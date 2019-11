Igen jó, 4.9-es minősítést ért el (eddig) az amerikai App Store-ban a nálunk is letölthető SquareDude nevű alkalmazás, amellyel igazán egyszerűen alakíthatjuk négyzetessé fotóinkat, ami jól jöhet néhány közösségi oldal esetében.

Az alkalmazás ingyen letölthető az App Store-ból, viszont ha valamennyi funkcióját kihasználnánk, akkor appon belüli vásárlás keretében némi anyagi áldozatot kell hoznunk (ami ebben az esetben 1490 forint kifizetését jelenti).

© hvg.hu

Az alkalmazás elsődleges funkciója a négyzetessé alakítás, de ezen kívül is rendelkezésünkre áll néhány képszerkesztési funkció. A letöltés után engedélyeznünk kell az appnak, hogy hozzáférhessen a fotóinkhoz, és ezek után már egyszerűen kiválaszthatjuk ezek közül azt, amit átalakíttatnánk. Ez szempillantás alatt megtörténik, és a négyzetes kép egy háttér elé kerül. Nem muszáj ragaszkodnunk egyébként a szögletességhez, a fotó alatt lévő szerkesztőeszközökkel lekerekíthetjük a sarkokat, de lehetőségünk van forgatni, sőt tükrözni is a képet. A háttérnek sem kell fehérnek lennie, rengeteg színből választhatunk, sőt a háttérnek különféle méretezést is megadhatunk.

Ha elégedettek vagyunk az eredménnyel, az Export lehetőségre (jobbra fent) kattintva számos csatornán (közösségi oldalon, e-mailben stb.) megoszthatjuk az átalakított képet.

