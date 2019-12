Érdekes megállapítások olvashatók ki a kiberbiztonsággal foglalkozó nCipher nemrég közölt felméréséből. A cég annak járt utána, hogy a nagy technológiai vállalatok mennyire jó adatgazdák, meg lehet-e bennük bízni. A kutatást ismertető ZDNet cikke szerint a megkérdezettek úgy vélik: a Google jobban végzi ezt a feladatot, mint az ugyanilyen munkával foglalkozó Apple.

A kutatást több mint ezer amerikai állampolgár megkérdezésével végezték. Az egyik kérdés úgy hangzott, melyik az a vállalat, amelyre a felhasználók szerint nyugodtan rá lehet bízni az adatokat. Az első helyen a Google végzett, a felmérést kitöltők 42,6 százaléka válaszolta azt, hogy a keresőcég biztonságban őrzi a szenzitív információkat.

© Unsplash/zhang kaiyv

A második helyet az Amazon szerezte meg, 38,3 százalékos eredménnyel, míg a Tim Cook vezette Apple 36,7 százalékot tudott elérni, amely a dobogó harmadik fokára volt elegendő. Mindez azért is érdekes, mert az Apple elég gyakran hangsúlyozza, mennyire fontos számára az adatok védelme, és hogy ami az iPhone-okon történik, azt csak a felhasználók látják. A cég a januári CES-en egy plakátot is kirakott erről, hogy vetélytársait cukkolja, de azután valószínűleg meg is bánták azt.

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy az Apple képtelen jól őrizni a felhasználói információkat, hiszen a listában szereplők többi cég is követett már el olyan bakit, melynek levét pont a felhasználók itták meg.

A kutatás másik érdekessége az adattárolással kapcsolatos. A megkérdezettek több mint fele azt gondolja, a felhőszolgáltatásokban elhelyezett (és titkosított) információk teljes biztonságban vannak, valamivel több mint 65 százalék viszont úgy látja, hogy a hackereket még a titkosítás sem képes visszatartani – ha nagyon akarnak, azokhoz is hozzáférést szerezhetnek.

A kutatók arról is érdeklődtek, mennyire zavarja a felhasználókat, hogy a hatóságok, illetve a kormányzati szereplők időnként adatok után szaglásznak. A megkérdezettek 27 százaléka úgy felelt erre, hogy a hatóságoknak mindig biztosítani kellene a lehetőséget, hogy titkosított adatokhoz férhessenek hozzá. 26 százalék viszont azt mondta, ezt csakis akkor szabadna megtenniük, ha bűncselekménnyel kapcsolatos nyomozás miatt van rá szükség.

