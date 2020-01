Egyelőre nem látszik, mikor javulhat a helyzet Ausztráliában, ahol több helyen most is bozóttüzek okoznak problémát. A perzselő lángok miatt eddig rengeteg állat pusztult el, és most már azt is tudni, mekkora veszteségről beszélhetünk: az IFLScicence szerint nagyjából 480 millióra tehető a tűzvészben odaveszett állatok száma.

A száraz időszak okozta katasztrófában eddig főleg koalák pusztultak el, ezek állatok ugyanis rendkívül lassan mozognak. A nagyobb populációk ráadásul a tűzvész által legjobban sújtott területeken élnek. Ilyen például Új-Dél-Wales is, ahol a becslések szerint eddig 8 ezer koala lelte halálát a tűz miatt.

A szakemberek azért közölnek becsült számokat, mert több helyen még mindig lángok pusztítanak, így pedig képtelenség felmérni, milyen állatok hullottak el, és mekkora számban. A környezetvédelmi miniszter, Sussan Ley szerint pontos adatokat csak a tüzek eloltása után tesznek közzé.

A lángok mellett a hőség is nehezíti a szakemberek munkáját és mindez persze az állatoknak sem tesz jót. Az Instagramra felkerült egyik videón az látható, ahogy a nagy meleg elől menekülő koala egy kerékpáros kulacsából vizet iszik. A jelenség azért is szokatlan, mert a koalák ugyan barátságosak, de az azért nem jellemző, hogy szomjúság miatt az embertől kérjenek inni.

Az elviselhetetlen kánikula miatt az ausztrál rendőrség új bűncselekménytípussal kényszerül szembenézni: olyan új tolvajbandák alakultak, akik a farmok vízkészleteit lopják el.

