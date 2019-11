Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán több mint négy év után újrakezdte az urándúsítást a fordói atomlétesítményben - közölte az Iráni Atomenergia-szervezet szóvivője szombaton.","shortLead":"Irán több mint négy év után újrakezdte az urándúsítást a fordói atomlétesítményben - közölte az Iráni...","id":"20191109_Immar_hivatalosan_is_elkezdte_az_urandusitast_Iran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fb1d53-3577-479b-b1a9-a2ddeb177dda","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Immar_hivatalosan_is_elkezdte_az_urandusitast_Iran","timestamp":"2019. november. 09. 11:29","title":"Immár hivatalosan is újraelkezdte az urándúsítást Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e2b56c-ec66-4691-9044-c55d8eb92b9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából 15 ezren vettek részt azon a szombati bielefeldi tüntetésen, amelyet tiltakozásul hirdettek az ellen, hogy a hatóságok neonácik demonstrációját engedélyezték. Az újfasiszták ugyanis éppen az 1938-as zsidóellenes pogrom, a Kristályéjszaka évfordulójára időzítették a menetet.","shortLead":"Nagyjából 15 ezren vettek részt azon a szombati bielefeldi tüntetésen, amelyet tiltakozásul hirdettek az ellen...","id":"20191110_Nacik_es_antifasisztak_vonultak_fel_Bielefeldben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55e2b56c-ec66-4691-9044-c55d8eb92b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f5f0bc-9988-4dee-963a-723aa7e725db","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Nacik_es_antifasisztak_vonultak_fel_Bielefeldben","timestamp":"2019. november. 10. 09:06","title":"Nácik és antifasiszták vonultak fel Bielefeldben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c3feb9-9625-4752-8afd-8b9d26a288e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az író szombaton lenne 90 éves. ","shortLead":"Az író szombaton lenne 90 éves. ","id":"20191108_Schmidt_Maria_is_ott_volt_Kertesz_Imre_siremlekenek_avatasan__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c3feb9-9625-4752-8afd-8b9d26a288e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfee5eb-b6ba-46c0-badf-82f9f6294277","keywords":null,"link":"/kultura/20191108_Schmidt_Maria_is_ott_volt_Kertesz_Imre_siremlekenek_avatasan__foto","timestamp":"2019. november. 08. 18:07","title":"Schmidt Mária is ott volt Kertész Imre síremlékének avatásán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12ce0b7-1067-4ee9-8911-4900230182df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kilenc kutatója úgy döntött, itt az ideje \"megsétáltatni\" a Mini Cheetah-falkát.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kilenc kutatója úgy döntött, itt az ideje \"megsétáltatni\" a Mini Cheetah-falkát.","id":"20191108_mini_cheetah_robotkutya_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12ce0b7-1067-4ee9-8911-4900230182df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758875dc-632c-4a98-8840-72551bf9b547","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_mini_cheetah_robotkutya_video","timestamp":"2019. november. 08. 17:03","title":"Zseniális videó: Ilyen, amikor a mérnökök viszik le a kutyát sétálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ludovic Orban, Románia új miniszterelnöke már jó ideje a román jobbközép élvonalában politizál. Többször is próbálkozott vezető pozícióba kerülni, de mindeddig rendre kudarcot vallott. Apai ágon magyar származású, elvhű jobbközép politikus, aki szabadidejében bendzsózik.","shortLead":"Ludovic Orban, Románia új miniszterelnöke már jó ideje a román jobbközép élvonalában politizál. Többször is...","id":"201945_ludovic_orban_liberalis_roman_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ba5793-3921-443f-a986-33d9d579eb09","keywords":null,"link":"/360/201945_ludovic_orban_liberalis_roman_kormanyfo","timestamp":"2019. november. 09. 13:00","title":"Néha még összekeverik Orbánnal az új román kormányfőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bc2ea6-c692-44fa-a48e-6b80a6a9e8fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brazíliában kiengedték a börtönből pénteken a korrupcióért elítélt Luiz Inácio Lula da Silva volt elnököt, miután egy illetékes bíró elrendelte szabadon bocsátását - jelentették hírügynökségek.","shortLead":"Brazíliában kiengedték a börtönből pénteken a korrupcióért elítélt Luiz Inácio Lula da Silva volt elnököt, miután...","id":"20191109_Maris_kiszabadult_a_bortonbol_a_volt_brazil_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85bc2ea6-c692-44fa-a48e-6b80a6a9e8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f698d29-8f3f-424f-84a3-0393589e89b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Maris_kiszabadult_a_bortonbol_a_volt_brazil_elnok","timestamp":"2019. november. 09. 08:52","title":"Máris kiszabadult a börtönből a volt brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b814af59-556e-4509-9955-ef66f9a7185a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas ajándékot kap hamarosan az amerikai elnök a Berlini fal leomlásának emléknapján. Igaz nem feltétlen fog neki örülni.","shortLead":"Hatalmas ajándékot kap hamarosan az amerikai elnök a Berlini fal leomlásának emléknapján. Igaz nem feltétlen fog neki...","id":"20191109_Ennyire_meg_nem_trollkodtak_meg_Trumpot_27_tonnas_berlini_faldarabot_kuldtek_neki_ajandekba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b814af59-556e-4509-9955-ef66f9a7185a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68557cf9-0279-4541-91a9-ffc946a24729","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Ennyire_meg_nem_trollkodtak_meg_Trumpot_27_tonnas_berlini_faldarabot_kuldtek_neki_ajandekba","timestamp":"2019. november. 09. 16:05","title":"Ennyire még nem trollkodták meg Trumpot: 2,7 tonnás berlini faldarabot küldtek neki ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc77a71-881c-44d3-8bd3-86b1b3ef7ad9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapesten, az Alkotás utcában kerekeztek.","shortLead":"Budapesten, az Alkotás utcában kerekeztek.","id":"20191108_Kisgyerekkel_a_nyakaban_biciklizett_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc77a71-881c-44d3-8bd3-86b1b3ef7ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c4cf97-43c0-4d5e-92e3-29cfefb1fcdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Kisgyerekkel_a_nyakaban_biciklizett_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2019. november. 08. 14:39","title":"Kisgyerekkel a nyakában biciklizett egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]