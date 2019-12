Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 fok körül alakul a hőmérséklet.","shortLead":"10 fok körül alakul a hőmérséklet.","id":"20191222_Eso_es_szel_igen_ho_nem_valoszinu_karacsonykor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d73dc5-29b5-4c0f-9d9e-eb4192fdf260","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Eso_es_szel_igen_ho_nem_valoszinu_karacsonykor","timestamp":"2019. december. 22. 08:46","title":"Eső és szél igen, hó nem valószínű karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99812bc0-b9a4-47ff-8701-c83b693d7cec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új-Mexikóban, ott landolt, ahová eredetileg is várták, ha sikeres a próbarepülés.","shortLead":"Új-Mexikóban, ott landolt, ahová eredetileg is várták, ha sikeres a próbarepülés.","id":"20191222_Foldet_ert_a_Boeing_urhajoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99812bc0-b9a4-47ff-8701-c83b693d7cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d27db1d-4d30-4438-9e26-94a5924d6d82","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_Foldet_ert_a_Boeing_urhajoja","timestamp":"2019. december. 22. 15:26","title":"Földet ért a Boeing űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon, balesetek, több kilométeres torlódások lassítják a forgalmat a vasárnap reggeli órákban - olvasható az utinform honlapján.","shortLead":"Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon, balesetek, több kilométeres torlódások...","id":"20191222_Kilometeres_torlodasok_nehezitik_a_kozlekedest_szinte_mindenfele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36648bf7-f7d1-4109-95a0-c7f111dabff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_Kilometeres_torlodasok_nehezitik_a_kozlekedest_szinte_mindenfele","timestamp":"2019. december. 22. 10:12","title":"Kilométeres torlódások nehezítik a közlekedést szinte mindenfelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági fenyegetésnek tartja, és ezért betiltotta a kormányzat által adott mobiltelefonokon a népszerű kínai alkalmazást, a TikTok-ot az amerikai haditengerészet.","shortLead":"Biztonsági fenyegetésnek tartja, és ezért betiltotta a kormányzat által adott mobiltelefonokon a népszerű kínai...","id":"20191221_A_TikTok_az_amerikai_haditengereszetnel_is_tiltasra_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e7f1c2-3f9f-4f77-96a8-d95b0df03a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_A_TikTok_az_amerikai_haditengereszetnel_is_tiltasra_kerult","timestamp":"2019. december. 21. 14:58","title":"Az amerikai haditengerészetnél is betiltották a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9baa4287-daf8-4992-8945-5d407388ccb7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egyetlen valódi megoldás a klímaváltozás ellen, vagy veszélyes alternatíva, ami elveszi a pénzt és az időt a megújuló energiaforrások elől. Élesen eltérnek a vélemények az atomenergiáról. Bemutatjuk az érveket pró és kontra.","shortLead":"Az egyetlen valódi megoldás a klímaváltozás ellen, vagy veszélyes alternatíva, ami elveszi a pénzt és az időt...","id":"20191221_Atomenergia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9baa4287-daf8-4992-8945-5d407388ccb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c25061f-0e78-4192-961f-02e546c3dcb6","keywords":null,"link":"/360/20191221_Atomenergia","timestamp":"2019. december. 21. 16:00","title":"A világ legdrágább vízforralója, amely segíthet mérsékelni a klímaváltozást. Vagy nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ef5ce4-2c48-4de9-bc29-1db4305a9770","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fejenként 300 ezer forintos bírságot kaptak.","shortLead":"Fejenként 300 ezer forintos bírságot kaptak.","id":"20191223_A_rendorok_elott_kezdett_gyorsulasi_versenyben_ket_autos_Pecsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08ef5ce4-2c48-4de9-bc29-1db4305a9770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231a12be-6105-419c-b031-65ca9a746cde","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_A_rendorok_elott_kezdett_gyorsulasi_versenyben_ket_autos_Pecsen","timestamp":"2019. december. 23. 12:42","title":"A rendőrök előtt kezdett gyorsulási versenybe két autós Pécsen (Videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős havazás nem, maximum hózápor fordulhat elő az ország egyes részein.\r

","shortLead":"Erős havazás nem, maximum hózápor fordulhat elő az ország egyes részein.\r

","id":"20191223_Esovel_es_viharos_szellel_erkezik_a_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd845d8-078c-4fac-98e0-e61d7e50b441","keywords":null,"link":"/elet/20191223_Esovel_es_viharos_szellel_erkezik_a_karacsony","timestamp":"2019. december. 23. 06:52","title":"Esővel és viharos széllel érkezik a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70e9d9b-3c50-422c-87d4-9c7845cb99fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem kétezer denevér tanyázott egy lvivi lakás teraszán.","shortLead":"Majdnem kétezer denevér tanyázott egy lvivi lakás teraszán.","id":"20191222_1700_denevert_talalt_az_erkelyen_egy_ukran_lakos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70e9d9b-3c50-422c-87d4-9c7845cb99fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0021e6-d6f6-41c5-819c-dadf826880b8","keywords":null,"link":"/elet/20191222_1700_denevert_talalt_az_erkelyen_egy_ukran_lakos","timestamp":"2019. december. 22. 14:12","title":"1700 denevért talált az erkélyén egy ukrán lakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]