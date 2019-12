Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4093b31e-b436-4d63-9a49-6f6df7d50f62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország ki akar törni a második vonalból, mondta a miniszterelnök Temesváron.","shortLead":"Magyarország ki akar törni a második vonalból, mondta a miniszterelnök Temesváron.","id":"20191214_Orban_keszen_allunk_egy_uj_KozepEuropa_felepitesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4093b31e-b436-4d63-9a49-6f6df7d50f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3836ebaf-5240-4a42-9e30-5c12fcba044f","keywords":null,"link":"/vilag/20191214_Orban_keszen_allunk_egy_uj_KozepEuropa_felepitesere","timestamp":"2019. december. 14. 21:07","title":"Orbán: készen állunk egy új Közép-Európa felépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyugat-Ausztráliában már a harmadik napja negyven Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik, miközben a térség legnépesebb települése és fővárosa, Perth környékén tovább terjednek a bozóttüzek - közölték vasárnap a hatóságok.","shortLead":"Nyugat-Ausztráliában már a harmadik napja negyven Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik, miközben a térség legnépesebb...","id":"20191215_Pokoli_meleg_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909b08f1-a722-4784-b6e5-7eb9b6daed9c","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Pokoli_meleg_Ausztraliaban","timestamp":"2019. december. 15. 09:42","title":"Pokoli meleg van Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét közepén rendezett brit választásokon győzelmet aratott Boris Johnson bejelentette, utasítást adott a BBC támogatását célzó kötelező előfizetési díj felülvizsgálatára. Közben az is kiderült, hogy a Johnson vezette konzervatívok miniszterei bojkottálják a BBC legismertebb rádióműsorát, a Radio 4 Todayt.","shortLead":"A hét közepén rendezett brit választásokon győzelmet aratott Boris Johnson bejelentette, utasítást adott a BBC...","id":"20191215_Boris_Johnsonek_nekimennek_a_BBCnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a539123-61f8-4086-8287-62e17acedf5a","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Boris_Johnsonek_nekimennek_a_BBCnek","timestamp":"2019. december. 15. 12:11","title":"Boris Johnsonék nekimennek a BBC-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ankara semmilyen körülmények között nem fog visszakozni az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek megvásárlásától, mert az országnak életbe vágóan fontos, hogy hatékonyan meg tudja védeni légterét – jelentette ki Mevlut Cavusoglu török külügyminiszter.","shortLead":"Ankara semmilyen körülmények között nem fog visszakozni az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek megvásárlásától...","id":"20191215_Torokorszag_nem_mond_le_az_orosz_legvedelmi_raketarendszerrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7451a9ed-4212-4026-a682-58874483a877","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Torokorszag_nem_mond_le_az_orosz_legvedelmi_raketarendszerrol","timestamp":"2019. december. 15. 12:34","title":"Törökország nem mond le az orosz légvédelmi rakétarendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány és ellenzéki pártok közös \"országmentő\" bizottságának felállítását javasolta Matteo Salvini, az ellenzéki Liga vezetője vasárnap az újabb olaszországi pénzintézet, a Popolare di Bari bank csődbejelentése után.","shortLead":"A kormány és ellenzéki pártok közös \"országmentő\" bizottságának felállítását javasolta Matteo Salvini, az ellenzéki...","id":"20191215_Salvini_szerint_csak_a_nemzeti_osszefogas_mentheti_meg_hazajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603a01a8-3c98-4fbb-a343-50a07a230e02","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Salvini_szerint_csak_a_nemzeti_osszefogas_mentheti_meg_hazajat","timestamp":"2019. december. 15. 17:34","title":"Salvini szerint csak a nemzeti összefogás mentheti meg hazáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"kkv","description":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes hozamot érhetnek el. Ez igaz is lehet, hiszen gyermek születése nélkül is 5 év után jelentős, 1 millió forintos nyereséggel lehet kiszállni a konstrukcióból. De mi a helyet akkor, ha valamilyen más okból kifolyólag elveszíti a házaspár a Babaváró kamatmentességét?","shortLead":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes...","id":"20191216_babavaro_szuperallampapir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebc4ced-2114-4e6d-8132-9efca2538cc7","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_babavaro_szuperallampapir","timestamp":"2019. december. 16. 07:20","title":"Akár még bukni is lehet a Babaváró és a szuperállampapír házasságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összeütközött egy személyvonat és egy nyerges vontató a 45-ös főúton, Kunszentmárton térségében, a vasúti átjáróban.","shortLead":"Összeütközött egy személyvonat és egy nyerges vontató a 45-ös főúton, Kunszentmárton térségében, a vasúti átjáróban.","id":"20191215_Szemelyvonat_es_nyerges_vontato_utkozott_ossze_Kunszentmartonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec82a77-8e57-447f-a8ab-5fff36a48f4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Szemelyvonat_es_nyerges_vontato_utkozott_ossze_Kunszentmartonnal","timestamp":"2019. december. 15. 08:05","title":"Személyvonat és nyerges vontató ütközött össze Kunszentmártonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0a7d62-3804-473d-83a4-38adc49d254c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alberto Fernández politikai csillaga a Kirchnerek alatt kezdett emelkedni, aztán összevesztek, de most megint ők nyúltak a hóna alá. ","shortLead":"Alberto Fernández politikai csillaga a Kirchnerek alatt kezdett emelkedni, aztán összevesztek, de most megint ők...","id":"201950_alberto_fernandez_argentinelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0a7d62-3804-473d-83a4-38adc49d254c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686f9d80-f09c-45bf-9633-bf8f167af494","keywords":null,"link":"/360/201950_alberto_fernandez_argentinelnok","timestamp":"2019. december. 15. 13:00","title":"A rockrajongó új argentin elnökről nem sokan hiszik el, hogy nem báb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]