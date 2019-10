Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"380110a6-8b5c-47ac-b8ba-f89186a1e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 600 éve temethették el azt a férfit, akinek koponyáját régészek találtak meg a skóciai Aberdeenben. A maradványt felhasználva a szakértők rekonstruálták, kihez tartozott.","shortLead":"Nagyjából 600 éve temethették el azt a férfit, akinek koponyáját régészek találtak meg a skóciai Aberdeenben...","id":"20191024_aberdeen_ember_koponya_lelet_rekonstrukcio_arc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380110a6-8b5c-47ac-b8ba-f89186a1e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4bb2744-14b2-4c2a-b386-5e9d7e1abf94","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_aberdeen_ember_koponya_lelet_rekonstrukcio_arc","timestamp":"2019. október. 24. 11:03","title":"Arcot rajzoltak a 600 éves koponyának, az eredmény döbbenetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db7633f-0354-4e31-94d0-1f62fde4643a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóságos piknikhangulatban zajlott Karácsony Gergely budapesti főpolgármester október 23-i beszéde a Városháza mögötti részen, a tegnap megnyitott parkolóban. ","shortLead":"Valóságos piknikhangulatban zajlott Karácsony Gergely budapesti főpolgármester október 23-i beszéde a Városháza mögötti...","id":"20191024_Eddig_ilyen_fideszes_hangulata_volt_mindennek__videoriport_a_Varoshaza_mogul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db7633f-0354-4e31-94d0-1f62fde4643a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b228f478-c812-4d0d-a7f0-8ef30a0a3dce","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Eddig_ilyen_fideszes_hangulata_volt_mindennek__videoriport_a_Varoshaza_mogul","timestamp":"2019. október. 24. 11:11","title":"\"Eddig ilyen fideszes hangulata volt mindennek\" – videoriport a Városháza mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74806d3a-7a94-4c43-b684-33f246ff8642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset két éve történt, egy moldáv sofőr a forgalommal szemben hajtva egy másik autónak ütközött.","shortLead":"A baleset két éve történt, egy moldáv sofőr a forgalommal szemben hajtva egy másik autónak ütközött.","id":"20191025_vademeles_bah_csomopont_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74806d3a-7a94-4c43-b684-33f246ff8642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af535c7-2177-4fe3-9a5e-d11f0f17db95","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_vademeles_bah_csomopont_halalos_baleset","timestamp":"2019. október. 25. 11:13","title":"Elnézte a sofőr a jelzéseket, azért történt halálos baleset a BAH csomópontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3dac600-7526-48b7-b3c7-764aa3ecaf9c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambdrige-i Egyetem kutatói mesterséges levelet hoztak létre, amely napfény, szén-dioxid és víz felhasználásával képes előállítani egy széles körben alkalmazott gázt, amelyet jelenleg fosszilis anyagokból nyernek. A technológia felhasználható lesz fenntartható folyékony üzemanyag előállítására, amely a benzin alternatívája lehet.","shortLead":"A Cambdrige-i Egyetem kutatói mesterséges levelet hoztak létre, amely napfény, szén-dioxid és víz felhasználásával...","id":"20191023_mesterseges_level_uzemanyag_termeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3dac600-7526-48b7-b3c7-764aa3ecaf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee275826-dbd2-438e-a506-f18ebca4469a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_mesterseges_level_uzemanyag_termeles","timestamp":"2019. október. 23. 12:03","title":"Megcsinálták a mesterséges levelet, amely üzemanyagot termelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc62b6-86da-4d0b-a95c-200d50dc1ff1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, kriptotermékekre fókuszáló telefonnal rukkolt ki a HTC, ezúttal a vékonyabb pénztárcájú felhasználókra gondolván.","shortLead":"Újabb, kriptotermékekre fókuszáló telefonnal rukkolt ki a HTC, ezúttal a vékonyabb pénztárcájú felhasználókra gondolván.","id":"20191023_htc_exodus_s1_olcsobb_kriptovalutala_kezelo_telefon_blockchain_bitcoin_ethereum_litecoin_banyaszat_telefonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82dc62b6-86da-4d0b-a95c-200d50dc1ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af7f59c-f0b2-4761-8bf0-995b60055ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_htc_exodus_s1_olcsobb_kriptovalutala_kezelo_telefon_blockchain_bitcoin_ethereum_litecoin_banyaszat_telefonnal","timestamp":"2019. október. 23. 14:03","title":"Megérkezett a HTC olcsó androidos mobilja, egy igazi kriptotelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint nem idealistáknak való a politikai pálya.","shortLead":"A színész szerint nem idealistáknak való a politikai pálya.","id":"20191024_Jeremy_Irons_Politikus_nem_de_egy_jotekony_diktator_szivesen_lennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d212449c-dfb0-4908-b180-8f3bab4f7221","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Jeremy_Irons_Politikus_nem_de_egy_jotekony_diktator_szivesen_lennek","timestamp":"2019. október. 24. 10:36","title":"Jeremy Irons: Politikus nem, de egy jótékony diktátor szívesen lennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is képessé válik, hogy jelezzen, ha a sofőr letért a számunkra ismerős útvonalról.","shortLead":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is...","id":"20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b56c623-9ef1-43ed-b4df-710ff3ea03c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","timestamp":"2019. október. 23. 18:03","title":"Az emberrablók ellen is véd majd a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenhat embert ítéltek el Nuszrat Dzsanan megégetése miatt.","shortLead":"Tizenhat embert ítéltek el Nuszrat Dzsanan megégetése miatt.","id":"20191024_nuszrat_dzsanan_felgyujtott_diaklany_banglades_iskolaigazgato_halalbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ccdc5c-daf5-4c71-a088-a95d2d501d50","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_nuszrat_dzsanan_felgyujtott_diaklany_banglades_iskolaigazgato_halalbuntetes","timestamp":"2019. október. 24. 10:02","title":"Halálbüntetésre ítélték a felgyújtott bangladesi diáklány gyilkosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]