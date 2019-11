Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is kiveheti – magyarázta egy pályaelhagyó tűzoltó.","shortLead":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is...","id":"20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a9528a-2a62-49ae-a960-a2289fda9d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","timestamp":"2019. november. 04. 14:47","title":"190 ezer forint, kevés szabadság – Elmesélte egy volt tűzoltó, miért szerelt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7630d2-9363-42d7-bfe6-b6a72c9c05f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"December hatodikáig lehet megtekinteni az elmúlt negyven év legütősebb alkotásait. ","shortLead":"December hatodikáig lehet megtekinteni az elmúlt negyven év legütősebb alkotásait. ","id":"20191104_Szekesfehervar_HVG_cimlap_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee7630d2-9363-42d7-bfe6-b6a72c9c05f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba1a5e5-420d-4f7c-880a-9d45026abbf7","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Szekesfehervar_HVG_cimlap_kiallitas","timestamp":"2019. november. 04. 12:17","title":"Székesfehérvárra utazik a HVG címlapjait bemutató kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20b1ddf-17a1-4e8f-829f-fa8715a309bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelent a tender a főváros tranzitforgalmát jelentősen csökkentő tehermenetesítő útvonal fejlesztésére, amely Komáromtól az M8-asig vezetne. ","shortLead":"Megjelent a tender a főváros tranzitforgalmát jelentősen csökkentő tehermenetesítő útvonal fejlesztésére, amely...","id":"20191104_Kezdodhet_az_uj_M0s_felgyuru_elokeszitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d20b1ddf-17a1-4e8f-829f-fa8715a309bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8612e8f-449f-4e8a-956d-f909b1268de4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Kezdodhet_az_uj_M0s_felgyuru_elokeszitese","timestamp":"2019. november. 04. 17:12","title":"Indul az M0-s forgalmát csökkentő félgyűrű előkészítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence és az ITM államtitkára között volt vita, a Párbeszéd politikusa nem fogadta el az interpellációjára adott választ.\r

\r

","shortLead":"Tordai Bence és az ITM államtitkára között volt vita, a Párbeszéd politikusa nem fogadta el az interpellációjára adott...","id":"20191104_Hagymazas_elkepzeles__Szoparbaj_a_Parlamentben_a_Semjenfele_vadaszati_kiallitasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6607338c-ac78-45a9-8c0b-f012d81601c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Hagymazas_elkepzeles__Szoparbaj_a_Parlamentben_a_Semjenfele_vadaszati_kiallitasrol","timestamp":"2019. november. 04. 15:27","title":"\"Hagymázas elképzelés\" – Szópárbaj a Parlamentben a Semjén-féle vadászati kiállításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a Szentendrei úton történt, az 1-es villamos közlekedését is érintette, a de forgalom mostanra helyreállt. ","shortLead":"A baleset a Szentendrei úton történt, az 1-es villamos közlekedését is érintette, a de forgalom mostanra helyreállt. ","id":"20191104_villamossin_budapest_1_es_villamos_villanyoszlop_baleset_szentendrei_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965074ee-2e39-4335-b3ce-8b743f2fa228","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_villamossin_budapest_1_es_villamos_villanyoszlop_baleset_szentendrei_ut","timestamp":"2019. november. 04. 17:30","title":"Kidöntött egy oszlopot, majd a villamossínekre hajtott egy autó az Árpád hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újra működik.","shortLead":"Újra működik.","id":"20191103_Kijavitottak_a_meghibasodott_paksi_blokkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb10c6b-3346-4472-9d5f-6cc9c90d6f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Kijavitottak_a_meghibasodott_paksi_blokkot","timestamp":"2019. november. 03. 12:15","title":"Kijavították a meghibásodott paksi blokkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","shortLead":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","id":"20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14ce80-d65b-46f2-a542-b589f785c193","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","timestamp":"2019. november. 02. 21:55","title":"Öt jelölt indulhat az államfői tisztségért a vitatott algériai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Beverly Hillsben tartott árverésen a brit születésű, Ausztráliában felnőtt színésznő több ruháját eladták, s a 2,4 millió dolláros összbevételt az Olivia Newton-Johnt is kezelő helyi onkológiai központ kapja.","shortLead":"A Beverly Hillsben tartott árverésen a brit születésű, Ausztráliában felnőtt színésznő több ruháját eladták, s a 2,4...","id":"20191103_Negyszazezer_dollart_adtak_Olivia_NewtonJohn_Greasees_ruhajaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0528a18-0186-4eaf-8257-f3e090f162c8","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Negyszazezer_dollart_adtak_Olivia_NewtonJohn_Greasees_ruhajaert","timestamp":"2019. november. 03. 11:49","title":"Négyszázezer dollárt adtak Olivia Newton-John Grease-es ruhájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]