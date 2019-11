Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13cb0286-a0f4-4ffc-9aa5-e32ba11ebff3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Régésznek érezhetjük magunkat a Király utcában.","shortLead":"Régésznek érezhetjük magunkat a Király utcában.","id":"20191108_Megnyilt_a_Tutanhamonkialltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13cb0286-a0f4-4ffc-9aa5-e32ba11ebff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ee807a-9b6d-489e-aa08-713688560a62","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Megnyilt_a_Tutanhamonkialltas","timestamp":"2019. november. 08. 09:05","title":"Megnyílt a Tutanhamon-kiálltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emeltek szerdán San Franciscóban a Twitter két munkatársa ellen, akik személyes adatokat gyűjtöttek a szaúdi kormány számára a közösségi médium több ezer, a rijádi rezsimet bíráló felhasználójáról.","shortLead":"Vádat emeltek szerdán San Franciscóban a Twitter két munkatársa ellen, akik személyes adatokat gyűjtöttek a szaúdi...","id":"20191107_szaud_arabia_kemkedes_twitter_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e4f80d-c0ea-4e11-96ce-21f33228f86c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_szaud_arabia_kemkedes_twitter_vademeles","timestamp":"2019. november. 07. 06:57","title":"A szaúdiaknak kémkedhetett a Twitter két alkalmazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","shortLead":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","id":"20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b26bcc9-0218-4c90-b780-8e47b85fde93","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","timestamp":"2019. november. 06. 12:19","title":"Elkészült az 500 legnagyobb magyar cég listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három másik gyanúsított még kedden rendőrkézre került.","shortLead":"Három másik gyanúsított még kedden rendőrkézre került.","id":"20191106_szalonna_emberoles_idos_no_elfogas_rendroseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deecab4b-e90e-483f-b6ce-d82831d7b788","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_szalonna_emberoles_idos_no_elfogas_rendroseg","timestamp":"2019. november. 06. 14:12","title":"Újabb férfit fogtak el a szalonnai emberölés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88319b7f-11e5-4867-ae59-7852f5bd4983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botránnyal indul a közgyűlés megalakulása a győri városházán. Sokan bemennének a Díszterembe, ám nem engedik be őket.","shortLead":"Botránnyal indul a közgyűlés megalakulása a győri városházán. Sokan bemennének a Díszterembe, ám nem engedik be őket.","id":"20191107_Megjottek_a_rendorok_is__eloben_a_botranyba_fullado_gyori_alakuloulesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88319b7f-11e5-4867-ae59-7852f5bd4983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5a550a-3405-47d2-bce7-707b5e9e780d","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Megjottek_a_rendorok_is__eloben_a_botranyba_fullado_gyori_alakuloulesrol","timestamp":"2019. november. 07. 15:18","title":"Megjöttek a rendőrök is – élőben a botrányba fulladó győri alakulóülésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook maga vallotta be, hogy egy biztonsági résnek köszönhetően jogtalanul férhettek hozzá fejlesztők a felhasználók adataihoz.","shortLead":"A Facebook maga vallotta be, hogy egy biztonsági résnek köszönhetően jogtalanul férhettek hozzá fejlesztők...","id":"20191106_facebook_csoportok_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cb4e80-cb8e-4d43-a260-46778372634d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_facebook_csoportok_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. november. 06. 11:03","title":"Újabb adatszivárgás lehetett a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégnél tudatos manipulációra gyanakodnak.","shortLead":"A cégnél tudatos manipulációra gyanakodnak.","id":"20191107_Az_MNBig_jutott_ami_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegenek_reszvenyeivel_tortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebee093-e8c5-47ad-b9e3-d87649fa3d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Az_MNBig_jutott_ami_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegenek_reszvenyeivel_tortenik","timestamp":"2019. november. 07. 14:36","title":"Az MNB-ig jutott, ami Mészáros Lőrinc tőzsdei cégének részvényeivel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ffd5f4-46f2-4165-8131-136d8373906e","c_author":"Bodacz Péter","category":"360","description":"Az Antenna Hungárián keresztül veszi meg a Telenor negyedét az állam, amelynek ezek szerint nem az volt a legfőbb szempontja, hogy a verseny növelése érdekében legyen egy negyedik szereplő is a piacon.","shortLead":"Az Antenna Hungárián keresztül veszi meg a Telenor negyedét az állam, amelynek ezek szerint nem az volt a legfőbb...","id":"201945__allami_bevasarlas__telenor__5g__letelefonaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6ffd5f4-46f2-4165-8131-136d8373906e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16d0659-1c58-4cfd-9a92-40154aa25cf5","keywords":null,"link":"/360/201945__allami_bevasarlas__telenor__5g__letelefonaltak","timestamp":"2019. november. 07. 13:00","title":"Újra lesz állami mobilcég, és ez felforgathatja a távközlési piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]