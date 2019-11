Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb kiszivárgott kínai dokumentumok erősítik meg az egy héttel ezelőtti hírt, miszerint több mint egymillió, ujgur, kazah és más nemzetiségi kisebbséghez tartozó embert tartanak fogva Kínában önkéntesnek és szakmai képzést adónak mondott táborokban, amelyek azonban valójában szigorú büntetésekkel fegyelmező ideológiai átnevelő központok.","shortLead":"Újabb kiszivárgott kínai dokumentumok erősítik meg az egy héttel ezelőtti hírt, miszerint több mint egymillió, ujgur...","id":"20191125_Szakmai_tovabbkepzesnek_alcazzak_az_internalotaborokat_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bd5578-b0b7-45b9-bac7-328f8a446436","keywords":null,"link":"/vilag/20191125_Szakmai_tovabbkepzesnek_alcazzak_az_internalotaborokat_Kinaban","timestamp":"2019. november. 25. 06:24","title":"Szakmai továbbképzésnek álcázzák az internálótáborokat Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ac4e71-46eb-4ba3-ad0d-694de1a843a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat súlyos égési sérüléseket szenvedett, nem tudták megmenteni. Azzal vált híressé, hogy egy melltartóra vetkőzött nő berohant érte.","shortLead":"Az állat súlyos égési sérüléseket szenvedett, nem tudták megmenteni. Azzal vált híressé, hogy egy melltartóra vetkőzött...","id":"20191126_koala_erdo_bluz_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03ac4e71-46eb-4ba3-ad0d-694de1a843a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa60b97-e6e9-4db9-9b65-5960aa71d42e","keywords":null,"link":"/elet/20191126_koala_erdo_bluz_ausztralia","timestamp":"2019. november. 26. 10:20","title":"Elpusztult a koala, amelyet egy blúzba csavarva mentettek ki az égő erdőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfb3beb-9bae-4768-857b-9d8a0a13f79f","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Valamelyik Mészáros-érdekeltségből a szőlőföldön lévő aknába vezetik a vizet Markazon. Bejelentések után a Katasztrófavédelem is vizsgálódott a helyszínen, de még várnak az eredményre. ","shortLead":"Valamelyik Mészáros-érdekeltségből a szőlőföldön lévő aknába vezetik a vizet Markazon. Bejelentések után...","id":"20191125_Ujabb_furcsasagra_bukkantunk_a_Matrai_Eromu_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cfb3beb-9bae-4768-857b-9d8a0a13f79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d1bdaf-5da9-413e-ac5e-61cb131ff25a","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Ujabb_furcsasagra_bukkantunk_a_Matrai_Eromu_kozeleben","timestamp":"2019. november. 25. 18:29","title":"Különös, ismeretlen eredetű tömlőből ömlik a víz a Mátrai Erőműnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68d49d2-ad9e-48ab-a5b1-12fc3feb4237","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kispesten dolgozott iskolai gondnokként, feleségével négy gyermeket neveltek fel. 56 évet élt. \r

","shortLead":"Kispesten dolgozott iskolai gondnokként, feleségével négy gyermeket neveltek fel. 56 évet élt. \r

","id":"20191125_Elhunyt_Schwartz_Sandor_az_elso_magyar_szivatultetett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c68d49d2-ad9e-48ab-a5b1-12fc3feb4237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e5820d-21e3-47df-8021-49657173f5cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Elhunyt_Schwartz_Sandor_az_elso_magyar_szivatultetett","timestamp":"2019. november. 25. 11:08","title":"Meghalt Schwartz Sándor, az első magyar szívátültetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0645d74-39c8-415a-a976-e221f93cead3","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Európa egyik leggazdagabb kincstárát rabolták ki hajnalban. A felbecsülhetetlennek mondott kár ezúttal tényleg felbecsülhetetlen.","shortLead":"Európa egyik leggazdagabb kincstárát rabolták ki hajnalban. A felbecsülhetetlennek mondott kár ezúttal tényleg...","id":"20191125_drezdai_muzeum_betores_mukincsrablas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0645d74-39c8-415a-a976-e221f93cead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a2447a-6488-40e4-8d48-82b349badd45","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_drezdai_muzeum_betores_mukincsrablas","timestamp":"2019. november. 25. 18:17","title":"A drezdai múzeum apró betörői pontosan tudták, hogy mit keressenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai nőt kémkedés miatt vették őrizetbe, most magánlaksértés miatt ítélték el. ","shortLead":"A kínai nőt kémkedés miatt vették őrizetbe, most magánlaksértés miatt ítélték el. ","id":"20191126_Megprobalt_bemenni_Trump_countryklubjaba_8_honap_bortont_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee5c8d3-90e8-4f67-8f8c-2d8422f34f67","keywords":null,"link":"/vilag/20191126_Megprobalt_bemenni_Trump_countryklubjaba_8_honap_bortont_kapott","timestamp":"2019. november. 26. 05:45","title":"Megpróbált bemenni Trump countryklubjába, 8 hónap börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a354576-2477-44dd-92a2-9913b5eb34bc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két ember meghalt, harmadik társuknak pedig nyoma veszett a dél-franciaországi árvizekben.","shortLead":"Két ember meghalt, harmadik társuknak pedig nyoma veszett a dél-franciaországi árvizekben.","id":"20191125_Brutalis_pusztitast_vegzett_a_vihar_a_francia_Rivieran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a354576-2477-44dd-92a2-9913b5eb34bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e147dd-bfff-414a-b745-6ed591b29486","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Brutalis_pusztitast_vegzett_a_vihar_a_francia_Rivieran","timestamp":"2019. november. 25. 10:47","title":"Brutális pusztítást végzett a vihar a francia Riviérán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hosszú, boldog házasság titkáról beszéltek. ","shortLead":"A hosszú, boldog házasság titkáról beszéltek. ","id":"20191125_A_Korda_hazasparnal_semmi_nem_kotelezo_de_egy_dolog_szigoruan_tilos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bfeb57-1508-4630-8db8-a8ce4f272b34","keywords":null,"link":"/elet/20191125_A_Korda_hazasparnal_semmi_nem_kotelezo_de_egy_dolog_szigoruan_tilos","timestamp":"2019. november. 25. 09:59","title":"A Korda házaspárnál semmi nem kötelező, de egy dolog szigorúan tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]