toroczkai_laszlo_mi_hazank_mozgalom_oktober_23","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810bd2b8-a328-44cf-a036-752626f0b163","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_toroczkai_laszlo_mi_hazank_mozgalom_oktober_23","timestamp":"2019. október. 23. 16:08","title":"Toroczkai: A magyar nemzet a \"zuckerbergi világot\" is képes legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gyál közelében történt a baleset.","shortLead":"Gyál közelében történt a baleset.","id":"20191022_Egymasba_ment_negy_kamion_az_M0s_autouton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4047452-9bee-4914-a6e9-288837bad88c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Egymasba_ment_negy_kamion_az_M0s_autouton","timestamp":"2019. október. 22. 14:38","title":"Egymásba ment négy kamion az M0-s autóúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749e796f-4035-4a0c-98ea-ff61898733d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Igy_emlekezett_Elvis_Presley_1956_hoseire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=749e796f-4035-4a0c-98ea-ff61898733d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81328a5-78c2-43df-9e41-867c775ba40a","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_Igy_emlekezett_Elvis_Presley_1956_hoseire","timestamp":"2019. október. 23. 14:44","title":"Így emlékezett Elvis Presley 1956 hőseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Ez így rendben van” - mondták ki a facebookozók.","shortLead":"“Ez így rendben van” - mondták ki a facebookozók.","id":"20191023_retvari_bence_hadhazy_akos_tabla_parlament_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe33bcb-d4c5-4a58-9503-63b323499d18","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_retvari_bence_hadhazy_akos_tabla_parlament_szavazas","timestamp":"2019. október. 23. 21:41","title":"Rétvári megszavaztatta Hadházy lóf*szos tábláját, nem várt eredmény lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843863f2-23b3-47ce-b01a-46c4df866c13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestet a budapestieknek. A megválasztott főpolgármester ünnepi beszédében szólt arról is, minden eszközzel tenni kell a szólás-, a gondolat- és a sajtószabadságért.","shortLead":"Budapestet a budapestieknek. A megválasztott főpolgármester ünnepi beszédében szólt arról is, minden eszközzel tenni...","id":"20191023_karacsony_gergely_oktober_23_hajos_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=843863f2-23b3-47ce-b01a-46c4df866c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed36c71e-d94c-424e-a61c-fdfb1609a4df","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_karacsony_gergely_oktober_23_hajos_andras","timestamp":"2019. október. 23. 20:28","title":"Karácsony: Visszavettük, hogy visszaadjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82df98b7-50fe-4471-9317-c3152074ddcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem egy Puntót kínálnak 355 millió forintért eladásra. ","shortLead":"Persze nem egy Puntót kínálnak 355 millió forintért eladásra. ","id":"20191021_Fiatbol_is_van_olyan_ami_annyit_er_mint_egy_Ferrari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82df98b7-50fe-4471-9317-c3152074ddcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46126fc0-fc6a-479d-88fd-d7ac9b3aaf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Fiatbol_is_van_olyan_ami_annyit_er_mint_egy_Ferrari","timestamp":"2019. október. 22. 16:41","title":"Fiatból is van olyan, ami annyit ér, mint egy Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52658e8-038e-4b33-ac7b-70a9a17a8574","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hazafias ellenzék létrehozását hirdette meg Gyurcsány Ferenc az október 23-i beszédében.","shortLead":"A hazafias ellenzék létrehozását hirdette meg Gyurcsány Ferenc az október 23-i beszédében.","id":"20191023_Gyurcsany_Aki_hozzanyul_a_kozpenzhez_az_nem_politikus_hanem_bunozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e52658e8-038e-4b33-ac7b-70a9a17a8574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363bd3bb-9673-4e0c-a1de-ce8907433b0d","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Gyurcsany_Aki_hozzanyul_a_kozpenzhez_az_nem_politikus_hanem_bunozo","timestamp":"2019. október. 23. 13:38","title":"Gyurcsány: \"Aki hozzányúl a közpénzhez, az nem politikus, hanem bűnöző\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]