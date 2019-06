Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faad83a1-eb54-49d8-8494-b9f1683c70d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csütörtök esti fináléban 45-34-re kaptak ki az oroszoktól.","shortLead":"A csütörtök esti fináléban 45-34-re kaptak ki az oroszoktól.","id":"20190620_Vivo_Eb_Ezustermes_a_noi_kardcsapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faad83a1-eb54-49d8-8494-b9f1683c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a083f7b-bc87-4f58-8a7f-4187c22aa5bc","keywords":null,"link":"/sport/20190620_Vivo_Eb_Ezustermes_a_noi_kardcsapat","timestamp":"2019. június. 20. 19:41","title":"Vívó-Eb: Ezüstérmes a női kardcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korlátozzák az amerikai polgári repülést egyes iráni területek felett.","shortLead":"Korlátozzák az amerikai polgári repülést egyes iráni területek felett.","id":"20190621_Iran_folott_veszelyes_repulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd0f6d6-7ffd-4c57-a5c9-2f1ea0e4f13f","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Iran_folott_veszelyes_repulni","timestamp":"2019. június. 21. 07:19","title":"Irán fölött veszélyes repülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még híre-hamva sincs a Qualcomm következő lapkakészletének – az aktuális csúcstelefonokban még a Snapdragon 855 dolgozik –, azonban már van, aki a Snapdragon 865-ről szállít információkat.","shortLead":"Egyelőre még híre-hamva sincs a Qualcomm következő lapkakészletének – az aktuális csúcstelefonokban még a Snapdragon...","id":"20190620_qualcomm_snapdragon_865_lapkakeszlet_5g_modem_integralva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b75d64-e4ef-4230-a0ba-8d3fbaa874b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_qualcomm_snapdragon_865_lapkakeszlet_5g_modem_integralva","timestamp":"2019. június. 20. 15:03","title":"Szállingóznak a hírek a Qualcomm jövő évi csúcstelefonokba szánt lapkakészletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilatkozatukban azt kérik, hogy az Országgyűlés ne fogadja el az MTA-t érintő előterjesztést.\r

","shortLead":"Nyilatkozatukban azt kérik, hogy az Országgyűlés ne fogadja el az MTA-t érintő előterjesztést.\r

","id":"20190619_A_BME_professzorai_is_kialltak_az_Akademia_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c630edc-a691-4b00-bd05-2589dc78b02e","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_A_BME_professzorai_is_kialltak_az_Akademia_mellett","timestamp":"2019. június. 19. 16:31","title":"A BME professzorai is kiálltak az Akadémia mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei közreadta azon készülékek listáját, melyekről a bizonytalan androidos helyzet közepette is azt ígérik, megkapják majd a frissítéseket, így például az Android következő, ősszel érkező új főverzióját.","shortLead":"A Huawei közreadta azon készülékek listáját, melyekről a bizonytalan androidos helyzet közepette is azt ígérik...","id":"20190621_huawei_telefonok_android_q_frissites_emui_10_honor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826caae1-b5b2-4bf6-be10-ec618ca04f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_huawei_telefonok_android_q_frissites_emui_10_honor","timestamp":"2019. június. 21. 09:03","title":"Ha rajta van ezen a huaweies listán a telefonja, akkor megnyugodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a6df04-d0e7-4175-bc13-985686cfceaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan kérték a tűzoltók segítségét.","shortLead":"Sokan kérték a tűzoltók segítségét.","id":"20190619_nagyvisnyo_zivatar_villamarviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42a6df04-d0e7-4175-bc13-985686cfceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53fb09e-8bed-4ce8-acab-c1e6013181a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_nagyvisnyo_zivatar_villamarviz","timestamp":"2019. június. 19. 16:44","title":"Villámárvíz öntötte el Nagyvisnyót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyű nyári buli a metrón.","shortLead":"Könnyű nyári buli a metrón.","id":"20190620_Egy_egesz_New_Yorki_metroszerelveny_utasait_megenekeltette_a_Backstreet_Boys","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a35bf6d-afc6-4451-a6ec-7fdd7d964bdf","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Egy_egesz_New_Yorki_metroszerelveny_utasait_megenekeltette_a_Backstreet_Boys","timestamp":"2019. június. 20. 11:25","title":"Egy egész metrószerelvény utasait megénekeltette a Backstreet Boys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Time Waits For No One eddig elveszettnek hitt vokálja a BBC rádiójában hangzott el először.","shortLead":"A Time Waits For No One eddig elveszettnek hitt vokálja a BBC rádiójában hangzott el először.","id":"20190620_Eddig_soha_nem_hallott_Freddie_Mercurydalt_mutattak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f109b3-5e70-44f1-b9b0-91d95b48c1ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Eddig_soha_nem_hallott_Freddie_Mercurydalt_mutattak_be","timestamp":"2019. június. 20. 10:02","title":"Eddig soha nem hallott Freddie Mercury-dalt mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]