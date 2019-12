Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak éppen hófehér.","shortLead":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak...","id":"20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbac28-e7ca-444b-8fa6-2d4f69a0fedc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","timestamp":"2019. december. 05. 10:33","title":"Ritka, albínó őzet láthattak Sopron környékén – vagy valami mást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65ee455-8bbd-451b-a8b4-5a20a1c72ab3","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"A fideszes politikus szerint a 2015-ös menekültválsághoz hasonló a helyzet a magyar határon, a hivatalos számok azonban egészen mást mutatnak. ","shortLead":"A fideszes politikus szerint a 2015-ös menekültválsághoz hasonló a helyzet a magyar határon, a hivatalos számok azonban...","id":"20191204_migracio_Nemeth_Szilard_menekult_valsaghelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e65ee455-8bbd-451b-a8b4-5a20a1c72ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af47fd-2ae8-4f15-80d2-11c8ba948c77","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_migracio_Nemeth_Szilard_menekult_valsaghelyzet","timestamp":"2019. december. 04. 20:00","title":"Több tízezer migráns hiányzik ahhoz, hogy Németh Szilárdnak igaza legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aquaman harcba szállt a környezetért. ","shortLead":"Aquaman harcba szállt a környezetért. ","id":"20191204_Jason_Momoa_Chris_Pratt_vizespalack_muanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5448072-5d89-4f92-941f-83a9db6633c9","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Jason_Momoa_Chris_Pratt_vizespalack_muanyag","timestamp":"2019. december. 04. 13:35","title":"Jason Momoa nekiment Chris Prattnek egy vizespalack miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump személyi ügyvédje, Rudolph Giuliani Budapesten és Kijevben olyan egykori ukrán tisztségviselőkkel találkozik ezen a héten, akik segíthetnek az amerikai elnöknek az őt fenyegető alkotmányos vádemelés következményeinek az elhárításában. Budapesten Giuliani azzal a Jurij Lucenko volt ukrán főügyésszel tárgyalt, aki ellen hazájában hatalommal való visszaélés vádjával indítottak eljárást.","shortLead":"Donald Trump személyi ügyvédje, Rudolph Giuliani Budapesten és Kijevben olyan egykori ukrán tisztségviselőkkel...","id":"20191205_Budapesti_es_kijevi_talalkozokkal_akarja_megmenteni_Trumpot_Rudolph_Giuliani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f2be40-ddbb-4c59-9056-740caa053692","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Budapesti_es_kijevi_talalkozokkal_akarja_megmenteni_Trumpot_Rudolph_Giuliani","timestamp":"2019. december. 05. 13:10","title":"Rudolph Giuliani budapesti és kijevi találkozókkal akarja megmenteni Trumpot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsítanak. Az ügyvédje szerint nem is érti mi az az ügy, ami miatt letartóztatták.","shortLead":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel...","id":"20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fdaab7-ce6f-4660-8e41-78e45e675efe","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. december. 04. 15:55","title":"Nem tett vallomást a letartóztatott fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c40f9f2-a4f5-4c1e-a9e2-55406912e278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Google idei toplistáját, azt, amelyikből kiderül, milyen alkalmazásokra voltak kíváncsiak 2019-ben a felhasználók. Filmekből és könyvekből sincs hiány.","shortLead":"Közzétette a Google idei toplistáját, azt, amelyikből kiderül, milyen alkalmazásokra voltak kíváncsiak 2019-ben...","id":"20191204_google_android_legjobb_alkalmazas_konyv_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c40f9f2-a4f5-4c1e-a9e2-55406912e278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fd4f8-0944-4d62-9d5d-6abb58b888f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_google_android_legjobb_alkalmazas_konyv_film","timestamp":"2019. december. 04. 15:03","title":"Itt vannak a legjobbak: ezekért voltak oda idén az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főpolgármester hivatalos tájékoztatást kér a színházak szabadságát csorbító törvényjavaslatról.","shortLead":"A főpolgármester hivatalos tájékoztatást kér a színházak szabadságát csorbító törvényjavaslatról.","id":"20191205_Karacsony_A_kormany_tisztazza_a_szandekait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575a7194-44bf-447f-a0fc-9b5878834172","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Karacsony_A_kormany_tisztazza_a_szandekait","timestamp":"2019. december. 05. 19:26","title":"Karácsony: A kormány tisztázza a szándékait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7f2b42-c186-4243-8679-d8f685539895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi esett egymásnak egy budapesti parkban, hárman pedig tőlük két lépésre, egy padról figyelték, ahogyan az egyik csaknem agyonveri a másikat. Aztán megérkeztek a rendőrök.","shortLead":"Két férfi esett egymásnak egy budapesti parkban, hárman pedig tőlük két lépésre, egy padról figyelték, ahogyan az egyik...","id":"20191204_Durva_verekedest_rogzitett_egy_terfigyelo_kamera_Zugloban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a7f2b42-c186-4243-8679-d8f685539895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c825e4b-4959-4938-855a-e3e4840bd85c","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Durva_verekedest_rogzitett_egy_terfigyelo_kamera_Zugloban__video","timestamp":"2019. december. 04. 11:50","title":"Durva verekedést rögzített egy térfigyelő kamera Zuglóban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]