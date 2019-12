Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Nagy kérdés, mi derül még ki a megrendelőkről a tárgyalások során.","shortLead":"Nagy kérdés, mi derül még ki a megrendelőkről a tárgyalások során.","id":"20191219_Megkezdodott_a_Kuciakgyilkossag_pere_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525b00a-ba0e-4d3b-aa22-024bd40354c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Megkezdodott_a_Kuciakgyilkossag_pere_Szlovakiaban","timestamp":"2019. december. 19. 11:53","title":"Megkezdődött a Kuciak-gyilkosság pere Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ez az Uber bérautókkal és professzionális sofőrökkel működő szolgáltatása.","shortLead":"Ez az Uber bérautókkal és professzionális sofőrökkel működő szolgáltatása.","id":"20191219_Betiltottak_Nemetorszagban_az_Uber_fuvarkozvetito_ceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1aeb29-3bf8-4eb3-8de7-ddda11481248","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_Betiltottak_Nemetorszagban_az_Uber_fuvarkozvetito_ceget","timestamp":"2019. december. 19. 17:22","title":"Betiltották Németországban az UberX nevű szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3e684c-4713-4d34-befe-c72cd39c5c17","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Momentum elmúlt évéről, a választás éjszakájáról és legmeglepőbb brüsszeli élményéről is beszélt a párt alelnöke és európai parlamenti képviselője a hvg.hu-nak adott interjúban. Donáth Anna szerint Várhelyi Olivérnek nagyon oda kell majd figyelnie, mert nemcsak az Európai Parlament, hanem a Bizottság is figyelni fogja minden lépését. A Fidesz EP-képviselői Brüsszelben tényleg européer politikusként viselkednek, az önkormányzati választásokhoz viszont néppárti politikus is gratulált. ","shortLead":"A Momentum elmúlt évéről, a választás éjszakájáról és legmeglepőbb brüsszeli élményéről is beszélt a párt alelnöke és...","id":"20191218_Donath_Anna_interju_Momentum_Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e684c-4713-4d34-befe-c72cd39c5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbdf87a-5bf5-407a-a67e-290cf74e379e","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Donath_Anna_interju_Momentum_Brusszel","timestamp":"2019. december. 18. 06:30","title":"Donáth Anna: A Fidesz sem számított rá, hogy Kováccsal ennyire kihúzzák a gyufát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5b8ae2-01f2-4297-81d8-9ba61c1402fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Marques Brownlee youtuber minden évben elkészíti kamerás vaktesztjét, amely során a felhasználóknak saját szemükre hagyatkozva kell eldönteniük, melyik fotó a szebb, élesebb, egyszóval: jobb. A videós idén 16 készüléket eresztett egymásnak.","shortLead":"Marques Brownlee youtuber minden évben elkészíti kamerás vaktesztjét, amely során a felhasználóknak saját szemükre...","id":"20191218_iphone_11_pro_kamerateszt_vakteszt_marques_brownlee_mkbhd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d5b8ae2-01f2-4297-81d8-9ba61c1402fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4823bd-5621-45a7-8e78-1e6d7aef59fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_iphone_11_pro_kamerateszt_vakteszt_marques_brownlee_mkbhd","timestamp":"2019. december. 18. 09:03","title":"Az új iPhone már az első körben csúnyán elvérzett az év legérdekesebb kameratesztjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191218_Bodocs_Tibor_ugy_kiosztja_a_pinterbelakat_hogy_arra_Szentesi_Zoldi_Laszlo_is_csak_csettinteni_tud","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad9f195-0749-489d-98a6-67256021cc00","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Bodocs_Tibor_ugy_kiosztja_a_pinterbelakat_hogy_arra_Szentesi_Zoldi_Laszlo_is_csak_csettinteni_tud","timestamp":"2019. december. 18. 15:42","title":"Bödőcs Tibor úgy kiosztja a pintérbélákat, hogy arra Szentesi Zöldi László is csak csettinteni tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef90fe59-7de6-4926-b00a-09ed9304d2eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapestről indult céget amerikai tőkebefektetők vásárolják fel.","shortLead":"A Budapestről indult céget amerikai tőkebefektetők vásárolják fel.","id":"20191218_logmein_felvasarlas_startup_befektetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef90fe59-7de6-4926-b00a-09ed9304d2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7244d3ef-f500-43ff-ac40-ecd86bcecd9a","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_logmein_felvasarlas_startup_befektetes","timestamp":"2019. december. 18. 08:24","title":"4,3 milliárd dollárért veszik meg a magyar alapítású LogMeInt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088a120e-3ae7-490d-827b-e3852da19fb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Őrjöngő orosz utast kellett megfékezni a novoszibirszki járaton. A rendőrségen kötött ki. Videó is készült az esetről.\r

\r

","shortLead":"Őrjöngő orosz utast kellett megfékezni a novoszibirszki járaton. A rendőrségen kötött ki. Videó is készült...","id":"20191219_Olyan_reszeg_volt_az_utas_a_repulon_hogy_a_szekhez_kellett_ragasztani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088a120e-3ae7-490d-827b-e3852da19fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf53ddf-8878-49c8-b9f6-edb3aa29aae3","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Olyan_reszeg_volt_az_utas_a_repulon_hogy_a_szekhez_kellett_ragasztani","timestamp":"2019. december. 19. 11:08","title":"Olyan részeg volt az utas a repülőn, hogy az üléshez kellett ragasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bdb8ba-5ec0-4831-9305-e41ba38b87db","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Úszómedence, pezsgőmedence, kétféle szauna és gőzkabin gépészeti rendszereire kért árajánlatot a felcsúti focialapítvány az épülő sportszálláshelyéhez. A hvg.hu birtokába jutott ajánlatok 100 millió forint körüli összegről szólnak, a beruházásra 1,5 milliárd forint közpénz áll rendelkezésre.","shortLead":"Úszómedence, pezsgőmedence, kétféle szauna és gőzkabin gépészeti rendszereire kért árajánlatot a felcsúti...","id":"20191219_felcsut_alapitvany_tao_wellness","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72bdb8ba-5ec0-4831-9305-e41ba38b87db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750b8147-5876-4dc9-9565-045864793f56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191219_felcsut_alapitvany_tao_wellness","timestamp":"2019. december. 19. 15:40","title":"Kacsalábon forgó wellnessrészleget rendelt a felcsúti focialapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]