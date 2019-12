Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b367a7e-d2e8-4dae-91a0-1a1f2f8bf002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új funkciókat hozott magával a Qualcomm most bejelentett középkategóriás lapkakészlete, a Snapdragon 765 (765G), amely akárcsak néhány nappal ezelőtt is csak a csúcskategóriás eszközök kiváltsága volt. Zárulhat az olló a prémium és a felsőkategóriás eszközök között.","shortLead":"Olyan új funkciókat hozott magával a Qualcomm most bejelentett középkategóriás lapkakészlete, a Snapdragon 765 (765G...","id":"20191205_qualcomm_snapdragon765_5gs_kozepkategorias_lapkakeszlet_sok_premium_funkcioval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b367a7e-d2e8-4dae-91a0-1a1f2f8bf002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4a1cc9-e2ca-4e4b-bd32-be7d384cecdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_qualcomm_snapdragon765_5gs_kozepkategorias_lapkakeszlet_sok_premium_funkcioval","timestamp":"2019. december. 05. 11:33","title":"Itt a bejelentés, ami biztosíték is: hamarosan jönnek az olcsóbb 5G-s telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az ifjúságpolitikai helyettes államtitkárnál elég, ha még képzésre jár.","shortLead":"Az ifjúságpolitikai helyettes államtitkárnál elég, ha még képzésre jár.","id":"20191206_racz_torvenymodositas_kormany_novak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab61233-8d8d-4dee-abe6-ec3420b05695","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_racz_torvenymodositas_kormany_novak","timestamp":"2019. december. 06. 09:41","title":"Kiderült, hogyan mentesíti Rácz Zsófiát a kormány a hatályos törvények alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede46572-19f8-488f-bd76-71e2606564e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De nem nevezné \"kielégítőnek\" a Downton Abbey-ben játszott szerepét sem. ","shortLead":"De nem nevezné \"kielégítőnek\" a Downton Abbey-ben játszott szerepét sem. ","id":"20191206_A_Harry_Potterrel_es_a_Downton_Abbeyvel_sem_volt_elegedett_Maggie_Smith","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede46572-19f8-488f-bd76-71e2606564e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b335a5b1-b660-4f65-9a20-2cd5e4431d59","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_A_Harry_Potterrel_es_a_Downton_Abbeyvel_sem_volt_elegedett_Maggie_Smith","timestamp":"2019. december. 06. 14:55","title":"McGalagony professzor nem volt elégedett a Harry Potterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Piaci elemzők szerint 2021-től másolhatja az Apple a Samsungot, abban az értelemben, hogy dél-koreai vetélytársához hasonlóan évente kétszer mutatna be új okostelefonokat.","shortLead":"Piaci elemzők szerint 2021-től másolhatja az Apple a Samsungot, abban az értelemben, hogy dél-koreai vetélytársához...","id":"20191206_apple_ket_iphone_esemeny_evente_bemutatas_4_iphone_tavasz_osz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a57f68b-323e-4150-a903-cfdffbae92e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_apple_ket_iphone_esemeny_evente_bemutatas_4_iphone_tavasz_osz","timestamp":"2019. december. 06. 12:03","title":"Másolni fogja az Apple a Samsungot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73fad6d-e331-4119-a22b-e9f0d519a37b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ártatlan, aki hagyja megfagyni embertársát.","shortLead":"Nem ártatlan, aki hagyja megfagyni embertársát.","id":"20191206_Halalra_fagyott_a_sorozo_elott_emberoles_miatt_nyomoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a73fad6d-e331-4119-a22b-e9f0d519a37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597c34f0-6503-424b-9ad1-6ff0b7c1d75a","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Halalra_fagyott_a_sorozo_elott_emberoles_miatt_nyomoznak","timestamp":"2019. december. 06. 13:46","title":"Halálra fagyott a söröző előtt: emberölés miatt nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60be667f-f174-4db9-ad4b-909a6721b402","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem elsősorban a rendőrségnek, hanem akár tüntetőknek is segít az az amerikai rendszer, amellyel egyszerűen megállapítható, honnan lőnek a tömegbe. ","shortLead":"Nem elsősorban a rendőrségnek, hanem akár tüntetőknek is segít az az amerikai rendszer, amellyel egyszerűen...","id":"201949_lovesfigyeles_telefonnal_hang_utan_mennek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60be667f-f174-4db9-ad4b-909a6721b402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c76a121-e810-4b81-a3f5-5ba473550101","keywords":null,"link":"/360/201949_lovesfigyeles_telefonnal_hang_utan_mennek","timestamp":"2019. december. 06. 14:00","title":"Hogyan lehet egy telefonnal megállapítani egy terrortámadásnál, honnan jött a lövés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e30239-0474-493c-9b45-e30f14540b59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Románia elleni meccs eredményén múlt a továbbjutás a magyar női kézilabda-válogatott számára a Japánban zajló kvalifikációs világbajnokság csoportköréből. Nem jött össze. Kovacsicsék végig vezettek, a második félidőt hat gólos előnyről kezdték, ezt dolgozták le a románok, és fordítottak az utolsó másodpercekben. 28-27 lett a vége.","shortLead":"A Románia elleni meccs eredményén múlt a továbbjutás a magyar női kézilabda-válogatott számára a Japánban zajló...","id":"20191206_kezilabda_vb_magyarorszag_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e30239-0474-493c-9b45-e30f14540b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3016780d-a539-4500-a48d-7a01a6f8e837","keywords":null,"link":"/sport/20191206_kezilabda_vb_magyarorszag_romania","timestamp":"2019. december. 06. 11:01","title":"Kézilabda-vb: drámai végjátékban esett ki a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7795647f-1123-47c6-823b-22e5bfcebe46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elrendelt házi őrizete ellenére Olaszországba távozott az az olasz férfi, aki egy sor szabályt megszegve véletlenül lelőtte társát.","shortLead":"Az elrendelt házi őrizete ellenére Olaszországba távozott az az olasz férfi, aki egy sor szabályt megszegve véletlenül...","id":"20191205_Vadat_emeltek_az_olasz_vadasz_ellen_aki_lelotte_a_tarsat_a_Bakonyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7795647f-1123-47c6-823b-22e5bfcebe46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc39c38-2777-46ec-b5bc-1e03896624d4","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Vadat_emeltek_az_olasz_vadasz_ellen_aki_lelotte_a_tarsat_a_Bakonyban","timestamp":"2019. december. 05. 15:37","title":"Vádat emeltek az olasz vadász ellen, aki lelőtte a társát a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]