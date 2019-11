Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20191123_Elpusztult_az_utolso_is_nincs_mar_tobb_szumatrai_orrszarvu_Malajziaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87fffe74-202d-4a42-b7ce-16200946ccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911a9d05-c96e-4f45-ad75-baf57fc00d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_Elpusztult_az_utolso_is_nincs_mar_tobb_szumatrai_orrszarvu_Malajziaban","timestamp":"2019. november. 23. 15:23","title":"Elpusztult az utolsó is, nincs már több szumátrai orrszarvú Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pályakezdők már régen indultak ilyen rossz helyzetben az Egyesült Államokban: a 69 százalék arra számít, hogy sosem lesz saját háza vagy lakása – állapítja meg a Business Insider egy 10 ezres felmérést elemezve. ","shortLead":"A pályakezdők már régen indultak ilyen rossz helyzetben az Egyesült Államokban: a 69 százalék arra számít, hogy sosem...","id":"20191122_trump_usa_lakhatas_orokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8448e0-1e42-43ae-ab2b-71882feba17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_trump_usa_lakhatas_orokseg","timestamp":"2019. november. 22. 08:49","title":"Egyre több a dühös fiatal az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13adcca3-a685-45ea-819d-7f2c3c2a4087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi faxni, Van der Bellen gurulós bőrönddel várta a menetrend szerinti vonatot.



","shortLead":"Semmi faxni, Van der Bellen gurulós bőrönddel várta a menetrend szerinti vonatot.



","id":"20191123_Az_osztrak_elnok_a_leheto_legegyszerubben_utazott_hogy_olasz_kollegajaval_talalkozzon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13adcca3-a685-45ea-819d-7f2c3c2a4087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ddb0e4-2b0f-45f7-b0d7-9eae2da63f9d","keywords":null,"link":"/elet/20191123_Az_osztrak_elnok_a_leheto_legegyszerubben_utazott_hogy_olasz_kollegajaval_talalkozzon","timestamp":"2019. november. 23. 12:11","title":"Az osztrák elnök a lehető legegyszerűbben utazott, hogy olasz kollégájával találkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0003a5c-a555-4cd5-ae07-c518996bd91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 63 éves férfi ittasan és késsel jelent meg a tüntetésen, ahol szóváltásba is keveredett egy másik személlyel november 7-én, amikor Budapesten járt a török Erdogan elnök. Az ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította.","shortLead":"Egy 63 éves férfi ittasan és késsel jelent meg a tüntetésen, ahol szóváltásba is keveredett egy másik személlyel...","id":"20191122_Kessel_jelent_meg_egy_ferfi_az_Erdogan_elleni_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0003a5c-a555-4cd5-ae07-c518996bd91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1c5524-e914-426f-9021-a21a6bab787e","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Kessel_jelent_meg_egy_ferfi_az_Erdogan_elleni_tuntetesen","timestamp":"2019. november. 22. 14:00","title":"Késsel jelent meg egy férfi az Erdogan elleni tüntetésen, 48 óra közérdekű munkára ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját irodájában fogadta a legfőbb ügyész az Európai Bizottság szakértőit.","shortLead":"Saját irodájában fogadta a legfőbb ügyész az Európai Bizottság szakértőit.","id":"20191122_Europai_Bizottsag_Polt_Peter_korrupcio_olaf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037b89b2-430e-4dbd-a880-69b8acfe4f4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_Europai_Bizottsag_Polt_Peter_korrupcio_olaf","timestamp":"2019. november. 22. 11:41","title":"Az Európai Bizottság szakértőinek magyarázta Polt Péter, hogyan küzd a korrupció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d1173-de10-4e6f-8250-49c186b2f0e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem döbbenetes képeket közölt a helyszínről.","shortLead":"A katasztrófavédelem döbbenetes képeket közölt a helyszínről.","id":"20191122_buszmegallo_valyoghaz_tahitofalu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d1173-de10-4e6f-8250-49c186b2f0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e0759c-3f61-4114-a375-2b363144a97a","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_buszmegallo_valyoghaz_tahitofalu","timestamp":"2019. november. 22. 12:27","title":"Buszmegállóra dőlt egy ház oldala Tahitótfaluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641bdd68-64a8-4ba8-8660-8bcf4b5404c6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy nap alatt szállítja a profi fotókat, szinte bármiről - ezt ígéri egy vállalkozás, ami már nemzetközi sikereket ért el. ","shortLead":"Egy nap alatt szállítja a profi fotókat, szinte bármiről - ezt ígéri egy vállalkozás, ami már nemzetközi sikereket ért...","id":"201947_kepmuvesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=641bdd68-64a8-4ba8-8660-8bcf4b5404c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9a4cef-6fd8-4780-9918-cf39d659b938","keywords":null,"link":"/360/201947_kepmuvesek","timestamp":"2019. november. 23. 15:35","title":"A fotós kattint, feltölt, a mesterséges intelligencia válogat, az ügyfél örül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9608b77-c2b4-4776-aca9-e43e9eeb3516","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykerékhajtású szörnyeteg gyakorlatilag minden kínzást elvisel, és szinte kívánja az ugratókat. ","shortLead":"A négykerékhajtású szörnyeteg gyakorlatilag minden kínzást elvisel, és szinte kívánja az ugratókat. ","id":"20191122_a_vw_ujdonsaga_egy_igazi_benzinpusztito_fenevad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9608b77-c2b4-4776-aca9-e43e9eeb3516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12954991-3357-4837-9f10-c9eddd51e9d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_a_vw_ujdonsaga_egy_igazi_benzinpusztito_fenevad","timestamp":"2019. november. 22. 11:21","title":"A VW újdonsága egy igazi benzinpusztító fenevad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]