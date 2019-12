Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó szlovák állampolgárságú sofőrje megállás nélkül továbbhajtott az eset után.","shortLead":"Az autó szlovák állampolgárságú sofőrje megállás nélkül továbbhajtott az eset után.","id":"20191212_Ket_gyermek_megserult_egy_teherautorol_leeso_potkerek_miatt_Nagyoroszinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5822cfc-7a50-416e-b16c-824a66ca15c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Ket_gyermek_megserult_egy_teherautorol_leeso_potkerek_miatt_Nagyoroszinal","timestamp":"2019. december. 12. 21:05","title":"Két gyermek megsérült egy teherautóról leeső pótkerék miatt Nagyoroszinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f82a4b-a97f-4de0-a9ab-ac976ab80873","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rengést Budaörsön, Érden és Biatorbágyon is érezni lehetett.","shortLead":"A rengést Budaörsön, Érden és Biatorbágyon is érezni lehetett.","id":"20191213_Foldrenges_volt_Torokbalinton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f82a4b-a97f-4de0-a9ab-ac976ab80873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b2bc1c-6822-48ce-8cf1-fa285559fa7f","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Foldrenges_volt_Torokbalinton","timestamp":"2019. december. 13. 19:26","title":"Földrengés volt Törökbálinton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1c5e44-915f-4460-bf53-f970c8f56cc4","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A képviselőknek járó pénzek emelését a választások után lehet szörnyülködve tálalni, de úgy is, hogy ezáltal esetleg visszaszorulhat az a gyakorlat, hogy a helyi politikusok az önkormányzati cégektől jutottak a tiszteletdíjuk sokszorosát kitevő \"mellékeshez\". Volt például, akinek havi 800 ezer is leesett így.","shortLead":"A képviselőknek járó pénzek emelését a választások után lehet szörnyülködve tálalni, de úgy is, hogy ezáltal esetleg...","id":"201950__onkormanyzati_fizetesek__szukseges_plusz__allashalmozok__emelogyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1c5e44-915f-4460-bf53-f970c8f56cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fb258a-08fc-4b71-a614-1657c9c712b2","keywords":null,"link":"/360/201950__onkormanyzati_fizetesek__szukseges_plusz__allashalmozok__emelogyakorlat","timestamp":"2019. december. 13. 11:00","title":"A kerületi képviselők fizetésemelése smafu eddigi \"mellékeseikhez\" képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9b6e73-956b-4a3a-a098-22ab5b2c6c90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legvégén sikerült még lőni egy gólt, amivel döntetlenre megtette a meccset a Ludogorec ellen a magyar bajnok.","shortLead":"A legvégén sikerült még lőni egy gólt, amivel döntetlenre megtette a meccset a Ludogorec ellen a magyar bajnok.","id":"20191212_Dontetlen_Bulgariaban_de_igy_is_kiesett_a_Fradi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d9b6e73-956b-4a3a-a098-22ab5b2c6c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29785f8-0bda-43e5-9615-d2a3f6e02c73","keywords":null,"link":"/sport/20191212_Dontetlen_Bulgariaban_de_igy_is_kiesett_a_Fradi","timestamp":"2019. december. 12. 22:58","title":"Döntetlen Bulgáriában, de így is kiesett a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2e5013-c410-46bc-8b56-d033cbc0228b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban jött ki a Szabadtéri 4akkordos Performansz (SZ4P) új klipje, amelynek címe: Zacher Gábor.","shortLead":"A napokban jött ki a Szabadtéri 4akkordos Performansz (SZ4P) új klipje, amelynek címe: Zacher Gábor.","id":"20191214_Es_akkor_keszult_egy_popdal_Zacher_Gaborrol_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d2e5013-c410-46bc-8b56-d033cbc0228b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e59f0-8d62-46fd-af84-b4ec2102af83","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Es_akkor_keszult_egy_popdal_Zacher_Gaborrol_is","timestamp":"2019. december. 14. 12:18","title":"\"Zacher Gábor a védőszentünk” – popdal készült a toxikológusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a30015-4ff4-4ad6-b627-948f354e2065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök négy feltétele közül három teljesült, a negyedik még nyitott kérdés.","shortLead":"A miniszterelnök négy feltétele közül három teljesült, a negyedik még nyitott kérdés.","id":"20191213_Orban_az_EUcsucsrol_nem_gyoztunk_de_eselyt_teremtettunk_a_gyozelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53a30015-4ff4-4ad6-b627-948f354e2065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a2c0a-86db-4222-a7b7-8631ac946bec","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Orban_az_EUcsucsrol_nem_gyoztunk_de_eselyt_teremtettunk_a_gyozelemre","timestamp":"2019. december. 13. 12:05","title":"Orbán az EU-csúcsról: Nem győztünk, de esélyt teremtettünk a győzelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyiptomi csatár két szép gólt szerzett a Watford ellen, a második az év legszebbjének is elmenne.","shortLead":"Az egyiptomi csatár két szép gólt szerzett a Watford ellen, a második az év legszebbjének is elmenne.","id":"20191214_Mohamed_Szalah_masodik_Puskasdijara_hajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03914745-90b9-4296-9ad5-9a02fb01c6ec","keywords":null,"link":"/sport/20191214_Mohamed_Szalah_masodik_Puskasdijara_hajt","timestamp":"2019. december. 14. 17:30","title":"Mohamed Szalah második Puskás-díjára hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54042ea0-a835-4c69-8ae5-8083f9d4bb8e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"George Harrison hippinyakláncára is lecsaptak a Sotheby's aukcióján.","shortLead":"George Harrison hippinyakláncára is lecsaptak a Sotheby's aukcióján.","id":"20191214_A_becsult_ar_huszszorosaert_adtak_el_John_Lennon_legendas_napszemuveget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54042ea0-a835-4c69-8ae5-8083f9d4bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2795096b-8e9f-4f3f-953f-c22e0ab09055","keywords":null,"link":"/kultura/20191214_A_becsult_ar_huszszorosaert_adtak_el_John_Lennon_legendas_napszemuveget","timestamp":"2019. december. 14. 17:07","title":"A becsült ár közel húszszorosáért adták el John Lennon legendás napszemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]