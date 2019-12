Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f72a451-2b8b-4fd0-8f98-7e36fcdd580b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedül Krisztustól jön a megváltás, Mária is onnan kapta.","shortLead":"Egyedül Krisztustól jön a megváltás, Mária is onnan kapta.","id":"20191213_Ferenc_papa_hulyeseg_hogy_Maria_tarsmegvalto_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f72a451-2b8b-4fd0-8f98-7e36fcdd580b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b25587-19cb-4f5a-b2cd-4be91caf4a95","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Ferenc_papa_hulyeseg_hogy_Maria_tarsmegvalto_lenne","timestamp":"2019. december. 13. 12:27","title":"Ferenc pápa: Ostobaság, hogy Mária \"társmegváltó\" lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pénzügyminiszter szerint jövőre reálisan 4 százalékos gazdasági növekedés várható.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint jövőre reálisan 4 százalékos gazdasági növekedés várható.","id":"20191213_varga_mihaly_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a415cceb-1cfd-42b0-b4c5-9595393f99e0","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_varga_mihaly_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv","timestamp":"2019. december. 13. 14:31","title":"Varga bemondta: jön az új gazdaságvédelmi akcióterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány drágállotta az EU klímavédelmi terveit, az olcsó orosz gázt viszont szívesen veszi. Most, hogy kiderült, az unió \"minden\" pénzt megad zöldfejlesztésekre, változni látszik a hivatalos magyar hozzáállás az ügyhöz.","shortLead":"A kormány drágállotta az EU klímavédelmi terveit, az olcsó orosz gázt viszont szívesen veszi. Most, hogy kiderült...","id":"201950__a_rezsicsokkentes_ara__felmelegedes__dekarbonizacio__unios_klimaszerviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c78ba2a-622a-4c74-849d-79920ed8ac80","keywords":null,"link":"/360/201950__a_rezsicsokkentes_ara__felmelegedes__dekarbonizacio__unios_klimaszerviz","timestamp":"2019. december. 14. 08:15","title":"Ezermilliárd euró Orbánt is behúzta a klímavédelmi harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Úgy veszik meg a zenénket, mintha csak ingatlan volna” – a Soros családnak és más magánbefektetőnek is beszólt Taylor Swift, miután segítettek az őt korábban zaklató és kihasználó menedzsernek. ","shortLead":"„Úgy veszik meg a zenénket, mintha csak ingatlan volna” – a Soros családnak és más magánbefektetőnek is beszólt Taylor...","id":"20191214_Taylor_Swift_beszolt_Sorosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbc337c-7801-4774-9736-53b3d2f0cd43","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Taylor_Swift_beszolt_Sorosnak","timestamp":"2019. december. 14. 10:35","title":"Taylor Swift beszólt Soros Györgynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állam részéről úgy számoltak, három év alatt 18 ezren fogják igénybe venni a támogatást, de már idén november végén 21 ezer fölött volt az igénylők száma.","shortLead":"Az állam részéről úgy számoltak, három év alatt 18 ezren fogják igénybe venni a támogatást, de már idén november végén...","id":"20191214_Igy_probaltak_trukkozni_a_nagycsaladi_autos_tamogatasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f5d87b-2ab3-4b28-b1fd-b1479a2b7701","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Igy_probaltak_trukkozni_a_nagycsaladi_autos_tamogatasert","timestamp":"2019. december. 14. 09:50","title":"Így próbáltak trükközni a nagycsaládi autós támogatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Februárban időközi országgyűlési képviselő-választás lesz Fejér megyében, a Fidesz még nem állt elő a jelöltjével.","shortLead":"Februárban időközi országgyűlési képviselő-választás lesz Fejér megyében, a Fidesz még nem állt elő a jelöltjével.","id":"20191214_Ket_honap_mulva_idokozi_valasztas_lesz_a_Fidesznek_meg_jeloltje_sincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d3783-3635-434d-9065-407aa466130a","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Ket_honap_mulva_idokozi_valasztas_lesz_a_Fidesznek_meg_jeloltje_sincs","timestamp":"2019. december. 14. 14:08","title":"Két hónap múlva időközi választás lesz, a Fidesznek még jelöltje sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai azt vizsgálják, melyik lehetne a legjobb helyszín az űrhajósok számára a landoláshoz.","shortLead":"A NASA tudósai azt vizsgálják, melyik lehetne a legjobb helyszín az űrhajósok számára a landoláshoz.","id":"20191213_nasa_mars_vizjeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a1a6db-cbeb-43cf-8265-d31f2be5bb7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_nasa_mars_vizjeg","timestamp":"2019. december. 13. 15:03","title":"Vízjeget találtak a Marson, alig 2,5 centimétert kell leásni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131ff6fb-e85f-417f-a851-90de6e9f4539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alacsonyabban fekvő területeken azonban még csapadékra sem kell számítani.","shortLead":"Az alacsonyabban fekvő területeken azonban még csapadékra sem kell számítani.","id":"20191214_Kekesteton_es_Dobogokon_mar_havazik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=131ff6fb-e85f-417f-a851-90de6e9f4539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648bed98-c8e4-4a48-8f33-b46bcf5a143a","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Kekesteton_es_Dobogokon_mar_havazik","timestamp":"2019. december. 14. 16:15","title":"Kékestetőn és Dobogókőn már havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]