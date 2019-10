Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Nem szívesen tolerálják a másságot a magyarok az Eurobarometer legújabb felmérése szerint, a diszkrimináció pedig leginkább a melegeket, a romákat és a más vallásúakat sújtja. A kormány gyűlöletkampánya is termékeny talajra hullott, hazánk az egyetlen ország az Európai Unióban, ahol meredeken emelkedik azoknak a száma, akik nem akarnak muszlim kollégát vagy családtagot. ","shortLead":"Nem szívesen tolerálják a másságot a magyarok az Eurobarometer legújabb felmérése szerint, a diszkrimináció pedig...","id":"20191025_diszkriminacio_Eurobarometer_Magyarorszag_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec3877d-f417-47bc-adc2-77d58a10fe0e","keywords":null,"link":"/elet/20191025_diszkriminacio_Eurobarometer_Magyarorszag_felmeres","timestamp":"2019. október. 25. 17:00","title":"Női miniszterelnököt is elfogadnának a magyarok, csak roma vagy meleg ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d152d863-9b52-4d5c-90f4-70962dc9ad32","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Felső vezetőből sajtkészítő, nyelvszakosból selyemfestő művész. Nagy és kockázatos ugrások, a felnőttélet kőkemény döntései, amelyekről csak utólag lehet visszaigazolást kapni, hogy helyes lépések voltak. Bátorság és persze lehetőség is kell, hogy ki tudjunk lépni abból a bizonyos komfortzónából, de legalábbis átszabjuk egy kicsit. ","shortLead":"Felső vezetőből sajtkészítő, nyelvszakosból selyemfestő művész. Nagy és kockázatos ugrások, a felnőttélet kőkemény...","id":"20191025_Le_kell_zarnom_egy_korszakot_180_fokos_fordulattal_onmagunk_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d152d863-9b52-4d5c-90f4-70962dc9ad32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ba93a4-d614-474e-8b0d-5a079776a94b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191025_Le_kell_zarnom_egy_korszakot_180_fokos_fordulattal_onmagunk_fele","timestamp":"2019. október. 25. 11:30","title":"„Le kell zárnom egy korszakot”: 180 fokos fordulattal önmagunk felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"30562934-bdb1-4d16-bcf7-3d36433124a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán.","shortLead":"A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán.","id":"20191026_Megvan_a_Waberers_uj_neve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30562934-bdb1-4d16-bcf7-3d36433124a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df054f-3e42-4dcd-9444-4d614730d613","keywords":null,"link":"/kkv/20191026_Megvan_a_Waberers_uj_neve","timestamp":"2019. október. 26. 21:44","title":"Megvan a Waberer's új neve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chandra űrtávcső segítségével a NASA tudósai ismét megnézték, mi a helyzet a földi időszámítás szerint 1572-ben felrobbant szupernóvával.","shortLead":"A Chandra űrtávcső segítségével a NASA tudósai ismét megnézték, mi a helyzet a földi időszámítás szerint 1572-ben...","id":"20191025_sn_1572_szupernova_video_chandra_urtavcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab4d94d-78f3-4ba8-bba7-9bdf64371fda","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_sn_1572_szupernova_video_chandra_urtavcso","timestamp":"2019. október. 25. 09:03","title":"447 éve robbant fel a szupernóva, és még mindig fantasztikus látványt nyújt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5157a225-d576-45cf-a959-ee14936186b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ leghangosabb madaraként ismerték el amerikai kutatók a csombókos harangozómadarat (Procnias albus), amelynek kiáltásai elérhetik a 113 decibelt, egy cölöpverőgép hangerejét is.","shortLead":"A világ leghangosabb madaraként ismerték el amerikai kutatók a csombókos harangozómadarat (Procnias albus), amelynek...","id":"20191026_a_vilag_leghangosabb_madara_csombokos_harangozomadar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5157a225-d576-45cf-a959-ee14936186b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31879e9-ce0c-42dd-abbc-b63b25465f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_a_vilag_leghangosabb_madara_csombokos_harangozomadar","timestamp":"2019. október. 26. 10:03","title":"Itt meghallgathatja: íme a világ leghangosabb madara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a898c65e-d281-4ef4-abeb-f5d7a9f90185","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anangu törzs hitét sérti, hogy egyesek felmásznak rá.","shortLead":"Az anangu törzs hitét sérti, hogy egyesek felmásznak rá.","id":"20191025_Lezarjak_a_maszok_elol_Ausztralia_kuglof_alaku_szent_hegyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a898c65e-d281-4ef4-abeb-f5d7a9f90185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b9bc97-1685-4b7f-a61b-75e8cd85cf9d","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Lezarjak_a_maszok_elol_Ausztralia_kuglof_alaku_szent_hegyet","timestamp":"2019. október. 25. 09:18","title":"Lezárják a mászók elől Ausztrália kuglóf alakú szent hegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sérelmezték, hogy miért ül ott. ","shortLead":"Sérelmezték, hogy miért ül ott. ","id":"20191025_Harvey_Weinstein_klub_nemi_eroszak_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36280940-e21e-4adf-8ce9-adcf487c9403","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Harvey_Weinstein_klub_nemi_eroszak_nok","timestamp":"2019. október. 25. 13:38","title":"Néhány nő szembeszállt egy klubban Harvey Weinsteinnel, mire kitessékelték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról az esetről van szó, amikor az ellenzéki képviselők, köztük a DK-s Varju László is bementek az MTVA székházába, hogy beolvastassák petíciójukat.","shortLead":"Arról az esetről van szó, amikor az ellenzéki képviselők, köztük a DK-s Varju László is bementek az MTVA székházába...","id":"20191025_polt_peter_mentelmi_jog_varju_laszlo_mtva_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0054aba8-2008-418f-9f3f-36acb899f397","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_polt_peter_mentelmi_jog_varju_laszlo_mtva_tuntetes","timestamp":"2019. október. 25. 10:43","title":"Polt Péter felfüggesztené Varju László mentelmi jogát az MTVA-ban történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]