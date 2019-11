Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc27ff77-6dee-4564-8ab1-73a469c48e85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban 6:1, 6:3-ra legyőzte a cseh Barbora Strycovát és a tajvani Hszie Szu-vejt.","shortLead":"A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni...","id":"20191103_Babosek_ujra_megvedtek_paros_bajnoki_cimuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc27ff77-6dee-4564-8ab1-73a469c48e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55bd2ad-b3b5-472e-ba8d-6252c06d9cd1","keywords":null,"link":"/sport/20191103_Babosek_ujra_megvedtek_paros_bajnoki_cimuket","timestamp":"2019. november. 03. 10:54","title":"Babosék újra megvédték páros bajnoki címüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd5894f-8269-45d4-95f6-134ac38415b7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tragikus ütközésben egy húszéves versenyző vesztette életét.","shortLead":"Tragikus ütközésben egy húszéves versenyző vesztette életét.","id":"20191102_Halalos_baleset_a_motorpalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cd5894f-8269-45d4-95f6-134ac38415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6497de87-25d5-4a60-8850-ee9f3ae29a86","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_Halalos_baleset_a_motorpalyan","timestamp":"2019. november. 02. 14:18","title":"Halálos baleset a motorpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jakabos Zsuzsanna két bronzot szerzett.","shortLead":"Jakabos Zsuzsanna két bronzot szerzett.","id":"20191102_Hosszuarany_az_Uszo_vilagkupan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c610d1-1fbf-4148-93c4-feee75440001","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Hosszuarany_az_Uszo_vilagkupan","timestamp":"2019. november. 02. 18:46","title":"Megszületett a 301. Hosszú-arany az úszók világkupáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa bejutott a vasárnapi döntőbe a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon.\r

","shortLead":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa bejutott a vasárnapi döntőbe a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon.\r

","id":"20191102_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3fcef4-740c-4679-abdb-d5bf58114d94","keywords":null,"link":"/sport/20191102_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","timestamp":"2019. november. 02. 12:13","title":"Világbajnoki címvédés küszöbén Babosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9477ad73-51e8-4201-86e8-0f54f811eda3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy, a második világháborúban rejtélyesen eltűnt brit tengeralattjáró roncsát találták meg Málta partjainál – közölték csütörtökön tengerkutató régészek.","shortLead":"Egy, a második világháborúban rejtélyesen eltűnt brit tengeralattjáró roncsát találták meg Málta partjainál – közölték...","id":"20191104_ii_vilaghaborus_brit_tengeralattjaro_roncsa_hms_urge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9477ad73-51e8-4201-86e8-0f54f811eda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2cee23-78dd-4f9d-8cf4-a69e6de5f6f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_ii_vilaghaborus_brit_tengeralattjaro_roncsa_hms_urge","timestamp":"2019. november. 04. 00:03","title":"Megtalálták a 77 éve, rejtélyes körülmények között elsüllyedt tengeralattjáró roncsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f83a09-3a7e-483c-88b7-ba9cb6afb86c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számtalan író, énekes, zenész lépett itt fel.","shortLead":"Számtalan író, énekes, zenész lépett itt fel.","id":"20191102_Kilenc_ev_utan_bezar_a_Hadik_Irodalmi_Szalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f83a09-3a7e-483c-88b7-ba9cb6afb86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d176816-ba4b-47ad-8204-c868ca55ec0a","keywords":null,"link":"/kultura/20191102_Kilenc_ev_utan_bezar_a_Hadik_Irodalmi_Szalon","timestamp":"2019. november. 02. 11:03","title":"Kilenc év után bezár a Hadik Irodalmi Szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0a428f-5e08-46f5-8554-eb7f9263a765","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban zajlott Samsung fejlesztői konferencián (SDC 2019) mutatott be a gyártó egy olyan laptopot, amelyet nemcsak a Surface Laptoppal, hanem jó pár csúcskategóriás hordozható eszközzel versenyeztetne. Az új gép egy világelsőséggel is dicsekedhet.","shortLead":"A napokban zajlott Samsung fejlesztői konferencián (SDC 2019) mutatott be a gyártó egy olyan laptopot, amelyet nemcsak...","id":"20191102_samsung_galaxy_book_ion_laptop_qled_kijelzovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc0a428f-5e08-46f5-8554-eb7f9263a765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3bbcef-ec31-4763-a0cc-8b8a6072a3ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_samsung_galaxy_book_ion_laptop_qled_kijelzovel","timestamp":"2019. november. 02. 16:03","title":"Olyan kijelző még nem volt laptopon, mint amilyet a Galaxy Book Ion kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőként a Gold Passt megvásárló felhasználók kapnak lehetőséget arra, hogy többjátékos módban is kipróbálják a mariós gokartozást.","shortLead":"Elsőként a Gold Passt megvásárló felhasználók kapnak lehetőséget arra, hogy többjátékos módban is kipróbálják a mariós...","id":"20191102_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefonra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551f594-af43-4de9-8f17-097d52c98cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefonra","timestamp":"2019. november. 02. 18:03","title":"Remek újdonsággal állt elő a Nintendo a Mario Kart Tourhoz, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]