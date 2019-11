Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan lehetséges a gyarapodás a bizonytalanság közepette? Mekkora a szerencse és az innováció szerepe a tartósan jó teljesítményben? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad a neves vezetéstudományi szakértők - Jim Collins és Morten T. Hansen - új könyve. Részlet. ","shortLead":"Hogyan lehetséges a gyarapodás a bizonytalanság közepette? Mekkora a szerencse és az innováció szerepe a tartósan jó...","id":"20191103_Sikerre_vagyik_Ime_5_makacs_tevhit_amit_csak_nehezitene_a_dolgat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea29d921-be85-42fd-833c-4d8c7d14a547","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191103_Sikerre_vagyik_Ime_5_makacs_tevhit_amit_csak_nehezitene_a_dolgat","timestamp":"2019. november. 03. 19:15","title":"Sikerre vágyik? Íme 5 makacs tévhit, ami csak nehezíti a dolgát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd5894f-8269-45d4-95f6-134ac38415b7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tragikus ütközésben egy húszéves versenyző vesztette életét.","shortLead":"Tragikus ütközésben egy húszéves versenyző vesztette életét.","id":"20191102_Halalos_baleset_a_motorpalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cd5894f-8269-45d4-95f6-134ac38415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6497de87-25d5-4a60-8850-ee9f3ae29a86","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_Halalos_baleset_a_motorpalyan","timestamp":"2019. november. 02. 14:18","title":"Halálos baleset a motorpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy húszezren gyűltek össze szombaton a skóciai Glasgowban, hogy Skócia függetlenségéért tüntessenek.","shortLead":"Mintegy húszezren gyűltek össze szombaton a skóciai Glasgowban, hogy Skócia függetlenségéért tüntessenek.","id":"20191103_A_fuggetlensegert_tuntettek_a_skotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3ec499-40e2-4704-a7c2-54065cdf393d","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_A_fuggetlensegert_tuntettek_a_skotok","timestamp":"2019. november. 03. 08:38","title":"A függetlenségért tüntettek a skótok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00208e0-a787-48cd-918f-43909741067d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerbia felől érkezett az egyébként is elég feltűnő autó. ","shortLead":"Szerbia felől érkezett az egyébként is elég feltűnő autó. ","id":"20191104_Egy_lopott_Mercedes_G500_nem_eppen_hetkoznapi_fogas_a_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00208e0-a787-48cd-918f-43909741067d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ca89eb-971a-4eac-b864-decd4e702bae","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Egy_lopott_Mercedes_G500_nem_eppen_hetkoznapi_fogas_a_hataron","timestamp":"2019. november. 04. 09:40","title":"Egy lopott Mercedes G500 nem éppen hétköznapi fogás a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több oka is lehetett Orbánnak arra, hogy ne a Mészáros-birodalmon belül futtassa fel a megszerzett informatikai céget, amellyel uralni akarják a piacot.","shortLead":"Több oka is lehetett Orbánnak arra, hogy ne a Mészáros-birodalmon belül futtassa fel a megszerzett informatikai céget...","id":"20191104_jaszai_gellert_4ig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151d9299-c3b2-455d-8de0-358b9a18c549","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_jaszai_gellert_4ig","timestamp":"2019. november. 04. 10:06","title":"444: A 4iG másnak adásával üzent Orbán Mészárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nadal sérülés miatt föladta az elődöntőt.","shortLead":"Nadal sérülés miatt föladta az elődöntőt.","id":"20191102_DjokovicShapovalovdonto_lesz_a_Parizsi_tenisztornan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6dd8b2-0e84-4633-87b5-6ce816234b59","keywords":null,"link":"/sport/20191102_DjokovicShapovalovdonto_lesz_a_Parizsi_tenisztornan","timestamp":"2019. november. 02. 17:40","title":"Djokovic-Shapovalov-döntő lesz a Párizsi tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat.","shortLead":"Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat.","id":"20191103_Elerhetoek_az_uj_kotelezo_gepjarmufelelossegbiztositasi_tarifak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a6eb0a-c68a-4ec2-8386-71abaf966532","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Elerhetoek_az_uj_kotelezo_gepjarmufelelossegbiztositasi_tarifak","timestamp":"2019. november. 03. 12:16","title":"Elérhetőek az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f26c14-dc1c-4735-9306-0e200726f5da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyik magyar tanítványát kitette, az olasz úszója magától hagyta ott.\r

","shortLead":"Egyik magyar tanítványát kitette, az olasz úszója magától hagyta ott.\r

","id":"20191102_shane_tusup_ilaria_cusinato_foldhazi_david_uszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57f26c14-dc1c-4735-9306-0e200726f5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beeab02e-fa15-4d5d-82dc-913a79dd900f","keywords":null,"link":"/sport/20191102_shane_tusup_ilaria_cusinato_foldhazi_david_uszas","timestamp":"2019. november. 02. 17:09","title":"Szétszakadt Shane Tusup új csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]