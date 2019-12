Kedden kezdi árulni az Apple az új szuperszámítógépét, ami egy lakás árába kerül

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d42bc07e-38ac-4665-908f-190303bd3519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az agrártárca pontosította saját államtitkára szavait.","shortLead":"Az agrártárca pontosította saját államtitkára szavait.","id":"20191207_chipsado_eltorlese_cafolat_agrarminiszterium_zsigo_robert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d42bc07e-38ac-4665-908f-190303bd3519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e60c301-91dd-47b1-9919-4a2fdb92955d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_chipsado_eltorlese_cafolat_agrarminiszterium_zsigo_robert","timestamp":"2019. december. 07. 13:30","title":"Nincs is napirenden, úgyhogy marad a chipsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2019. október 31. előtti egy év nagyon jól sikerült Pinknek, a Rolling Stonesnak és a Metallicának is.","shortLead":"A 2019. október 31. előtti egy év nagyon jól sikerült Pinknek, a Rolling Stonesnak és a Metallicának is.","id":"20191207_Ed_Sheeran_kereste_a_legtobb_penzt_koncertezessel_de_Elton_John_allt_a_legtobbszor_a_szinpadon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c289f1b-d26d-438b-8312-e55809b8527a","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Ed_Sheeran_kereste_a_legtobb_penzt_koncertezessel_de_Elton_John_allt_a_legtobbszor_a_szinpadon","timestamp":"2019. december. 07. 17:07","title":"Ed Sheeran kereste a legtöbb pénzt koncertezéssel, de Elton John állt a legtöbbször a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15f0be-c821-4914-9076-25d2ba9792b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nőt kórházba szállították. ","shortLead":"A nőt kórházba szállították. ","id":"20191208_Skorpio_mart_meg_egy_utast_egy_amerikai_gepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a15f0be-c821-4914-9076-25d2ba9792b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35aeac4-21c5-44d8-8d9a-082713320418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Skorpio_mart_meg_egy_utast_egy_amerikai_gepen","timestamp":"2019. december. 08. 19:05","title":"Skorpió mart meg egy utast egy amerikai gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea ENSZ-nagykövete szombaton New Yorkban közölte, hogy a nukleáris leszerelés már nem szerepel az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, és hosszú megbeszélésekre sincs szükség Washingtonnal.","shortLead":"Észak-Korea ENSZ-nagykövete szombaton New Yorkban közölte, hogy a nukleáris leszerelés már nem szerepel az Egyesült...","id":"20191207_EszakKorea_nem_targyal_mar_az_Egyesult_Allamokkal_a_nuklearis_leszerelesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b171fdc-20c6-4e97-9148-d1baeb43efa2","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_EszakKorea_nem_targyal_mar_az_Egyesult_Allamokkal_a_nuklearis_leszerelesrol","timestamp":"2019. december. 07. 20:48","title":"Észak-Korea nem tárgyal már az Egyesült Államokkal a nukleáris leszerelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa343b7e-a862-40b4-9ead-918dc762c212","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két embert gyanúsítanak gyújtogatással, hamarosan vádat is emelhetnek ellenük.","shortLead":"Két embert gyanúsítanak gyújtogatással, hamarosan vádat is emelhetnek ellenük.","id":"20191207_Otre_nott_az_odesszai_tuzeset_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa343b7e-a862-40b4-9ead-918dc762c212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca58403-5d2a-4cbd-9e34-0515af2a1daf","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Otre_nott_az_odesszai_tuzeset_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. december. 07. 17:29","title":"Ötre nőtt az odesszai tűzeset halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33ac96a-8f62-44d0-b1db-5a9168d82fae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De még csak nem is a focisták viszik el a legtöbb pénzt, a hokisok többet érnek.","shortLead":"De még csak nem is a focisták viszik el a legtöbb pénzt, a hokisok többet érnek.","id":"20191207_tao_penz_tamogatas_rendszer_labdarugas_jegkorong_orban_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b33ac96a-8f62-44d0-b1db-5a9168d82fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f5de6e-17c5-4d71-a777-3b002116bf0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_tao_penz_tamogatas_rendszer_labdarugas_jegkorong_orban_kormany","timestamp":"2019. december. 07. 12:35","title":"2,8 millió forint tao-pénzt költött egy új sportolóra az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4f378c-3685-432b-bfab-ab56d2f1a580","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tünet Együttes művészeti vezetőjének van néhány kérdése a parlamenti képviselőkhöz.\r

","shortLead":"A Tünet Együttes művészeti vezetőjének van néhány kérdése a parlamenti képviselőkhöz.\r

","id":"20191209_Fuggetlen_szinhazat_lattatok_mar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c4f378c-3685-432b-bfab-ab56d2f1a580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57783415-3e2d-4f44-a898-a08395abeb0c","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Fuggetlen_szinhazat_lattatok_mar","timestamp":"2019. december. 09. 09:09","title":"„Független színházat láttatok már?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9be681-e08d-4e8d-a38e-39a15e64007e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóüzenetben adott hangot tiltakozásának a kormány színházakat érintő törvénytervezete ellen számos színész, rendező, többek között Pogány Judit, Gálffi László, Bálint András, Mácsai Pál, Ónodi Eszter, Pintér Béla.



","shortLead":"Videóüzenetben adott hangot tiltakozásának a kormány színházakat érintő törvénytervezete ellen számos színész, rendező...","id":"20191208_Tiltakozni_szakmai_es_lelkiismereti_kerdes__videoban_uzen_Macsai_Pinter_Nagy_Ervin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d9be681-e08d-4e8d-a38e-39a15e64007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee22582-ce47-412a-9d01-484fbe7a8932","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Tiltakozni_szakmai_es_lelkiismereti_kerdes__videoban_uzen_Macsai_Pinter_Nagy_Ervin","timestamp":"2019. december. 08. 10:21","title":"„Tiltakozni szakmai és lelkiismereti kérdés” – videóban üzen Mácsai, Pintér, Nagy Ervin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]